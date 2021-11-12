***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.11.2021 19:39
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 208 2.657 0 0 61.170 1.261 0 280.484 21.521 341.683 1.956.471 0 1.956.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.195 0 0 -55.662 132 0 0 0 392.661 338.326 0 338.326
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 0 -341.683 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 208 3.852 0 0 5.508 1.393 0 622.167 21.521 392.661 2.294.797 0 2.294.797
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 56 3.993 0 0 -56.935 851 0 0 0 428.308 376.273 0 376.273
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.385 4.865 0 0 -39.927 2.308 0 1.072.811 21.521 428.308 2.735.988 0 2.735.988
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
23.423.379 16.092.260 39.515.639 19.036.058 10.100.829 29.136.887
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 812.554 2.629.820 3.442.374 712.848 1.404.440 2.117.288
Teminat Mektupları
801.954 1.640.194 2.442.148 702.184 964.347 1.666.531
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 270 0 270
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.807 784.762 790.569 11.298 325.207 336.505
Diğer Teminat Mektupları
796.147 855.432 1.651.579 690.616 639.140 1.329.756
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 166.620 166.620 0 133.618 133.618
Belgeli Akreditifler
0 166.620 166.620 0 133.618 133.618
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.600 823.006 833.606 10.664 306.475 317.139
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 20.312.350 1.720.475 22.032.825 14.443.400 464.024 14.907.424
Cayılamaz Taahhütler
1.004.746 1.720.475 2.725.221 886.548 464.024 1.350.572
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
407.759 1.720.475 2.128.234 324.648 464.024 788.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.680 0 3.680 3.293 0 3.293
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
352.736 0 352.736 358.021 0 358.021
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
240.571 0 240.571 200.586 0 200.586
Cayılabilir Taahhütler
19.307.604 0 19.307.604 13.556.852 0 13.556.852
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
19.307.604 0 19.307.604 13.556.852 0 13.556.852
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
133.191 520.628 653.819 314.420 1.319.559 1.633.979
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
67.515 259.876 327.391 158.442 660.338 818.780
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
65.676 260.752 326.428 155.978 659.221 815.199
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.930.136 9.457.415 11.387.551 3.259.181 5.645.350 8.904.531
Swap Para Alım İşlemleri
154.018 4.318.398 4.472.416 337.850 3.522.056 3.859.906
Swap Para Satım İşlemleri
1.424.118 3.096.961 4.521.079 1.819.331 2.123.294 3.942.625
Swap Faiz Alım İşlemleri
176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
235.148 1.763.922 1.999.070 306.209 1.267.456 1.573.665
Para Alım Opsiyonları
117.228 885.022 1.002.250 151.634 636.321 787.955
Para Satım Opsiyonları
117.920 878.900 996.820 154.575 631.135 785.710
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
42.553.372 40.292.589 82.845.961 41.552.560 36.341.723 77.894.283
EMANET KIYMETLER
14.287.894 4.250.132 18.538.026 10.969.614 4.020.802 14.990.416
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.764.881 0 2.764.881 1.314.024 0 1.314.024
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.493.939 3.944.663 15.438.602 9.635.857 3.766.824 13.402.681
Tahsile Alınan Çekler
22.873 1.544 24.417 13.410 0 13.410
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 2.056 7.926 5.992 1.718 7.710
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
331 301.869 302.200 331 252.260 252.591
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
28.027.458 36.042.457 64.069.915 30.345.321 32.320.921 62.666.242
Menkul Kıymetler
17.698 1.747.719 1.765.417 110.761 265.030 375.791
Teminat Senetleri
1.693.643 22.913.650 24.607.293 2.764.598 20.842.275 23.606.873
Emtia
1.118.655 569.378 1.688.033 243.641 0 243.641
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
12.309.493 1.660.819 13.970.312 14.339.073 1.347.518 15.686.591
Diğer Rehinli Kıymetler
12.887.969 9.150.891 22.038.860 12.887.248 9.866.098 22.753.346
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
238.020 0 238.020 237.625 0 237.625
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
65.976.751 56.384.849 122.361.600 60.588.618 46.442.552 107.031.170
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
560.413 134.958
Alınan Faizler
2.035.507 1.269.010
Ödenen Faizler
-1.237.607 -808.089
Alınan Temettüler
960 89
Alınan Ücret ve Komisyonlar
179.667 140.694
Elde Edilen Diğer Kazançlar
119.582 99.258
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
64.118 48.487
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-144.778 -119.427
Ödenen Vergiler
-41.676 -95.564
Diğer
-415.360 -399.500
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-122.327 -2.494.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
73.584 26.597
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-358.357 -12.401
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.718.196 -2.039.217
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
23.355 -588.591
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.013.251 -2.303.243
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
844.036 2.421.983
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
438.086 -2.359.914
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.002.258 -1.235.588
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.939 -10.501
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
221 86
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.581.463 -7.024.754
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.455.908 5.816.776
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -21.868
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
140.802 20.546
Diğer
-11.787 -15.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.036.447 1.561.030
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
90.787.777 36.089.408
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-88.749.239 -34.526.576
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.091 -1.802
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
231.839 220.372
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.704.114 -1.814.100
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.470.741 3.804.837
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.174.855 1.990.737
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
428.308 392.661
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-52.035 -54.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.049 1.195
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.369 1.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.320 -337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-56.084 -55.530
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-75.039 -71.362
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.210 169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.745 15.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
376.273 338.326
