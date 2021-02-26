***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -972 1.507 0 0 105.531 536 0 0 0 341.683 448.285 0 448.285Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.649 -1.785 0 0 -44.162 196 0 0 0 450.644 403.244 0 403.244Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER19.036.058 10.100.829 29.136.887 13.536.859 6.231.575 19.768.434GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 712.848 1.404.440 2.117.288 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları702.184 964.347 1.666.531 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler270 0 270 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.298 325.207 336.505 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları690.616 639.140 1.329.756 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 133.618 133.618 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 133.618 133.618 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 306.475 317.139 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 14.443.400 464.024 14.907.424 10.225.505 505.437 10.730.942Cayılamaz Taahhütler886.548 464.024 1.350.572 912.320 505.437 1.417.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri324.648 464.024 788.672 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.293 0 3.293 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri358.021 0 358.021 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler200.586 0 200.586 434.520 13.662 448.182Cayılabilir Taahhütler13.556.852 0 13.556.852 9.313.185 0 9.313.185Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri13.556.852 0 13.556.852 9.313.185 0 9.313.185Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.863.278 4.688.996 7.552.274Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.863.278 4.688.996 7.552.274Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri314.420 1.319.559 1.633.979 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri158.442 660.338 818.780 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri155.978 659.221 815.199 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri3.259.181 5.645.350 8.904.531 1.805.664 1.950.563 3.756.227Swap Para Alım İşlemleri337.850 3.522.056 3.859.906 793.360 1.076.108 1.869.468Swap Para Satım İşlemleri1.819.331 2.123.294 3.942.625 992.304 874.455 1.866.759Swap Faiz Alım İşlemleri551.000 0 551.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri551.000 0 551.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları306.209 1.267.456 1.573.665 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları151.634 636.321 787.955 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları154.575 631.135 785.710 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER41.552.560 36.341.723 77.894.283 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER10.969.614 4.020.802 14.990.416 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.314.024 0 1.314.024 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler9.635.857 3.766.824 13.402.681 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler13.410 0 13.410 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler5.992 1.718 7.710 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 252.260 252.591 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER30.345.321 32.320.921 62.666.242 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler110.761 265.030 375.791 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.764.598 20.842.275 23.606.873 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia243.641 0 243.641 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.339.073 1.347.518 15.686.591 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler12.887.248 9.866.098 22.753.346 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.625 0 237.625 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI60.588.618 46.442.552 107.031.170 53.134.228 35.589.089 88.723.317Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 363.556 707.954Alınan Faizler1.776.880 1.820.858Ödenen Faizler-1.253.810 -1.153.918Alınan Temettüler89 80.369Alınan Ücret ve Komisyonlar179.247 177.916Elde Edilen Diğer Kazançlar180.977 153.301Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar66.298 49.986Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-184.333 -163.399Ödenen Vergiler-127.883 -109.120Diğer(1) -273.909 -148.039Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.371.831 1.160.054Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-101.029 -9.840Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-188.644 39.438Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.396.977 -1.227.156Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-582.541 251.637Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.150.970 1.168.051Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 3.048.330 937.924Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı(1) -2.008.275 1.868.008YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları(1) -2.217.257 -1.271.588İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-18.059 -19.481Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller213 222Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.480.196 -9.527.547Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.424.863 8.163.609Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-151.802 -16.828Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar23.723 134.063Diğer(1) -15.999 -5.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 1.457.347 1.590.410Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit50.879.846 32.780.864Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-49.394.449 -31.189.466İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-28.050 -988Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi434.089 251.314Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.334.096 2.438.144Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 3.804.837 1.366.693Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 1.470.741 3.804.837Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)450.644 341.683DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-47.400 106.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.434 535Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.114 -1.246Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.288 1.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler968 -151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-43.966 106.067Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-56.618 135.296Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları251 688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.401 -29.