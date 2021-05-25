***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -439 0 -1.898 -80.886 132 0 0 0 128.850 45.759 402 46.161Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.218 0 3.649 -19.716 1.393 0 628.271 21.127 128.850 2.012.444 2.622 2.015.066Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -36 3.629 0 3.465 -131.833 37 0 0 0 150.669 25.931 328 26.259Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.746 4.501 0 12.282 -114.825 1.494 0 1.078.915 54.364 150.669 2.432.141 4.117 2.436.258Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER18.198.255 12.564.354 30.762.609 18.996.393 10.102.237 29.098.630GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 819.247 1.844.494 2.663.741 712.948 1.404.440 2.117.388Teminat Mektupları808.583 1.169.885 1.978.468 702.284 964.347 1.666.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 270 0 270Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.798 345.513 351.311 11.298 325.207 336.505Diğer Teminat Mektupları802.785 824.372 1.627.157 690.716 639.140 1.329.856Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 323.198 323.198 0 133.618 133.618Belgeli Akreditifler0 323.198 323.198 0 133.618 133.618Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.664 351.411 362.075 10.664 306.475 317.139Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 14.948.229 921.208 15.869.437 14.403.635 465.432 14.869.067Cayılamaz Taahhütler750.810 921.208 1.672.018 861.548 465.432 1.326.980Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri206.051 919.132 1.125.183 324.648 464.024 788.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.633 0 3.633 3.293 0 3.293İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri356.047 0 356.047 358.021 0 358.021Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler185.079 2.076 187.155 175.586 1.408 176.994Cayılabilir Taahhütler14.197.419 0 14.197.419 13.542.087 0 13.542.087Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri14.197.419 0 14.197.419 13.542.087 0 13.542.087Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.430.779 9.798.652 12.229.431 3.879.810 8.232.365 12.112.175Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri173.820 996.704 1.170.524 314.420 1.319.559 1.633.979Vadeli Döviz Alım İşlemleri89.659 496.042 585.701 158.442 660.338 818.780Vadeli Döviz Satım İşlemleri84.161 500.662 584.823 155.978 659.221 815.199Para ve Faiz Swap İşlemleri2.126.742 6.860.768 8.987.510 3.259.181 5.645.350 8.904.531Swap Para Alım İşlemleri335.350 3.974.693 4.310.043 337.850 3.522.056 3.859.906Swap Para Satım İşlemleri1.339.392 2.886.075 4.225.467 1.819.331 2.123.294 3.942.625Swap Faiz Alım İşlemleri226.000 0 226.000 551.000 0 551.000Swap Faiz Satım İşlemleri226.000 0 226.000 551.000 0 551.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları130.217 1.941.180 2.071.397 306.209 1.267.456 1.573.665Para Alım Opsiyonları83.145 951.549 1.034.694 151.634 636.321 787.955Para Satım Opsiyonları47.072 989.631 1.036.703 154.575 631.135 785.710Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER43.058.479 38.496.098 81.554.577 41.552.560 36.341.723 77.894.283EMANET KIYMETLER12.959.464 4.115.498 17.074.962 10.969.614 4.020.802 14.990.416Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.965.377 0 1.965.377 1.314.024 0 1.314.024Emanete Alınan Menkul Değerler10.920.244 3.830.493 14.750.737 9.635.857 3.766.824 13.402.681Tahsile Alınan Çekler67.642 0 67.642 13.410 0 13.410Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 1.928 7.798 5.992 1.718 7.710Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 283.077 283.408 331 252.260 252.591Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER29.861.470 34.380.600 64.242.070 30.345.321 32.320.921 62.666.242Menkul Kıymetler158.371 554.546 712.917 110.761 265.030 375.791Teminat Senetleri1.641.573 22.399.701 24.041.274 2.764.598 20.842.275 23.606.873Emtia443.486 199.819 643.305 243.641 0 243.641Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul13.686.723 1.508.414 15.195.137 14.339.073 1.347.518 15.686.591Diğer Rehinli Kıymetler13.931.317 9.718.120 23.649.437 12.887.248 9.866.098 22.753.346Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.545 0 237.545 237.625 0 237.625BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI61.256.734 51.060.452 112.317.186 60.548.953 46.443.960 106.992.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı188.251 65.806Alınan Faizler782.520 468.200Ödenen Faizler-424.112 -213.396Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar79.742 59.439Elde Edilen Diğer Kazançlar36.151 43.851Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar27.471 18.473Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-48.811 -46.013Ödenen Vergiler-9.272 -29.927Diğer-255.438 -234.821Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-446.800 -1.194.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-156.363 16.155Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-230.210 306.242Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-34.789 -330.942Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış26.748 -10.010Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)662.772 -1.682.532Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-714.958 506.369Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-258.549 -1.128.912YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-107.888 -252.589İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.447 -3.496Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller79 475Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.422.661 -2.380.720Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.189.139 2.105.772Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar128.985 28.621Diğer-1.983 -3.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.000.534 -56.539Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit38.826.459 8.570.772Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-37.825.172 -8.626.616İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-753 -695Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi136.935 118.016Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)771.032 -1.320.024Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.497.617 3.822.975Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.268.649 2.502.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)150.997 129.252DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-124.738 -83.091Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.593 -439Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.508 -563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-915 124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-128.331 -82.652Yabancı Para Çevrim Farkları3.465 -1.898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-165.333 -103.697Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.537 22.