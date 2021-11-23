***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -835 2.657 0 5.547 61.170 1.261 0 286.588 16.687 346.123 1.966.685 2.220 1.968.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.195 0 2.786 -55.711 132 0 0 0 420.194 368.596 1.155 369.751Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 4.440 -346.123 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.683 -341.683 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.123 -346.123 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -835 3.852 0 8.333 5.459 1.393 0 628.271 21.127 420.194 2.335.281 3.375 2.338.656Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 56 3.993 0 3.426 -56.935 851 0 0 0 462.702 414.093 1.316 415.409Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.654 4.865 0 12.243 -39.927 2.308 0 1.078.915 54.364 462.702 2.820.303 5.105 2.825.408Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER23.374.084 16.094.336 39.468.420 18.996.393 10.102.237 29.098.630GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 812.654 2.629.820 3.442.474 712.948 1.404.440 2.117.388Teminat Mektupları802.054 1.640.194 2.442.248 702.284 964.347 1.666.631Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 270 0 270Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler5.807 784.762 790.569 11.298 325.207 336.505Diğer Teminat Mektupları796.247 855.432 1.651.679 690.716 639.140 1.329.856Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 166.620 166.620 0 133.618 133.618Belgeli Akreditifler0 166.620 166.620 0 133.618 133.618Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 823.006 833.606 10.664 306.475 317.139Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 20.262.955 1.722.551 21.985.506 14.403.635 465.432 14.869.067Cayılamaz Taahhütler964.746 1.722.551 2.687.297 861.548 465.432 1.326.980Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri407.759 1.720.475 2.128.234 324.648 464.024 788.672Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.680 0 3.680 3.293 0 3.293İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri352.736 0 352.736 358.021 0 358.021Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler200.571 2.076 202.647 175.586 1.408 176.994Cayılabilir Taahhütler19.298.209 0 19.298.209 13.542.087 0 13.542.087Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri19.298.209 0 19.298.209 13.542.087 0 13.542.087Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.298.475 11.741.965 14.040.440 3.879.810 8.232.365 12.112.175Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri133.191 520.628 653.819 314.420 1.319.559 1.633.979Vadeli Döviz Alım İşlemleri67.515 259.876 327.391 158.442 660.338 818.780Vadeli Döviz Satım İşlemleri65.676 260.752 326.428 155.978 659.221 815.199Para ve Faiz Swap İşlemleri1.930.136 9.457.415 11.387.551 3.259.181 5.645.350 8.904.531Swap Para Alım İşlemleri154.018 4.318.398 4.472.416 337.850 3.522.056 3.859.906Swap Para Satım İşlemleri1.424.118 3.096.961 4.521.079 1.819.331 2.123.294 3.942.625Swap Faiz Alım İşlemleri176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000Swap Faiz Satım İşlemleri176.000 1.021.028 1.197.028 551.000 0 551.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları235.148 1.763.922 1.999.070 306.209 1.267.456 1.573.665Para Alım Opsiyonları117.228 885.022 1.002.250 151.634 636.321 787.955Para Satım Opsiyonları117.920 878.900 996.820 154.575 631.135 785.710Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER42.553.372 40.292.589 82.845.961 41.552.560 36.341.723 77.894.283EMANET KIYMETLER14.287.894 4.250.132 18.538.026 10.969.614 4.020.802 14.990.416Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.764.881 0 2.764.881 1.314.024 0 1.314.024Emanete Alınan Menkul Değerler11.493.939 3.944.663 15.438.602 9.635.857 3.766.824 13.402.681Tahsile Alınan Çekler22.873 1.544 24.417 13.410 0 13.410Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 2.056 7.926 5.992 1.718 7.710Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler331 301.869 302.200 331 252.260 252.591Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER28.027.458 36.042.457 64.069.915 30.345.321 32.320.921 62.666.242Menkul Kıymetler17.698 1.747.719 1.765.417 110.761 265.030 375.791Teminat Senetleri1.693.643 22.913.650 24.607.293 2.764.598 20.842.275 23.606.873Emtia1.118.655 569.378 1.688.033 243.641 0 243.641Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul12.309.493 1.660.819 13.970.312 14.339.073 1.347.518 15.686.591Diğer Rehinli Kıymetler12.887.969 9.150.891 22.038.860 12.887.248 9.866.098 22.753.346Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER238.020 0 238.020 237.625 0 237.625BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI65.927.456 56.386.925 122.314.381 60.548.953 46.443.960 106.992.913Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı599.946 162.775Alınan Faizler2.045.793 1.271.494Ödenen Faizler-1.236.280 -807.149Alınan Temettüler960 89Alınan Ücret ve Komisyonlar276.549 214.937Elde Edilen Diğer Kazançlar117.262 89.835Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar64.118 48.487Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-171.282 -141.142Ödenen Vergiler-50.599 -103.395Diğer-446.575 -410.381Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-157.140 -2.535.204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış51.736 18.109Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-358.342 -37.719Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.718.196 -2.039.217Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış16.160 -589.401Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.013.251 -2.303.243Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)838.251 2.416.267Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı442.806 -2.372.429YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.002.612 -1.243.260İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.289 -10.974Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller295 111Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.580.512 -7.047.055Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.455.908 5.816.776Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -21.868Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar140.802 35.580Diğer-11.816 -15.830FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.027.348 1.570.128Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit90.778.678 36.098.506Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-88.749.239 -34.526.576İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-2.091 -1.802Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi232.516 220.183Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.700.058 -1.825.378Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.497.617 3.822.975Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.197.675 1.997.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)464.018 421.349DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-48.609 -51.598Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.049 1.195Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5.369 1.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.320 -337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-52.658 -52.793Yabancı Para Çevrim Farkları3.426 2.786Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-75.039 -71.425Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.210 169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.745 15.677TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)415.409 369.751Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.045.050 6.879.550 11.924.600 3.916.891 5.109.479 9.026.370Nakit ve Nakit Benzerleri683.118 4.241.854 4.924.972 510.820 2.490.851 3.001.671Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 643.864 3.417.439 4.061.303 321.521 1.986.475 2.307.996Bankalar(4) 39.895 824.415 864.310 89.622 504.376 593.998Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 100.051 0 100.051Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-641 0 -641 -374 0 -374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 398.014 10.444 408.458 434.913 0 434.913Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 985 0 985Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar398.014 10.444 408.458 433.928 0 433.928Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 3.909.703 2.598.203 6.507.906 2.894.022 2.597.902 5.491.924Devlet Borçlanma Senetleri1.840.999 995.375 2.836.374 1.817.123 868.399 2.685.522Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 10.357 11.875 1.518 4.474 5.992Diğer Finansal Varlıklar2.067.186 1.592.471 3.659.657 1.075.381 1.725.029 2.800.410Türev Finansal Varlıklar(3) 54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı54.215 29.049 83.264 77.136 20.726 97.862Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.273.163 4.242.099 12.515.262 8.059.927 2.853.924 10.913.851Krediler(6) 8.618.217 3.911.217 12.529.434 8.193.813 2.582.134 10.775.947Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar68.968 330.882 399.850 199.716 271.790 471.506Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-414.022 0 -414.022 -333.602 0 -333.602SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 101.699 0 101.699 79.024 0 79.024Satış Amaçlı101.699 0 101.699 79.024 0 79.024Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI315.292 32.269 347.561 314.674 26.054 340.728İştirakler (Net)(8) 7.322 32.269 39.591 6.704 26.054 32.758Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler7.322 32.269 39.591 6.704 26.054 32.758Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 45.409 0 45.409 50.597 0 50.597MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 128.918 0 128.918 114.905 0 114.905Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer128.918 0 128.918 114.905 0 114.905YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 50.674 0 50.674 52.408 0 52.408DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 584.625 83.406 668.031 631.281 20.016 651.297VARLIKLAR TOPLAMI14.544.830 11.237.324 25.782.154 13.219.707 8.009.473 21.229.180YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 883.193 2.881.176 3.764.369 643.544 1.974.526 2.618.070PARA PİYASALARINA BORÇLAR771.235 3.251.696 4.022.931 989.042 3.107.842 4.096.884İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.923.263 1.684.758 9.608.021 6.421.227 1.031.786 7.453.013Bonolar3.506.859 0 3.506.859 2.367.725 0 2.367.