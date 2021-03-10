***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 0 2.290 -44.361 725 0 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.806 1.507 0 3.257 105.531 536 0 0 0 346.123 455.148 176 455.324Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 299Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.875 -1.785 0 3.270 -44.162 196 0 0 0 483.881 439.525 1.569 441.094Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER18.996.393 10.102.237 29.098.630 13.472.382 6.215.998 19.688.380GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 712.948 1.404.440 2.117.388 448.076 1.037.142 1.485.218Teminat Mektupları702.284 964.347 1.666.631 437.476 599.155 1.036.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler270 0 270 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler11.298 325.207 336.505 14.219 282.471 296.690Diğer Teminat Mektupları690.716 639.140 1.329.856 423.257 316.684 739.941Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 133.618 133.618 0 155.662 155.662Belgeli Akreditifler0 133.618 133.618 0 155.662 155.662Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 306.475 317.139 10.600 282.325 292.925Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 14.403.635 465.432 14.869.067 10.176.921 505.437 10.682.358Cayılamaz Taahhütler861.548 465.432 1.326.980 887.320 505.437 1.392.757Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri324.648 464.024 788.672 118.861 491.775 610.636Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.293 0 3.293 2.844 0 2.844İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri358.021 0 358.021 356.095 0 356.095Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler175.586 1.408 176.994 409.520 13.662 423.182Cayılabilir Taahhütler13.542.087 0 13.542.087 9.289.601 0 9.289.601Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri13.542.087 0 13.542.087 9.289.601 0 9.289.601Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.847.385 4.673.419 7.520.804Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.879.810 8.232.365 12.112.175 2.847.385 4.673.419 7.520.804Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri314.420 1.319.559 1.633.979 78.652 767.339 845.991Vadeli Döviz Alım İşlemleri158.442 660.338 818.780 37.166 385.629 422.795Vadeli Döviz Satım İşlemleri155.978 659.221 815.199 41.486 381.710 423.196Para ve Faiz Swap İşlemleri3.259.181 5.645.350 8.904.531 1.789.771 1.934.986 3.724.757Swap Para Alım İşlemleri337.850 3.522.056 3.859.906 793.360 1.060.531 1.853.891Swap Para Satım İşlemleri1.819.331 2.123.294 3.942.625 976.411 874.455 1.850.866Swap Faiz Alım İşlemleri551.000 0 551.000 10.000 0 10.000Swap Faiz Satım İşlemleri551.000 0 551.000 10.000 0 10.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları306.209 1.267.456 1.573.665 978.962 1.971.094 2.950.056Para Alım Opsiyonları151.634 636.321 787.955 489.523 986.705 1.476.228Para Satım Opsiyonları154.575 631.135 785.710 489.439 984.389 1.473.828Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER41.552.560 36.341.723 77.894.283 39.597.369 29.357.514 68.954.883EMANET KIYMETLER10.969.614 4.020.802 14.990.416 9.068.459 2.415.223 11.483.682Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.314.024 0 1.314.024 1.590.897 0 1.590.897Emanete Alınan Menkul Değerler9.635.857 3.766.824 13.402.681 7.435.000 2.210.052 9.645.052Tahsile Alınan Çekler13.410 0 13.410 35.306 1.504 36.810Tahsile Alınan Ticari Senetler5.992 1.718 7.710 6.924 1.707 8.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 252.260 252.591 332 201.960 202.292Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER30.345.321 32.320.921 62.666.242 30.291.363 26.942.291 57.233.654Menkul Kıymetler110.761 265.030 375.791 568.764 535.155 1.103.919Teminat Senetleri2.764.598 20.842.275 23.606.873 2.876.864 16.480.976 19.357.840Emtia243.641 0 243.641 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.339.073 1.347.518 15.686.591 15.130.504 1.309.804 16.440.308Diğer Rehinli Kıymetler12.887.248 9.866.098 22.753.346 11.595.231 8.616.356 20.211.587Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.625 0 237.625 237.547 0 237.547BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI60.548.953 46.443.960 106.992.913 53.069.751 35.573.512 88.643.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(1) 400.205 718.427Alınan Faizler1.780.939 1.822.884Ödenen Faizler-1.252.054 -1.151.333Alınan Temettüler89 61.069Alınan Ücret ve Komisyonlar282.634 253.783Elde Edilen Diğer Kazançlar168.858 147.507Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar66.298 49.986Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-212.906 -191.970Ödenen Vergiler-135.609 -113.514Diğer(1) -298.044 -159.985Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.394.769 1.177.473Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-116.520 11.365Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-188.635 39.409Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.396.977 -1.227.156Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-578.839 244.170Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.150.970 1.168.051Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) 3.037.172 941.634Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı(1) -1.994.564 1.895.900YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları(1) -2.234.334 -1.288.031İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.549 -19.689Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.107 345Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.511.492 -9.528.820Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.424.863 8.163.609Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-151.802 -31.862Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar38.757 134.063Diğer(1) -16.218 -5.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(1) 1.468.970 1.585.228Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit50.891.469 32.775.702Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-49.394.449 -31.189.466İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-28.050 -1.008Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi434.570 251.466Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.325.358 2.444.563Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 3.822.975 1.378.412Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 1.497.617 3.822.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)485.450 346.299DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-44.356 109.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.660 -299Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.400 -2.315Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.288 1.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.028 84Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-40.696 109.324Yabancı Para Çevrim Farkları3.593 3.257Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-56.618 135.296Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları251 688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.078 -29.