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.259 46.161Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.475.965 5.632.816 10.108.781 3.916.891 4.962.970 8.879.861Nakit ve Nakit Benzerleri812.145 3.047.545 3.859.690 510.820 2.344.342 2.855.162Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 513.962 2.436.721 2.950.683 321.521 1.986.475 2.307.996Bankalar(4) 88.390 610.824 699.214 89.622 357.867 447.489Para Piyasalarından Alacaklar210.319 0 210.319 100.051 0 100.051Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-526 0 -526 -374 0 -374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 604.046 164 604.210 434.913 0 434.913Devlet Borçlanma Senetleri923 0 923 985 0 985Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar603.123 164 603.287 433.928 0 433.928Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.868.659 2.545.551 5.414.210 2.894.022 2.597.902 5.491.924Devlet Borçlanma Senetleri1.691.403 960.141 2.651.544 1.817.123 868.399 2.685.522Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 9.264 10.782 1.518 4.474 5.992Diğer Finansal Varlıklar1.175.738 1.576.146 2.751.884 1.075.381 1.725.029 2.800.410Türev Finansal Varlıklar(3) 191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı191.115 39.556 230.671 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.423.824 3.677.463 11.101.287 8.059.927 2.853.924 10.913.851Krediler(6) 7.685.417 3.367.178 11.052.595 8.193.813 2.582.134 10.775.947Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar82.472 310.285 392.757 199.716 271.790 471.506Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-344.065 0 -344.065 -333.602 0 -333.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 87.825 0 87.825 79.024 0 79.024Satış Amaçlı87.825 0 87.825 79.024 0 79.024Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.944 29.648 344.592 314.674 26.054 340.728İştirakler (Net)(8) 6.974 29.648 36.622 6.704 26.054 32.758Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.974 29.648 36.622 6.704 26.054 32.758Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 47.617 0 47.617 50.597 0 50.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 114.931 0 114.931 114.905 0 114.905Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer114.931 0 114.931 114.905 0 114.905YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 4.539 0 4.539 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 50.425 0 50.425 52.408 0 52.408DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 604.121 128.482 732.603 631.281 166.525 797.806VARLIKLAR TOPLAMI13.124.191 9.468.409 22.592.600 13.219.707 8.009.473 21.229.180YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 636.550 2.722.085 3.358.635 643.544 1.974.526 2.618.070PARA PİYASALARINA BORÇLAR596.280 3.397.021 3.993.301 989.042 3.107.842 4.096.884İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.145.425 1.436.591 8.582.016 6.421.227 1.031.786 7.453.013Bonolar2.595.978 0 2.595.978 2.367.725 0 2.367.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.549.447 1.436.591 5.986.038 4.053.502 1.031.786 5.085.288FONLAR41.533 2.022.219 2.063.752 135.622 2.372.806 2.508.428Müstakrizlerin Fonları21.645 134.018 155.663 26.483 81.400 107.883Diğer19.888 1.888.201 1.908.089 109.139 2.291.406 2.400.545GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı83.598 36.818 120.416 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.943 0 7.943 8.194 0 8.194KARŞILIKLAR(7) 276.017 0 276.017 298.374 0 298.374Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı74.520 0 74.520 94.780 0 94.780Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar201.497 0 201.497 203.594 0 203.594CARİ VERGİ BORCU(8) 52.167 0 52.167 80.125 0 80.125ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 172 0 172SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER395.873 1.306.222 1.702.095 372.693 1.239.669 1.612.362ÖZKAYNAKLAR(11) 2.436.655 -397 2.436.258 2.369.946 40.053 2.409.999Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.746 4.501 1.755 -2.710 872 -1.838Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-88.738 -12.311 -101.049 -4.856 32.138 27.282Kar Yedekleri1.078.915 0 1.078.915 628.271 0 628.271Yasal Yedekler96.355 0 96.355 73.823 0 73.823Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler982.560 0 982.560 554.448 0 554.448Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar197.620 7.413 205.033 497.965 7.043 505.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.321 7.043 54.364 15.787 5.340 21.127Dönem Net Kâr veya Zararı150.299 370 150.669 482.178 1.703 483.881Azınlık Payları4.117 0 4.117 3.789 0 3.789YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI11.672.041 10.920.559 22.592.600 11.441.613 9.787.567 21.229.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 670.476 475.339Kredilerden Alınan Faizler491.826 334.401Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler8.811 0Bankalardan Alınan Faizler1.375 9.326Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7.999 21.988Menkul Değerlerden Alınan Faizler160.414 108.129Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.287 426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar147.046 100.494İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.081 7.209Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri51 1.495FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -407.451 -245.053Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-38.266 -33.910Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-41.605 -14.161İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-321.743 -189.121Kiralama Faiz Giderleri-425 -425Diğer Faiz Giderleri-5.412 -7.436NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ263.025 230.286NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ48.749 25.878Alınan Ücret ve Komisyonlar77.947 58.128Gayri Nakdi Kredilerden12.173 6.061Diğer(12) 65.774 52.067Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-29.198 -32.250Gayri Nakdi Kredilere-736 -1.478Diğer(12) -28.462 -30.772TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 15.586 54.688Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.418 40.512Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)150.639 28.660Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-167.471 -14.484DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 20.071 9.603FAALİYET BRÜT KÂRI347.431 320.455BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -27.652 -43.625DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -16.166 -11.154PERSONEL GİDERLERİ (-)-48.618 -39.673DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -66.581 -60.147NET FAALİYET KARI (ZARARI)188.414 165.856BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)640 127NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 189.054 165.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -38.057 -36.731Cari Vergi Karşılığı-3.301 -2.718Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-53.996 -36.762Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi19.240 2.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 150.997 129.252DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 150.997 129.252Grubun Karı (Zararı)150.669 128.850Azınlık Payları Karı (Zararı)328 402Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938046BIST