***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.007 0 1.833 78.840 363 0 0 0 303.059 385.102 103 385.205Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 971 2.157 0 4.123 34.479 1.088 0 286.588 16.687 303.059 1.896.639 1.848 1.898.487Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.195 0 2.786 -55.711 132 0 0 0 420.194 368.596 1.155 369.751Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 3.852 0 8.333 5.459 1.393 0 628.271 21.127 420.194 2.335.281 3.375 2.338.656Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER17.299.034 10.214.538 27.513.572 13.472.382 6.215.998 19.688.380GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 695.467 1.337.976 2.033.443 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları684.803 910.041 1.594.844 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler202 0 202 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.598 303.831 315.429 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları673.003 606.210 1.279.213 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 108.183 108.183 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 108.183 108.183 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 319.752 330.416 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 13.680.137 1.305.495 14.985.632 10.176.921 505.437 10.682.358Cayılamaz Taahhütler886.838 1.305.495 2.192.333 887.320 505.437 1.392.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri370.341 1.303.839 1.674.180 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.233 0 3.233 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri362.581 0 362.581 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler150.683 1.656 152.339 409.520 13.662 423.182Cayılabilir Taahhütler12.793.299 0 12.793.299 9.289.601 0 9.289.601Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.793.299 0 12.793.299 9.289.601 0 9.289.601Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.923.430 7.571.067 10.494.497 2.847.385 4.673.419 7.520.804Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.923.430 7.571.067 10.494.497 2.847.385 4.673.419 7.520.804Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri341.818 2.085.448 2.427.266 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri189.681 1.025.796 1.215.477 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri152.137 1.059.652 1.211.789 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri2.218.129 4.096.314 6.314.443 1.789.771 1.934.986 3.724.757Swap Para Alım İşlemleri341.850 2.341.942 2.683.792 793.360 1.060.531 1.853.891Swap Para Satım İşlemleri952.279 1.754.372 2.706.651 976.411 874.455 1.850.866Swap Faiz Alım İşlemleri462.000 0 462.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri462.000 0 462.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları363.483 1.389.305 1.752.788 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları194.728 681.576 876.304 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları168.755 707.729 876.484 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER44.584.209 44.332.899 88.917.108 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER11.785.761 4.063.400 15.849.161 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.144.022 0 2.144.022 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler9.620.126 3.795.759 13.415.885 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler15.290 2.271 17.561 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler5.992 1.795 7.787 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 263.575 263.906 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER32.560.783 40.269.499 72.830.282 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler236.377 305.829 542.206 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.822.648 21.870.978 24.693.626 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.835.973 1.433.465 17.269.438 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler13.545.785 16.659.227 30.205.012 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.665 0 237.665 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI61.883.243 54.547.437 116.430.680 53.069.751 35.573.512 88.643.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı162.775 678.082Alınan Faizler1.271.494 1.353.325Ödenen Faizler-807.149 -843.568Alınan Temettüler89 61.069Alınan Ücret ve Komisyonlar214.937 195.942Elde Edilen Diğer Kazançlar89.835 127.673Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar48.487 42.446Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-141.142 -99.099Ödenen Vergiler-103.395 -70.652Diğer-410.381 -89.054Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.535.204 363.566Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış18.109 1.990Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-37.719 83.739Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.039.217 -851.857Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-589.401 228.365Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.303.243 245.845Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.416.267 655.484Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.372.429 1.041.648YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.243.260 -931.517İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -2.242Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-10.974 -11.971Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller111 275Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.047.055 -7.270.560Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.816.776 6.259.035Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-21.868 -11.256Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar35.580 130.631Diğer-15.830 -25.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.570.128 1.398.100Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit36.098.506 22.176.597Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-34.526.576 -20.777.780İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.802 -717Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi220.183 39.344Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.825.378 1.547.575Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.822.975 1.378.412Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.997.597 2.925.987Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)421.349 303.162DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-51.598 82.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.195 1.007Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.532 1.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-337 -284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-52.793 81.036Yabancı Para Çevrim Farkları2.786 1.833Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-71.425 101.077Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları169 466Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.677 -22.