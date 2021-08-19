***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -510 0 1.315 -8.406 132 0 0 0 278.602 271.133 766 271.8990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.147 0 6.862 52.764 1.393 0 628.271 21.127 278.602 2.237.818 2.986 2.240.804Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 56 4.250 0 4.853 -44.881 -56 0 0 0 287.124 251.346 908 252.254Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.654 5.122 0 13.670 -27.873 1.401 0 1.078.915 54.364 287.124 2.657.556 4.697 2.662.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER19.778.239 14.316.830 34.095.069 18.996.393 10.102.237 29.098.630GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 798.546 2.113.292 2.911.838 712.948 1.404.440 2.117.388Teminat Mektupları787.946 1.221.010 2.008.956 702.284 964.347 1.666.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 270 0 270Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.857 371.320 377.177 11.298 325.207 336.505Diğer Teminat Mektupları782.089 849.690 1.631.779 690.716 639.140 1.329.856Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 319.842 319.842 0 133.618 133.618Belgeli Akreditifler0 319.842 319.842 0 133.618 133.618Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 572.440 583.040 10.664 306.475 317.139Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 16.487.778 2.337.939 18.825.717 14.403.635 465.432 14.869.067Cayılamaz Taahhütler723.455 2.337.939 3.061.394 861.548 465.432 1.326.980Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri146.271 2.335.863 2.482.134 324.648 464.024 788.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.727 0 3.727 3.293 0 3.293İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri353.131 0 353.131 358.021 0 358.021Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler220.326 2.076 222.402 175.586 1.408 176.994Cayılabilir Taahhütler15.764.323 0 15.764.323 13.542.087 0 13.542.087Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri15.764.323 0 15.764.323 13.542.087 0 13.542.087Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.491.915 9.865.599 12.357.514 3.879.810 8.232.365 12.112.175Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.491.915 9.865.599 12.357.514 3.879.810 8.232.365 12.112.175Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri107.162 540.808 647.970 314.420 1.319.559 1.633.979Vadeli Döviz Alım İşlemleri51.552 273.029 324.581 158.442 660.338 818.780Vadeli Döviz Satım İşlemleri55.610 267.779 323.389 155.978 659.221 815.199Para ve Faiz Swap İşlemleri2.100.946 6.600.982 8.701.928 3.259.181 5.645.350 8.904.531Swap Para Alım İşlemleri216.150 3.701.129 3.917.279 337.850 3.522.056 3.859.906Swap Para Satım İşlemleri1.016.796 2.899.853 3.916.649 1.819.331 2.123.294 3.942.625Swap Faiz Alım İşlemleri434.000 0 434.000 551.000 0 551.000Swap Faiz Satım İşlemleri434.000 0 434.000 551.000 0 551.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları283.807 2.723.809 3.007.616 306.209 1.267.456 1.573.665Para Alım Opsiyonları157.301 1.350.835 1.508.136 151.634 636.321 787.955Para Satım Opsiyonları126.506 1.372.974 1.499.480 154.575 631.135 785.710Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER43.857.502 37.980.233 81.837.735 41.552.560 36.341.723 77.894.283EMANET KIYMETLER14.205.202 4.197.690 18.402.892 10.969.614 4.020.802 14.990.416Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.692.449 0 2.692.449 1.314.024 0 1.314.024Emanete Alınan Menkul Değerler11.444.695 3.900.550 15.345.245 9.635.857 3.766.824 13.402.681Tahsile Alınan Çekler61.857 0 61.857 13.410 0 13.410Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 2.010 7.880 5.992 1.718 7.710Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 295.130 295.461 331 252.260 252.591Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER29.414.595 33.782.543 63.197.138 30.345.321 32.320.921 62.666.242Menkul Kıymetler244.699 639.683 884.382 110.761 265.030 375.791Teminat Senetleri1.654.349 21.938.390 23.592.739 2.764.598 20.842.275 23.606.873Emtia1.099.795 351.552 1.451.347 243.641 0 243.641Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul13.406.173 1.625.854 15.032.027 14.339.073 1.347.518 15.686.591Diğer Rehinli Kıymetler13.009.579 9.227.064 22.236.643 12.887.248 9.866.098 22.753.346Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.705 0 237.705 237.625 0 237.625BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI63.635.741 52.297.063 115.932.804 60.548.953 46.443.960 106.992.