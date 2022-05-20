***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -36 3.629 0 0 -131.833 37 0 0 0 139.505 11.302 0 11.302Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.477 4.501 0 0 -114.825 1.494 0 1.072.811 21.521 139.505 2.371.017 0 2.371.017Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -98 1.181 0 0 121.965 1.127 0 0 0 360.193 484.368 0 484.368Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 0 -696.063 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -3.801 8.176 0 0 -59.410 3.435 0 1.768.874 21.521 360.193 3.346.475 0 3.346.475Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER38.256.734 36.315.591 74.572.325 32.613.651 22.262.199 54.875.850GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 1.022.413 3.177.874 4.200.287 860.439 3.605.765 4.466.204Teminat Mektupları1.011.743 2.199.012 3.210.755 849.769 2.068.756 2.918.525Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6.657 1.165.758 1.172.415 6.457 1.082.874 1.089.331Diğer Teminat Mektupları1.005.086 1.033.254 2.038.340 843.312 985.882 1.829.194Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 448.350 448.350 0 396.043 396.043Belgeli Akreditifler0 448.350 448.350 0 396.043 396.043Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.670 530.512 541.182 10.670 1.140.966 1.151.636Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 31.204.969 3.720.831 34.925.800 28.444.781 443.603 28.888.384Cayılamaz Taahhütler1.039.224 3.720.831 4.760.055 832.828 443.603 1.276.431Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri376.818 3.720.831 4.097.649 139.758 443.603 583.361Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.415 0 4.415 3.914 0 3.914İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri352.167 0 352.167 352.818 0 352.818Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler305.824 0 305.824 336.338 0 336.338Cayılabilir Taahhütler30.165.745 0 30.165.745 27.611.953 0 27.611.953Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri30.165.745 0 30.165.745 27.611.953 0 27.611.953Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 6.029.352 29.416.886 35.446.238 3.308.431 18.212.831 21.521.262Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.029.352 29.416.886 35.446.238 3.308.431 18.212.831 21.521.262Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.299.183 2.873.838 4.173.021 1.258.174 1.748.695 3.006.869Vadeli Döviz Alım İşlemleri951.898 1.102.910 2.054.808 1.190.479 317.482 1.507.961Vadeli Döviz Satım İşlemleri347.285 1.770.928 2.118.213 67.695 1.431.213 1.498.908Para ve Faiz Swap İşlemleri3.822.650 21.116.012 24.938.662 1.283.467 13.577.954 14.861.421Swap Para Alım İşlemleri216.635 9.321.343 9.537.978 60.406 5.184.773 5.245.179Swap Para Satım İşlemleri2.520.015 7.044.861 9.564.876 417.061 4.661.061 5.078.122Swap Faiz Alım İşlemleri543.000 2.374.904 2.917.904 403.000 1.866.060 2.269.060Swap Faiz Satım İşlemleri543.000 2.374.904 2.917.904 403.000 1.866.060 2.269.060Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları76.295 4.516.418 4.592.713 67.990 2.171.788 2.239.778Para Alım Opsiyonları37.887 2.262.394 2.300.281 34.006 1.090.181 1.124.187Para Satım Opsiyonları38.408 2.254.024 2.292.432 33.984 1.081.607 1.115.591Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri831.224 910.618 1.741.842 698.800 714.394 1.413.194Futures Para Alım İşlemleri140.411 775.766 916.177 0 714.394 714.394Futures Para Satım İşlemleri690.813 134.852 825.665 698.800 0 698.800Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER37.865.019 66.783.798 104.648.817 36.435.268 58.330.562 94.765.830EMANET KIYMETLER15.102.303 7.273.598 22.375.901 12.374.420 6.483.300 18.857.720Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.454.493 0 2.454.493 2.595.755 0 2.595.755Emanete Alınan Menkul Değerler12.596.886 6.772.548 19.369.434 9.730.683 6.026.117 15.756.800Tahsile Alınan Çekler44.722 0 44.722 41.780 911 42.691Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 3.389 9.259 5.870 3.086 8.956Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 497.661 497.993 332 453.186 453.518Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER22.604.311 59.510.200 82.114.511 23.822.638 51.847.262 75.669.900Menkul Kıymetler141.122 2.863.823 3.004.945 235.716 2.430.422 2.666.138Teminat Senetleri2.036.358 38.814.743 40.851.101 2.089.405 34.821.371 36.910.776Emtia755.876 2.900.220 3.656.096 1.236.626 1.702.180 2.938.806Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.098.828 2.717.847 10.816.675 8.817.663 2.490.375 11.308.038Diğer Rehinli Kıymetler11.572.127 