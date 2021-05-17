***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -439 0 0 -80.886 132 0 0 0 121.439 40.246 0 40.246Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.218 0 0 -19.716 1.393 0 622.167 21.521 121.439 1.996.717 0 1.996.717Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -36 3.629 0 0 -131.833 37 0 0 0 139.505 11.302 0 11.302Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.477 4.501 0 0 -114.825 1.494 0 1.072.811 21.521 139.505 2.371.017 0 2.371.017Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER18.238.400 12.562.278 30.800.678 19.036.058 10.100.829 29.136.887GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 819.147 1.844.494 2.663.641 712.848 1.404.440 2.117.288Teminat Mektupları808.483 1.169.885 1.978.368 702.184 964.347 1.666.531Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 270 0 270Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.798 345.513 351.311 11.298 325.207 336.505Diğer Teminat Mektupları802.685 824.372 1.627.057 690.616 639.140 1.329.756Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 323.198 323.198 0 133.618 133.618Belgeli Akreditifler0 323.198 323.198 0 133.618 133.618Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 351.411 362.075 10.664 306.475 317.139Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 14.988.474 919.132 15.907.606 14.443.400 464.024 14.907.424Cayılamaz Taahhütler775.810 919.132 1.694.942 886.548 464.024 1.350.572Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri206.051 919.132 1.125.183 324.648 464.024 788.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.633 0 3.633 3.293 0 3.293İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri356.047 0 356.047 358.021 0 358.021Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler210.079 0 210.079 200.586 0 200.586Cayılabilir Taahhütler14.212.664 0 14.212.664 13.556.852 0 13.556.852Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri14.212.664 0 14.212.664 13.556.852 0 13.556.852Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri173.820 996.704 1.170.524 314.420 1.319.559 1.633.979Vadeli Döviz Alım İşlemleri89.659 496.042 585.701 158.442 660.338 818.780Vadeli Döviz Satım İşlemleri84.161 500.662 584.823 155.978 659.221 815.199Para ve Faiz Swap İşlemleri2.126.742 6.860.768 8.987.510 3.259.181 5.645.350 8.904.531Swap Para Alım İşlemleri335.350 3.974.693 4.310.043 337.850 3.522.056 3.859.906Swap Para Satım İşlemleri1.339.392 2.886.075 4.225.467 1.819.331 2.123.294 0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar128.985 13.587Diğer-1.983 -3.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.002.551 -59.561Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit38.828.476 8.567.720Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-37.825.172 -8.626.616İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-753 -665Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi136.051 117.828Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)771.097 -1.304.696Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.470.741 3.804.837Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.241.838 2.500.141Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)139.505 121.439DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-128.203 -81.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.593 -439Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.508 -563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-915 124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-131.796 -80.754Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-165.333 -103.697Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.537 22.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.302 40.246Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.392.703 5.615.315 10.008.018 3.847.694 4.948.828 8.796.522Nakit ve Nakit Benzerleri802.863 3.030.044 3.832.907 498.102 2.330.200 2.828.302Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 513.641 2.428.575 2.942.216 321.352 1.979.585 2.300.937Bankalar(4) 79.401 601.469 680.870 77.057 350.615 427.672Para Piyasalarından Alacaklar210.319 0 210.319 100.051 0 100.051Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-498 0 -498 -358 0 -358Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 571.135 164 571.299 419.422 0 419.422Devlet Borçlanma Senetleri923 0 923 985 0 985Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar570.212 164 570.376 418.437 0 418.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.827.590 2.545.551 5.373.141 2.853.034 2.597.902 5.450.936Devlet Borçlanma Senetleri1.691.403 960.141 2.651.544 1.817.123 868.399 2.685.522Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 9.264 10.782 1.518 4.474 5.992Diğer Finansal Varlıklar1.134.669 1.576.146 2.710.815 1.034.393 1.725.029 2.759.422Türev Finansal Varlıklar(3) 191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.423.824 3.677.463 11.101.287 8.059.927 2.853.924 10.913.851Krediler(6) 7.685.417 3.367.178 11.052.595 8.193.813 2.582.134 10.775.947Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-344.065 0 -344.065 -333.602 0 -333.