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı295.013 120.392Alınan Faizler1.260.857 779.880Ödenen Faizler-788.842 -489.812Alınan Temettüler336 89Alınan Ücret ve Komisyonlar154.634 149.481Elde Edilen Diğer Kazançlar63.318 81.410Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar39.650 47.428Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-106.946 -91.191Ödenen Vergiler-8.638 -6.875Diğer-319.356 -350.018Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-606.740 -2.332.552Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış43.831 30.030Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-248.693 442.398Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-943.248 -1.051.886Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış159.304 -561.011Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)849.016 -2.386.810Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-466.950 1.194.727Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-311.727 -2.212.160YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.191.324 -617.540İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.307 -7.797Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller80 86Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.215.476 -5.268.933Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.898.107 4.657.020Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -23.676Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar135.506 32.226Diğer-6.234 -6.466FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.492.676 1.379.696Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit61.476.121 24.157.268Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-59.982.005 -22.776.997İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.440 -575Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi202.771 215.498Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)192.396 -1.234.506Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.497.617 3.822.975Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.690.013 2.588.469Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)288.032 279.368DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-35.778 -7.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.306 -510Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5.712 -654Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.406 144Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-40.084 -6.959Yabancı Para Çevrim Farkları4.853 1.315Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-58.967 -10.777Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.030 2.334TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)252.254 271.899Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.044.993 5.582.745 10.627.738 3.916.891 5.109.479 9.026.370Nakit ve Nakit Benzerleri392.472 2.911.802 3.304.274 510.820 2.490.851 3.001.671Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 363.687 2.431.841 2.795.528 321.521 1.986.475 2.307.996Bankalar(4) 29.233 479.961 509.194 89.622 504.376 593.998Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 100.051 0 100.051Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-448 0 -448 -374 0 -374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 409.666 173 409.839 434.913 0 434.913Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 985 0 985Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar409.666 173 409.839 433.928 0 433.928Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 4.133.695 2.647.162 6.780.857 2.894.022 2.597.902 5.491.924Devlet Borçlanma Senetleri1.948.205 816.104 2.764.309 1.817.123 868.399 2.685.522Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 10.622 12.140 1.518 4.474 5.992Diğer Finansal Varlıklar2.183.972 1.820.436 4.004.408 1.075.381 1.725.029 2.800.410Türev Finansal Varlıklar(3) 109.160 23.608 132.768 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı109.160 23.608 132.768 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.227.233 4.716.675 11.943.908 8.059.927 2.853.924 10.913.851Krediler(6) 7.550.993 4.398.696 11.949.689 8.193.813 2.582.134 10.775.947Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 77.293 317.979 395.272 199.716 271.790 471.506Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar77.293 317.979 395.272 199.716 271.790 471.506Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-401.053 0 -401.053 -333.602 0 -333.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 87.825 0 87.825 79.024 0 79.024Satış Amaçlı87.825 0 87.825 79.024 0 79.024Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI315.155 30.913 346.068 314.674 26.054 340.728İştirakler (Net)(8) 7.185 30.913 38.098 6.704 26.054 32.758Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler7.185 30.913 38.098 6.704 26.054 32.758Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 45.487 0 45.487 50.597 0 50.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 118.053 0 118.053 114.905 0 114.905Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer118.053 0 118.053 114.905 0 114.905YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 789 0 789 52.408 0 52.408DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 587.659 15.310 602.969 631.281 20.016 651.297VARLIKLAR TOPLAMI13.427.194 10.345.643 23.772.837 13.219.707 8.009.473 21.229.180YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 792.849 2.782.203 3.575.052 643.544 1.974.526 2.618.070PARA PİYASALARINA BORÇLAR316.200 3.800.819 4.117.019 989.042 3.107.842 4.096.884İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.694.586 1.336.546 9.031.132 6.421.227 1.031.786 7.453.013Bonolar3.048.917 0 3.048.917 2.367.725 0 2.367.