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller4.416.404 1.684.758 6.101.162 4.053.502 1.031.786 5.085.288FONLAR61.131 2.678.760 2.739.891 135.622 2.372.806 2.508.428Müstakrizlerin Fonları31.401 133.786 165.187 26.483 81.400 107.883Diğer29.730 2.544.974 2.574.704 109.139 2.291.406 2.400.545GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı42.582 79.668 122.250 122.674 20.885 143.559Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 8.092 0 8.092 8.194 0 8.194KARŞILIKLAR(7) 238.664 0 238.664 298.374 0 298.374Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı75.930 0 75.930 94.780 0 94.780Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar162.734 0 162.734 203.594 0 203.594CARİ VERGİ BORCU(8) 134.689 0 134.689 80.125 0 80.125ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 172 0 172SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER418.532 1.899.307 2.317.839 372.693 1.239.669 1.612.362ÖZKAYNAKLAR(11) 2.788.714 36.694 2.825.408 2.369.946 40.053 2.409.999Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.654 4.865 2.211 -2.710 872 -1.838Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-48.667 23.291 -25.376 -4.856 32.138 27.282Kar Yedekleri1.078.915 0 1.078.915 628.271 0 628.271Yasal Yedekler96.355 0 96.355 73.823 0 73.823Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler982.560 0 982.560 554.448 0 554.448Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar508.528 8.538 517.066 497.965 7.043 505.008Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı47.321 7.043 54.364 15.787 5.340 21.127Dönem Net Kâr veya Zararı461.207 1.495 462.702 482.178 1.703 483.881Azınlık Payları5.105 0 5.105 3.789 0 3.789YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.270.095 12.512.059 25.782.154 11.441.613 9.787.567 21.229.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.141.077 1.420.974 760.729 490.751Kredilerden Alınan Faizler1.539.604 1.024.418 523.937 355.123Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler39.035 6.491 16.562 2.261Bankalardan Alınan Faizler5.368 21.004 1.884 5.772Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler10.278 38.483 494 3.501Menkul Değerlerden Alınan Faizler546.668 325.718 217.788 122.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.992 883 1.300 25Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar511.803 301.369 207.497 113.828İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.873 23.466 8.991 8.498Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri124 4.860 64 1.743FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.308.936 -739.933 -464.859 -253.927Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-132.198 -90.689 -48.083 -29.381Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-103.273 -50.900 -28.923 -20.573İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.060.540 -573.701 -385.330 -196.425Kiralama Faiz Giderleri-1.276 -1.217 -426 -372Diğer Faiz Giderleri-11.649 -23.426 -2.097 -7.176NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ832.141 681.041 295.870 236.824NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ150.868 126.890 61.086 36.642Alınan Ücret ve Komisyonlar274.246 213.543 122.859 61.767Gayri Nakdi Kredilerden31.978 21.605 9.890 6.429Diğer(12) 242.268 191.938 112.969 55.338Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-123.378 -86.653 -61.773 -25.125Gayri Nakdi Kredilere-1.902 -2.751 -633 -632Diğer(12) -121.476 -83.902 -61.140 -24.493TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 960 89 624 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 36.918 150.786 6.081 37.195Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.131 80.822 18.631 8.205Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-36.770 39.115 -67.950 -2.959Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-443 30.849 55.400 31.949DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 117.678 18.502 46.630 678FAALİYET BRÜT KÂRI1.138.565 977.308 410.291 311.339BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -104.103 -83.287 -25.763 -4.261DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -41.841 -41.751 -13.720 -14.734PERSONEL GİDERLERİ (-)-164.131 -134.802 -56.678 -49.951DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -230.371 -181.132 -86.452 -61.459NET FAALİYET KARI (ZARARI)598.119 536.336 227.678 180.934BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.113 1.365 762 624NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 600.232 537.701 228.440 181.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -136.214 -116.352 -52.454 -39.577Cari Vergi Karşılığı-117.904 -104.734 -102.478 -41.003Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-115.268 -24.585 -24.417 -1.642Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi96.958 12.967 74.441 3.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 464.018 421.349 175.986 141.981DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 464.018 421.349 175.986 141.981Grubun Karı (Zararı)462.702 420.194 175.578 141.592Azınlık Payları Karı (Zararı)1.316 1.155 408 389Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979320BIST