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)369.751 385.205Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.910.922 5.266.687 8.177.609 4.245.006 4.573.654 8.818.660Nakit ve Nakit Benzerleri215.804 2.986.968 3.202.772 1.618.714 3.371.277 4.989.991Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 101.545 1.920.689 2.022.234 28.089 1.748.127 1.776.216Bankalar(4) 114.699 1.066.279 1.180.978 218.297 1.623.150 1.841.447Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-440 0 -440 -490 0 -490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 296.340 0 296.340 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri976 0 976 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar295.364 0 295.364 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.298.648 2.260.319 4.558.967 2.296.185 1.198.359 3.494.544Devlet Borçlanma Senetleri1.605.558 740.812 2.346.370 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 8.432 9.950 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar691.572 1.511.075 2.202.647 250.777 981.886 1.232.663Türev Finansal Varlıklar(3) 100.130 19.400 119.530 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı100.130 19.400 119.530 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.674.298 2.985.089 10.659.387 4.427.660 3.780.079 8.207.739Krediler(6) 7.913.340 2.696.181 10.609.521 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 70.589 288.908 359.497 60.730 232.630 293.360Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar70.589 288.908 359.497 60.730 232.630 293.360Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-309.631 0 -309.631 -238.311 -2 -238.313SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 72.066 0 72.066 71.999 0 71.999Satış Amaçlı72.066 0 72.066 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.674 26.359 341.033 314.507 22.375 336.882İştirakler (Net)(8) 6.704 26.359 33.063 6.537 22.375 28.912Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.704 26.359 33.063 6.537 22.375 28.912Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 47.709 0 47.709 47.190 0 47.190MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 101.935 0 101.935 93.034 0 93.034Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer101.935 0 101.935 93.034 0 93.034YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 44.341 0 44.341 40.795 0 40.795DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 657.640 145.853 803.493 222.747 25.558 248.305VARLIKLAR TOPLAMI11.823.585 8.423.988 20.247.573 9.462.938 8.401.666 17.864.604YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 686.212 1.906.961 2.593.173 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR296.197 3.064.896 3.361.093 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 6.624.509 1.124.798 7.749.307 5.144.869 1.002.180 6.147.049Bonolar2.225.387 0 2.225.387 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.399.122 1.124.798 5.523.920 3.539.315 1.002.180 4.541.495FONLAR98.104 2.029.255 2.127.359 38.077 1.500.222 1.538.299Müstakrizlerin Fonları22.939 58.972 81.911 16.932 9.262 26.194Diğer75.165 1.970.283 2.045.448 21.145 1.490.960 1.512.105GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 80.351 40.062 120.413 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı80.351 40.062 120.413 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.215 0 8.215 8.062 0 8.062KARŞILIKLAR(7) 219.445 0 219.445 225.705 0 225.705Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı73.394 0 73.394 79.018 0 79.018Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar146.051 0 146.051 146.687 0 146.687CARİ VERGİ BORCU(8) 70.454 0 70.454 43.658 0 43.658ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 119 0 119 295 0 295SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER503.758 1.155.581 1.659.339 564.754 355.847 920.601ÖZKAYNAKLAR(11) 2.340.299 -1.643 2.338.656 1.942.377 26.528 1.968.905Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-835 3.852 3.017 -835 2.657 1.822Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler27.218 -12.033 15.185 49.447 18.531 67.978Kar Yedekleri628.271 0 628.271 286.588 0 286.588Yasal Yedekler73.823 0 73.823 56.738 0 56.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler554.448 0 554.448 229.850 0 229.850Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar434.783 6.538 441.321 357.470 5.340 362.810Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.787 5.340 418.996 1.198 420.194 344.759 1.364 346.123Azınlık Payları3.375 0 3.375 2.220 0 2.220YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.927.663 9.319.910 20.247.573 8.813.643 9.050.961 17.864.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.420.974 1.343.055 490.751 482.098Kredilerden Alınan Faizler1.024.418 978.781 355.123 336.548Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6.491 5.251 2.261 1.477Bankalardan Alınan Faizler21.004 41.244 5.772 6.690Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler38.483 74.822 3.501 41.989Menkul Değerlerden Alınan Faizler325.718 238.113 122.351 93.682Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar883 2.446 25 1.503Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar301.369 214.324 113.828 85.756İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler23.466 21.343 8.498 6.423Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.860 4.844 1.743 1.712FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -739.933 -985.524 -253.927 -340.825Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-90.689 -136.703 -29.381 -44.861Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-50.900 -59.046 -20.573 -19.938İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-573.701 -756.151 -196.425 -263.656Kiralama Faiz Giderleri-1.217 -1.119 -372 -409Diğer Faiz Giderleri-23.426 -32.505 -7.176 -11.961NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ681.041 357.531 236.824 141.273NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ126.890 123.240 36.642 43.958Alınan Ücret ve Komisyonlar213.543 196.283 61.767 70.567Gayri Nakdi Kredilerden21.605 14.145 6.429 4.647Diğer(12) 191.938 182.138 55.338 65.920Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-86.653 -73.043 -25.125 -26.609Gayri Nakdi Kredilere-2.751 -1.698 -632 -564Diğer(12) -83.902 -71.345 -24.493 -26.045TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 61.069 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 150.786 121.505 37.195 44.070Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)80.822 51.176 8.205 25.380Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)39.115 45.574 -2.959 -2.727Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)30.849 24.755 31.949 21.417DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 18.502 77.158 678 15.716FAALİYET BRÜT KÂRI977.308 740.503 311.339 245.017BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -83.287 -66.524 -4.261 -22.774DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -41.751 -28.944 -14.734 -9.420PERSONEL GİDERLERİ (-)-134.802 -106.595 -49.951 -38.429DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -181.132 -175.399 -61.459 -63.543NET FAALİYET KARI (ZARARI)536.336 363.041 180.934 110.851BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.365 409 624 45NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 537.701 363.450 181.558 110.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -116.352 -60.288 -39.577 -20.126Cari Vergi Karşılığı-104.734 -87.221 -41.003 -42.859Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-24.585 -7.835 -1.642 -3.849Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.967 34.768 3.068 26.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 421.349 303.162 141.981 90.770DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 421.349 303.162 141.981 90.770Grubun Karı (Zararı)420.194 303.059 141.592 90.742Azınlık Payları Karı (Zararı)1.155 103 389 28Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889827BIST