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.645.669 1.336.546 5.982.215 4.053.502 1.031.786 5.085.288FONLAR59.637 2.057.455 2.117.092 135.622 2.372.806 2.508.428Müstakrizlerin Fonları22.945 22.829 45.774 26.483 81.400 107.883Diğer36.692 2.034.626 2.071.318 109.139 2.291.406 2.400.545GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 86.350 41.399 127.749 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı86.350 41.399 127.749 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.028 0 8.028 8.194 0 8.194KARŞILIKLAR(7) 241.317 0 241.317 298.374 0 298.374Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı79.273 0 79.273 94.780 0 94.780Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar162.044 0 162.044 203.594 0 203.594CARİ VERGİ BORCU(8) 49.801 0 49.801 80.125 0 80.125ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 3.940 0 3.940 172 0 172SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER337.479 1.501.975 1.839.454 372.693 1.239.669 1.612.362ÖZKAYNAKLAR(11) 2.611.873 50.380 2.662.253 2.369.946 40.053 2.409.999Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.654 5.122 2.468 -2.710 872 -1.838Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-50.147 37.345 -12.802 -4.856 32.138 27.282Kar Yedekleri1.078.915 0 1.078.915 628.271 0 628.271Yasal Yedekler96.355 0 96.355 73.823 0 73.823Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler982.560 0 982.560 554.448 0 554.448Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar333.575 7.913 341.488 497.965 7.043 505.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.321 7.043 54.364 15.787 5.340 21.127Dönem Net Kâr veya Zararı286.254 870 287.124 482.178 1.703 483.881Azınlık Payları4.697 0 4.697 3.789 0 3.789YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.202.060 11.570.777 23.772.837 11.441.613 9.787.567 21.229.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.380.348 930.223 709.872 454.884Kredilerden Alınan Faizler1.015.667 669.295 523.841 334.894Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler22.473 4.230 13.662 4.230Bankalardan Alınan Faizler3.484 15.232 2.109 5.906Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.784 34.982 1.785 12.994Menkul Değerlerden Alınan Faizler328.880 203.367 168.466 95.238Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.692 858 2.405 432Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar304.306 187.541 157.260 87.047İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler18.882 14.968 8.801 7.759Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri60 3.117 9 1.622FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -844.077 -486.006 -436.626 -240.953Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-84.115 -61.308 -45.849 -27.398Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-74.350 -30.327 -32.745 -16.166İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-675.210 -377.276 -353.467 -188.155Kiralama Faiz Giderleri-850 -845 -425 -420Diğer Faiz Giderleri-9.552 -16.250 -4.140 -8.814NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ536.271 444.217 273.246 213.931NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ89.782 90.248 41.033 64.370Alınan Ücret ve Komisyonlar151.387 151.776 73.440 93.648Gayri Nakdi Kredilerden22.088 15.176 9.915 9.115Diğer(12) 129.299 136.600 63.525 84.533Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-61.605 -61.528 -32.407 -29.278Gayri Nakdi Kredilere-1.269 -2.119 -533 -641Diğer(12) -60.336 -59.409 -31.874 -28.637TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 336 89 336 89TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 30.837 113.591 15.251 58.903Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)55.500 72.617 23.082 32.105Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)31.180 42.074 -119.459 13.414Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-55.843 -1.100 111.628 13.384DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 71.048 17.824 50.977 8.221FAALİYET BRÜT KÂRI728.274 665.969 380.843 345.514BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -78.340 -79.026 -50.688 -35.401DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -28.121 -27.017 -11.955 -15.863PERSONEL GİDERLERİ (-)-107.453 -84.851 -58.835 -45.178DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -143.919 -119.673 -77.338 -59.526NET FAALİYET KARI (ZARARI)370.441 355.402 182.027 189.546BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.351 741 711 614NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 371.792 356.143 182.738 190.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -83.760 -76.775 -45.703 -40.044Cari Vergi Karşılığı-15.426 -63.731 -12.125 -61.013Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-90.851 -22.943 -36.855 13.819Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22.517 9.899 3.277 7.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 288.032 279.368 137.035 150.116DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 288.032 279.368 137.035 150.116Grubun Karı (Zararı)287.124 278.602 136.455 149.752Azınlık Payları Karı (Zararı)908 766 580 364Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959425BIST