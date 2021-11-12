***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.195 0 0 -55.662 132 0 0 0 392.661 338.326 0 338.326Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 208 3.852 0 0 5.508 1.393 0 622.167 21.521 392.661 2.294.797 0 2.294.797Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 56 3.993 0 0 -56.935 851 0 0 0 428.308 376.273 0 376.273Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.385 4.865 0 0 -39.927 2.308 0 1.072.811 21.521 428.308 2.735.988 0 2.735.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER23.423.379 16.092.260 39.515.639 19.036.058 10.100.829 29.136.887GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 812.554 2.629.820 3.442.374 712.848 1.404.440 2.117.288Teminat Mektupları801.954 1.640.194 2.442.148 702.184 964.347 1.666.531Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 270 0 270Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.807 784.762 790.569 11.298 325.207 336.505Diğer Teminat Mektupları796.147 855.432 1.651.579 690.616 639.140 1.329.756Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 166.620 166.620 0 133.618 133.618Belgeli Akreditifler0 166.620 166.620 0 133.618 133.618Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 823.006 833.606 10.664 306.475 317.139Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 20.312.350 1.720.475 22.032.825 14.443.400 464.024 14.907.424Cayılamaz Taahhütler1.004.746 1.720.475 2.725.221 886.548 464.024 1.350.572Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri407.759 1.720.475 2.128.234 324.648 464.024 788.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.680 0 3.680 3.293 0 3.293İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri352.736 0 352.736 358.021 0 358.021Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler240.571 0 240.571 200.586 0 200.586Cayılabilir Taahhütler19.307.604 0 19.307.604 13.556.852 0 13.556.852Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri19.307.604 0 19.307.604 13.556.852 0 13.556.852Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri133.191 520.628 653.819 314.420 1.319.559 1.633.979Vadeli Döviz Alım İşlemleri67.515 259.876 327.391 158.442 660.338 818.780Vadeli Döviz Satım İşlemleri65.676 260.752 326.428 155.978 659.221 815.199Para ve Faiz Swap İşlemleri1.930.136 9.457.415 11.387.551 3.259.181 5.645.350 8.904.531Swap Para Alım İşlemleri154.018 4.318.398 4.472.416 337.850 3.522.056 3.859.906Swap Para Satım İşlemleri1.424.118 3.096.961 4.521.079 1.819.331 2.123.294 3.942.625Swap Faiz Alım İşlemleri176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000Swap Faiz Satım İşlemleri176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları235.148 1.763.922 1.999.070 306.209 1.267.456 1.573.665Para Alım Opsiyonları117.228 885.022 1.002.250 151.634 636.321 787.955Para Satım Opsiyonları117.920 878.900 996.820 154.575 631.135 785.710Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER42.553.372 40.292.589 82.845.961 41.552.560 36.341.723 77.894.283EMANET KIYMETLER14.287.894 4.250.132 18.538.026 10.969.614 4.020.802 14.990.416Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.764.881 0 2.764.881 1.314.024 0 1.314.024Emanete Alınan Menkul Değerler11.493.939 3.944.663 15.438.602 9.635.857 3.766.824 13.402.681Tahsile Alınan Çekler22.873 1.544 24.417 13.410 0 13.410Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 2.056 7.926 5.992 1.718 7.710Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 301.869 302.200 331 252.260 252.591Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER28.027.458 36.042.457 64.069.915 30.345.321 32.320.921 62.666.242Menkul Kıymetler17.698 1.747.719 1.765.417 110.761 265.030 375.791Teminat Senetleri1.693.643 22.913.650 24.607.293 2.764.598 20.842.275 23.606.873Emtia1.118.655 569.378 1.688.033 243.641 0 243.641Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul12.309.493 1.660.819 13.970.312 14.339.073 1.347.518 15.686.591Diğer Rehinli Kıymetler12.887.969 9.150.891 22.038.860 12.887.248 9.866.098 22.753.346Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER238.020 0 238.020 237.625 0 237.625BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI65.976.751 56.384.849 122.361.600 60.588.618 46.442.552 107.031.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı560.413 134.958Alınan Faizler2.035.507 1.269.010Ödenen Faizler-1.237.607 -808.089Alınan Temettüler960 89Alınan Ücret ve Komisyonlar179.667 140.694Elde Edilen Diğer Kazançlar119.582 99.258Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar64.118 48.487Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-144.778 -119.427Ödenen Vergiler-41.676 -95.564Diğer-415.360 -399.500Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-122.327 -2.494.872Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış73.584 26.597Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-358.357 -12.401Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.718.196 -2.039.217Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış23.355 -588.591Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.013.251 -2.303.243Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)844.036 2.421.983Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı438.086 -2.359.914YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.002.258 -1.235.588İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.939 -10.501Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller221 86Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.581.463 -7.024.754Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.455.908 5.816.776Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -21.868Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar140.802 20.546Diğer-11.787 -15.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.036.447 1.561.030Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit90.787.777 36.089.408Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-88.749.239 -34.526.576İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.091 -1.802Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi231.839 220.372Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.704.114 -1.814.100Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.470.741 3.804.837Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.174.855 1.990.737Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)428.308 392.661DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-52.035 -54.335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.049 1.195Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5.369 1.