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.958.171 6.866.264 11.824.435 3.847.694 5.095.337 8.943.031
Nakit ve Nakit Benzerleri
673.615 4.228.568 4.902.183 498.102 2.476.709 2.974.811
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 643.548 3.409.008 4.052.556 321.352 1.979.585 2.300.937
Bankalar
(4) 30.677 819.560 850.237 77.057 497.124 574.181
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 100.051 0 100.051
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-610 0 -610 -358 0 -358
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 360.675 10.444 371.119 419.422 0 419.422
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 985 0 985
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
360.675 10.444 371.119 418.437 0 418.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 3.869.666 2.598.203 6.467.869 2.853.034 2.597.902 5.450.936
Devlet Borçlanma Senetleri
1.840.999 995.375 2.836.374 1.817.123 868.399 2.685.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 10.357 11.875 1.518 4.474 5.992
Diğer Finansal Varlıklar
2.027.149 1.592.471 3.619.620 1.034.393 1.725.029 2.759.422
Türev Finansal Varlıklar
(3) 54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.273.163 4.242.099 12.515.262 8.059.927 2.853.924 10.913.851
Krediler
(6) 8.618.217 3.911.217 12.529.434 8.193.813 2.582.134 10.775.947
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-414.022 0 -414.022 -333.602 0 -333.602
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 101.699 0 101.699 79.024 0 79.024
Satış Amaçlı
101.699 0 101.699 79.024 0 79.024
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
307.870 0 307.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 42.040 0 42.040 47.888 0 47.888
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 127.652 0 127.652 113.501 0 113.501
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
127.652 0 127.652 113.501 0 113.501
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 50.005 0 50.005 51.239 0 51.239
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 579.215 79.814 659.029 627.328 19.561 646.889
VARLIKLAR TOPLAMI
14.507.815 11.199.665 25.707.480 13.202.471 7.980.310 21.182.781
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 883.193 2.881.176 3.764.369 643.544 1.974.526 2.618.070
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
773.234 3.251.696 4.024.930 1.006.546 3.107.842 4.114.388
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.932.362 1.684.758 9.617.120 6.421.227 1.031.786 7.453.013
Bonolar
3.506.859 0 3.506.859 2.367.725 0 2.367.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.425.503 1.684.758 6.110.261 4.053.502 1.031.786 5.085.288
FONLAR
73.301 2.740.003 2.813.304 145.888 2.412.318 2.558.206
Müstakrizlerin Fonları
31.401 133.786 165.187 26.483 81.400 107.883
Diğer
41.900 2.606.217 2.648.117 119.405 2.330.918 2.450.323
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.092 0 8.092 8.194 0 8.194
KARŞILIKLAR
(7) 230.339 0 230.339 289.443 0 289.443
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
68.841 0 68.841 87.217 0 87.217
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
161.498 0 161.498 202.226 0 202.226
CARİ VERGİ BORCU
(8) 130.079 0 130.079 77.266 0 77.266
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
398.779 1.862.230 2.261.009 354.819 1.206.108 1.560.927
ÖZKAYNAKLAR
(11) 2.720.075 15.913 2.735.988 2.334.228 25.487 2.359.715
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.385 4.865 3.480 -1.441 872 -569
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-48.667 11.048 -37.619 -6.150 24.615 18.465
Kar Yedekleri
1.072.811 0 1.072.811 622.167 0 622.167
Yasal Yedekler
91.017 0 91.017 68.485 0 68.485
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
981.794 0 981.794 553.682 0 553.682
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
449.829 0 449.829 472.165 0 472.165
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
428.308 0 428.308 450.644 0 450.644
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.192.036 12.515.444 25.707.480 11.403.829 9.778.952 21.182.781
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.130.791 1.418.488 757.059 488.833
Kredilerden Alınan Faizler
1.539.604 1.024.418 523.937 355.123
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.035 6.491 16.562 2.261
Bankalardan Alınan Faizler
5.364 21.000 1.880 5.770
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.278 38.633 494 3.646
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
536.386 323.086 214.122 120.290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.677 381 442 94
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
503.836 299.239 204.689 111.698
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.873 23.466 8.991 8.498
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
124 4.860 64 1.743
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.310.263 -740.873 -465.437 -254.048
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-132.198 -90.689 -48.083 -29.381
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-103.743 -51.136 -29.061 -20.629
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.061.397 -574.185 -385.770 -196.450
Kiralama Faiz Giderleri
-1.276 -1.217 -426 -408
Diğer Faiz Giderleri
-11.649 -23.646 -2.097 -7.180
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
820.528 677.615 291.622 234.785
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
47.950 39.924 25.945 1.695
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.364 139.300 89.539 32.058
Gayri Nakdi Kredilerden
32.540 22.130 10.112 6.612
Diğer
(12) 144.824 117.170 79.427 25.446
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-129.414 -99.376 -63.594 -30.363
Gayri Nakdi Kredilere
-1.877 -2.724 -624 -622
Diğer
(12) -127.537 -96.652 -62.970 -29.741
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 960 89 624 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 30.749 145.723 3.423 35.096
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
74.131 80.822 18.631 9.022
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-36.770 39.115 -67.950 -2.959
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.612 25.786 52.742 29.033
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 119.998 27.925 48.196 4.382
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.020.185 891.276 369.810 275.958
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -104.058 -83.230 -25.770 -4.259
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -37.986 -37.646 -12.758 -12.554
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-137.627 -113.087 -47.020 -42.288
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -187.844 -156.001 -71.153 -51.182
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
552.670 501.312 213.109 165.675
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 552.670 501.312 213.109 165.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -124.362 -108.651 -49.012 -36.048
Cari Vergi Karşılığı
-106.703 -96.917 -99.149 -37.385
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-114.480 -24.525 -24.327 -1.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
96.821 12.791 74.464 2.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 428.308 392.661 164.097 129.627
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 428.308 392.661 164.097 129.627
Grubun Karı (Zararı)
428.308 392.661 164.097 129.627
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977526
BIST