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 87.825 0 87.825 79.024 0 79.024Satış Amaçlı87.825 0 87.825 79.024 0 79.024Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 44.858 0 44.858 47.888 0 47.888MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 113.579 0 113.579 113.501 0 113.501Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer113.579 0 113.579 113.501 0 113.501YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 4.539 0 4.539 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 49.504 0 49.504 51.239 0 51.239DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 595.695 123.078 718.773 627.328 166.070 793.398VARLIKLAR TOPLAMI13.088.397 9.427.344 22.515.741 13.202.471 7.980.310 21.182.781YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 636.550 2.722.085 3.358.635 643.544 1.974.526 2.618.070PARA PİYASALARINA BORÇLAR602.764 3.397.021 3.999.785 1.006.546 3.107.842 4.114.388İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.147.442 1.436.591 8.584.033 6.421.227 1.031.786 7.453.013Bonolar2.595.978 0 2.595.978 2.367.725 0 2.367.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.551.464 1.436.591 5.988.055 4.053.502 1.031.786 5.085.288FONLAR50.019 2.073.188 2.123.207 145.888 2.412.318 2.558.206Müstakrizlerin Fonları21.645 134.018 155.663 26.483 81.400 107.883Diğer28.374 1.939.170 1.967.544 119.405 2.330.918 2.450.323GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.943 0 7.943 8.194 0 8.194KARŞILIKLAR(7) 267.608 0 267.608 289.443 0 289.443Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı66.897 0 66.897 87.217 0 87.217Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar200.711 0 200.711 202.226 0 202.226CARİ VERGİ BORCU(8) 45.939 0 45.939 77.266 0 77.266ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER377.684 1.259.474 1.637.158 354.819 1.206.108 1.560.927ÖZKAYNAKLAR(11) 2.389.574 -18.557 2.371.017 2.334.228 25.487 2.359.715Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.477 4.501 3.024 -1.441 872 -569Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-90.273 -23.058 -113.331 -6.150 24.615 18.465Kar Yedekleri1.072.811 0 1.072.811 622.167 0 622.167Yasal Yedekler91.017 0 91.017 68.485 0 68.485Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler981.794 0 981.794 553.682 0 553.682Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar161.026 0 161.026 472.165 0 472.165Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı139.505 0 139.505 450.644 0 450.644Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.609.121 10.906.620 22.515.741 11.403.829 9.778.952 21.182.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 667.389 475.059Kredilerden Alınan Faizler491.826 334.401Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler8.811 0Bankalardan Alınan Faizler1.375 9.325Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7.999 21.987Menkul Değerlerden Alınan Faizler157.327 107.851Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.582 148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar144.664 100.494İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.081 7.209Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri51 1.495FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -407.780 -245.528Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-38.266 -33.910Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-41.789 -14.284İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-321.888 -189.491Kiralama Faiz Giderleri-425 -407Diğer Faiz Giderleri-5.412 -7.436NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ259.609 229.531NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ16.721 158Alınan Ücret ve Komisyonlar47.705 36.193Gayri Nakdi Kredilerden12.380 6.243Diğer(12) 35.325 29.950Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-30.984 -36.035Gayri Nakdi Kredilere-727 -1.469Diğer(12) -30.257 -34.566TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 13.604 52.777Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.418 40.027Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)150.639 28.660Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-169.453 -15.910DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 21.046 12.489FAALİYET BRÜT KÂRI310.980 294.955BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -27.610 -43.594DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -13.484 -10.298PERSONEL GİDERLERİ (-)-41.312 -32.284DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -54.712 -52.792NET FAALİYET KARI (ZARARI)173.862 155.987BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 173.862 155.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -34.357 -34.548Cari Vergi Karşılığı0 -550Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-53.312 -36.520Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi18.955 2.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 139.505 121.439DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 139.505 121.439Grubun Karı (Zararı)139.505 121.439Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936658BIST