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.320 -337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-56.084 -55.530Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-75.039 -71.362Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.210 169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.745 15.663TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)376.273 338.326Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.958.171 6.866.264 11.824.435 3.847.694 5.095.337 8.943.031Nakit ve Nakit Benzerleri673.615 4.228.568 4.902.183 498.102 2.476.709 2.974.811Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 643.548 3.409.008 4.052.556 321.352 1.979.585 2.300.937Bankalar(4) 30.677 819.560 850.237 77.057 497.124 574.181Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 100.051 0 100.051Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-610 0 -610 -358 0 -358Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 360.675 10.444 371.119 419.422 0 419.422Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 985 0 985Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar360.675 10.444 371.119 418.437 0 418.437Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 3.869.666 2.598.203 6.467.869 2.853.034 2.597.902 5.450.936Devlet Borçlanma Senetleri1.840.999 995.375 2.836.374 1.817.123 868.399 2.685.522Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 10.357 11.875 1.518 4.474 5.992Diğer Finansal Varlıklar2.027.149 1.592.471 3.619.620 1.034.393 1.725.029 2.759.422Türev Finansal Varlıklar(3) 54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.273.163 4.242.099 12.515.262 8.059.927 2.853.924 10.913.851Krediler(6) 8.618.217 3.911.217 12.529.434 8.193.813 2.582.134 10.775.947Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-414.022 0 -414.022 -333.602 0 -333.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 101.699 0 101.699 79.024 0 79.024Satış Amaçlı101.699 0 101.699 79.024 0 79.024Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 42.040 0 42.040 47.888 0 47.888MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 127.652 0 127.652 113.501 0 113.501Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer127.652 0 127.652 113.501 0 113.501YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 50.005 0 50.005 51.239 0 51.239DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 579.215 79.814 659.029 627.328 19.561 646.889VARLIKLAR TOPLAMI14.507.815 11.199.665 25.707.480 13.202.471 7.980.310 21.182.781YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 883.193 2.881.176 3.764.369 643.544 1.974.526 2.618.070PARA PİYASALARINA BORÇLAR773.234 3.251.696 4.024.930 1.006.546 3.107.842 4.114.388İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.932.362 1.684.758 9.617.120 6.421.227 1.031.786 7.453.013Bonolar3.506.859 0 3.506.859 2.367.725 0 2.367.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.425.503 1.684.758 6.110.261 4.053.502 1.031.786 5.085.288FONLAR73.301 2.740.003 2.813.304 145.888 2.412.318 2.558.206Müstakrizlerin Fonları31.401 133.786 165.187 26.483 81.400 107.883Diğer41.900 2.606.217 2.648.117 119.405 2.330.918 2.450.323GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.092 0 8.092 8.194 0 8.194KARŞILIKLAR(7) 230.339 0 230.339 289.443 0 289.443Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı68.841 0 68.841 87.217 0 87.217Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar161.498 0 161.498 202.226 0 202.226CARİ VERGİ BORCU(8) 130.079 0 130.079 77.266 0 77.266ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER398.779 1.862.230 2.261.009 354.819 1.206.108 1.560.927ÖZKAYNAKLAR(11) 2.720.075 15.913 2.735.988 2.334.228 25.487 2.359.715Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.385 4.865 3.480 -1.441 872 -569Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-48.667 11.048 -37.619 -6.150 24.615 18.465Kar Yedekleri1.072.811 0 1.072.811 622.167 0 622.167Yasal Yedekler91.017 0 91.017 68.485 0 68.485Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler981.794 0 981.794 553.682 0 553.682Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar449.829 0 449.829 472.165 0 472.165Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı428.308 0 428.308 450.644 0 450.644Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.192.036 12.515.444 25.707.480 11.403.829 9.778.952 21.182.781Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.130.791 1.418.488 757.059 488.833Kredilerden Alınan Faizler1.539.604 1.024.418 523.937 355.123Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler39.035 6.491 16.562 2.261Bankalardan Alınan Faizler5.364 21.000 1.880 5.770Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler10.278 38.633 494 3.646Menkul Değerlerden Alınan Faizler536.386 323.086 214.122 120.290Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.677 381 442 94Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar503.836 299.239 204.689 111.698İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.873 23.466 8.991 8.498Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri124 4.860 64 1.743FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.310.263 -740.873 -465.437 -254.048Mevduata Verilen Faizler0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-132.198 -90.689 -48.083 -29.381Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-103.743 -51.136 -29.061 -20.629İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.061.397 -574.185 -385.770 -196.450Kiralama Faiz Giderleri-1.276 -1.217 -426 -408Diğer Faiz Giderleri-11.649 -23.646 -2.097 -7.180NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ820.528 677.615 291.622 234.785NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ47.950 39.924 25.945 1.695Alınan Ücret ve Komisyonlar177.364 139.300 89.539 32.058Gayri Nakdi Kredilerden32.540 22.130 10.112 6.612Diğer(12) 144.824 117.170 79.427 25.446Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-129.414 -99.376 -63.594 -30.363Gayri Nakdi Kredilere-1.877 -2.724 -624 -622Diğer(12) -127.537 -96.652 -62.970 -29.741TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 960 89 624 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 30.749 145.723 3.423 35.096Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.131 80.822 18.631 9.022Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-36.770 39.115 -67.950 -2.959Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-6.612 25.786 52.742 29.033DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 119.998 27.925 48.196 4.382FAALİYET BRÜT KÂRI1.020.185 891.276 369.810 275.958BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -104.058 -83.230 -25.770 -4.259DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -37.986 -37.646 -12.758 -12.554PERSONEL GİDERLERİ (-)-137.627 -113.087 -47.020 -42.288DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -187.844 -156.001 -71.153 -51.182NET FAALİYET KARI (ZARARI)552.670 501.312 213.109 165.675BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 552.670 501.312 213.109 165.675SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -124.362 -108.651 -49.012 -36.048Cari Vergi Karşılığı-106.703 -96.917 -99.149 -37.385Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-114.480 -24.525 -24.327 -1.607Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi96.821 12.791 74.464 2.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 428.308 392.661 164.097 129.627DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 428.308 392.661 164.097 129.627Grubun Karı (Zararı)428.308 392.661 164.097 129.627Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977526BIST