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)403.244 448.285Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.847.694 4.948.828 8.796.522 4.224.283 4.566.552 8.790.835Nakit ve Nakit Benzerleri498.102 2.330.200 2.828.302 1.607.683 3.364.175 4.971.858Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 321.352 1.979.585 2.300.937 27.876 1.744.810 1.772.686Bankalar(4) 77.057 350.615 427.672 207.474 1.619.365 1.826.839Para Piyasalarından Alacaklar100.051 0 100.051 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-358 0 -358 -485 0 -485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 419.422 0 419.422 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri985 0 985 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar418.437 0 418.437 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.853.034 2.597.902 5.450.936 2.286.493 1.198.359 3.484.852Devlet Borçlanma Senetleri1.817.123 868.399 2.685.522 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 4.474 5.992 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar1.034.393 1.725.029 2.759.422 241.085 981.886 1.222.971Türev Finansal Varlıklar(3) 77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.059.927 2.853.924 10.913.851 4.427.660 3.765.047 8.192.707Krediler(6) 8.193.813 2.582.134 10.775.947 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 199.716 271.790 471.506 60.730 217.596 278.326Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar199.716 271.790 471.506 60.730 217.596 278.326Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-333.602 0 -333.602 -238.311 0 -238.311SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 79.024 0 79.024 71.999 0 71.999Satış Amaçlı79.024 0 79.024 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 47.888 0 47.888 43.784 0 43.784MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 113.501 0 113.501 91.428 0 91.428Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer113.501 0 113.501 91.428 0 91.428YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 51.239 0 51.239 39.344 0 39.344DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 627.328 166.070 793.398 214.087 24.536 238.623VARLIKLAR TOPLAMI13.202.471 7.980.310 21.182.781 9.488.455 8.367.623 17.856.078YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 643.544 1.974.526 2.618.070 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.006.546 3.107.842 4.114.388 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 6.421.227 1.031.786 7.453.013 5.156.492 1.002.180 6.158.672Bonolar2.367.725 0 2.367.725 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.053.502 1.031.786 5.085.288 3.550.938 1.002.180 4.553.118FONLAR145.888 2.412.318 2.558.206 52.907 1.516.543 1.569.450Müstakrizlerin Fonları26.483 81.400 107.883 16.932 9.262 26.194Diğer119.405 2.330.918 2.450.323 35.975 1.507.281 1.543.256GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.194 0 8.194 7.711 0 7.711KARŞILIKLAR(7) 289.443 0 289.443 218.526 0 218.526Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı87.217 0 87.217 72.368 0 72.368Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar202.226 0 202.226 146.158 0 146.158CARİ VERGİ BORCU(8) 77.266 0 77.266 39.863 0 39.863ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER354.819 1.206.108 1.560.927 549.124 344.231 893.355ÖZKAYNAKLAR(11) 2.334.228 25.487 2.359.715 1.940.830 15.641 1.956.471Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.441 872 -569 208 2.657 2.865Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-6.150 24.615 18.465 49.447 12.984 62.431Kar Yedekleri622.167 0 622.167 280.484 0 280.484Yasal Yedekler68.485 0 68.485 51.400 0 51.400Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler553.682 0 553.682 229.084 0 229.084Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar472.165 0 472.165 363.204 0 363.204Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı450.644 0 450.644 341.683 0 341.683Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.403.829 9.778.952 21.182.781 8.811.299 9.044.779 17.856.078Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.996.953 1.834.851Kredilerden Alınan Faizler1.461.843 1.298.035Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10.632 5.251Bankalardan Alınan Faizler23.817 44.793Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler44.862 134.254Menkul Değerlerden Alınan Faizler455.306 346.310Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.435 2.816Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar419.400 315.699İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler33.471 27.795Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri493 6.208FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.091.634 -1.296.462Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-122.809 -179.950Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-92.891 -77.321İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-843.857 -978.479Kiralama Faiz Giderleri-1.654 -1.492Diğer Faiz Giderleri-30.423 -59.220NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ905.319 538.389NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ37.720 59.452Alınan Ücret ve Komisyonlar176.519 179.872Gayri Nakdi Kredilerden28.455 20.266Diğer(12) 148.064 159.606Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-138.799 -120.420Gayri Nakdi Kredilere-3.349 -2.259Diğer(12) -135.450 -118.161TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 80.369TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 159.907 138.759Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)89.861 57.571Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.359 51.916Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)73.405 29.272DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 155.905 184.080FAALİYET BRÜT KÂRI1.258.940 1.001.049BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -163.690 -179.055DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -105.599 -40.289PERSONEL GİDERLERİ (-)-160.398 -129.710DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -238.039 -247.542NET FAALİYET KARI (ZARARI)591.214 404.453BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 591.214 404.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -140.570 -62.770Cari Vergi Karşılığı-139.096 -104.970Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-28.641 -8.617Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi27.167 50.817SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 450.644 341.683DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 450.644 341.683Grubun Karı (Zararı)450.644 341.683Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,37800000 0,28600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913672BIST