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)441.094 455.324Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.916.891 4.962.970 8.879.861 4.245.006 4.573.654 8.818.660Nakit ve Nakit Benzerleri510.820 2.344.342 2.855.162 1.618.714 3.371.277 4.989.991Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 321.521 1.986.475 2.307.996 28.089 1.748.127 1.776.216Bankalar(4) 89.622 357.867 447.489 218.297 1.623.150 1.841.447Para Piyasalarından Alacaklar100.051 0 100.051 1.372.818 0 1.372.818Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-374 0 -374 -490 0 -490Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 434.913 0 434.913 304.761 0 304.761Devlet Borçlanma Senetleri985 0 985 3.216 0 3.216Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar433.928 0 433.928 301.545 0 301.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.894.022 2.597.902 5.491.924 2.296.185 1.198.359 3.494.544Devlet Borçlanma Senetleri1.817.123 868.399 2.685.522 2.043.890 210.398 2.254.288Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 4.474 5.992 1.518 6.075 7.593Diğer Finansal Varlıklar1.075.381 1.725.029 2.800.410 250.777 981.886 1.232.663Türev Finansal Varlıklar(3) 77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı77.136 20.726 97.862 25.346 4.018 29.364Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.059.927 2.853.924 10.913.851 4.427.660 3.780.079 8.207.739Krediler(6) 8.193.813 2.582.134 10.775.947 4.605.241 3.547.451 8.152.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 199.716 271.790 471.506 60.730 232.630 293.360Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar199.716 271.790 471.506 60.730 232.630 293.360Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-333.602 0 -333.602 -238.311 -2 -238.313SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 79.024 0 79.024 71.999 0 71.999Satış Amaçlı79.024 0 79.024 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.674 26.054 340.728 314.507 22.375 336.882İştirakler (Net)(8) 6.704 26.054 32.758 6.537 22.375 28.912Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.704 26.054 32.758 6.537 22.375 28.912Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 50.597 0 50.597 47.190 0 47.190MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 114.905 0 114.905 93.034 0 93.034Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer114.905 0 114.905 93.034 0 93.034YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 52.408 0 52.408 40.795 0 40.795DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 631.281 166.525 797.806 222.747 25.558 248.305VARLIKLAR TOPLAMI13.219.707 8.009.473 21.229.180 9.462.938 8.401.666 17.864.604YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 643.544 1.974.526 2.618.070 675.174 4.031.558 4.706.732PARA PİYASALARINA BORÇLAR989.042 3.107.842 4.096.884 159.960 2.128.309 2.288.269İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 6.421.227 1.031.786 7.453.013 5.144.869 1.002.180 6.147.049Bonolar2.367.725 0 2.367.725 1.605.554 0 1.605.554Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.053.502 1.031.786 5.085.288 3.539.315 1.002.180 4.541.495FONLAR135.622 2.372.806 2.508.428 38.077 1.500.222 1.538.299Müstakrizlerin Fonları26.483 81.400 107.883 16.932 9.262 26.194Diğer109.139 2.291.406 2.400.545 21.145 1.490.960 1.512.105GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı122.674 20.885 143.559 10.712 6.317 17.029Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.194 0 8.194 8.062 0 8.062KARŞILIKLAR(7) 298.374 0 298.374 225.705 0 225.705Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı94.780 0 94.780 79.018 0 79.018Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar203.594 0 203.594 146.687 0 146.687CARİ VERGİ BORCU(8) 80.125 0 80.125 43.658 0 43.658ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 172 0 172 295 0 295SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER372.693 1.239.669 1.612.362 564.754 355.847 920.601ÖZKAYNAKLAR(11) 2.369.946 40.053 2.409.999 1.942.377 26.528 1.968.905Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.710 872 -1.838 -835 2.657 1.822Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.856 32.138 27.282 49.447 18.531 67.978Kar Yedekleri628.271 0 628.271 286.588 0 286.588Yasal Yedekler73.823 0 73.823 56.738 0 56.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler554.448 0 554.448 229.850 0 229.850Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar497.965 7.043 505.008 357.470 5.340 362.810Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı15.787 5.340 21.127 12.711 3.976 16.687Dönem Net Kâr veya Zararı482.178 1.703 483.881 344.759 1.364 346.123Azınlık Payları3.789 0 3.789 2.220 0 2.220YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.441.613 9.787.567 21.229.180 8.813.643 9.050.961 17.864.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.001.012 1.836.877Kredilerden Alınan Faizler1.461.843 1.298.035Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler10.632 5.251Bankalardan Alınan Faizler23.821 44.793Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler44.862 134.254Menkul Değerlerden Alınan Faizler459.361 348.335Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.498 4.841Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar423.392 315.699İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler33.471 27.795Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri493 6.209FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.089.878 -1.293.909Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-122.809 -179.950Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-92.519 -76.689İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-843.073 -976.992Kiralama Faiz Giderleri-1.654 -1.524Diğer Faiz Giderleri-29.823 -58.754NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ911.134 542.968NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ156.575 149.693Alınan Ücret ve Komisyonlar279.906 255.739Gayri Nakdi Kredilerden27.721 19.636Diğer(12) 252.185 236.103Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-123.331 -106.046Gayri Nakdi Kredilere-3.386 -2.291Diğer(12) -119.945 -103.755TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 61.069TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 164.395 141.973Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)89.861 59.395Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-3.359 51.916Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)77.893 30.662DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 143.786 176.462FAALİYET BRÜT KÂRI1.375.979 1.072.165BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -163.726 -179.068DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -110.972 -43.592PERSONEL GİDERLERİ (-)-188.971 -158.281DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -278.703 -275.959NET FAALİYET KARI (ZARARI)633.607 415.265BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.870 630NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 635.477 415.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -150.027 -69.596Cari Vergi Karşılığı-148.657 -111.564Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-29.036 -9.240Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi27.666 51.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 485.450 346.299DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 485.450 346.299Grubun Karı (Zararı)483.881 346.123Azınlık Payları Karı (Zararı)1.569 176Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,40500000 0,29000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917114BIST