12.213.567 23.785.694 11.443.228 10.402.914 21.846.142Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER158.405 0 158.405 238.210 0 238.210BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI76.121.753 103.099.389 179.221.142 69.048.919 80.592.761 149.641.680Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı262.280 172.156Alınan Faizler671.239 779.433Ödenen Faizler-564.352 -424.441Alınan Temettüler19 0Alınan Ücret ve Komisyonlar217.063 49.500Elde Edilen Diğer Kazançlar108.974 37.126Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar38.890 27.471Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-69.592 -41.505Ödenen Vergiler29.323 -9.783Diğer-169.284 -245.645Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.794.582 -432.113Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-201.922 -138.943Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-8.480 -230.222Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.862.547 -34.789Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-352.042 40.305Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.572.775 662.772Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)203.184 -731.236Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.532.302 -259.957YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-949.198 -107.548İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)(9) -10.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.719 -1.114Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller462 5Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.384.143 -3.422.580Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.952.166 3.189.139Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(7) -527.185 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar28.250 128.985Diğer-3.029 -1.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.386.803 1.002.551Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit39.200.479 38.828.476Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-36.808.013 -37.825.172İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.663 -753Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi222.891 136.051Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.871.806 771.097Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.892.200 1.470.741Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.020.394 2.241.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)360.193 139.505DİĞER KAPSAMLI GELİRLER124.175 -128.203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.083 3.593Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.292 4.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-209 -915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar123.092 -131.796Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri164.678 -165.333Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.383 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-42.969 33.537TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)484.368 11.302Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.120.742 9.057.951 15.178.693 5.290.426 12.566.228 17.856.654Nakit ve Nakit Benzerleri545.790 4.501.068 5.046.858 378.477 8.532.585 8.911.062Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 410.342 3.804.428 4.214.770 376.127 7.809.949 8.186.076Bankalar(4) 4.769 696.640 701.409 3.518 722.636 726.154Para Piyasalarından Alacaklar131.308 0 131.308 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-629 0 -629 -1.168 0 -1.168Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 804.629 14.013 818.642 545.521 8.252 553.773Devlet Borçlanma Senetleri0 3.181 3.181 0 3.113 3.113Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar804.629 10.832 815.461 545.521 5.139 550.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 4.533.476 4.391.809 8.925.285 4.056.124 3.940.065 7.996.189Devlet Borçlanma Senetleri2.940.725 2.316.421 5.257.146 2.166.173 1.663.397 3.829.570Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 16.975 18.493 1.518 15.124 16.642Diğer Finansal Varlıklar1.591.233 2.058.413 3.649.646 1.888.433 2.261.544 4.149.977Türev Finansal Varlıklar(3) 236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.597.225 6.649.058 17.246.283 9.120.176 6.116.431 15.236.607Krediler(6) 10.391.029 5.954.532 16.345.561 9.471.016 5.494.665 14.965.681Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 641.075 694.526 1.335.601 64.754 621.766 686.520Devlet Borçlanma Senetleri589.997 0 589.997 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar51.078 694.526 745.604 64.754 621.766 686.520Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-434.879 0 -434.879 -415.594 0 -415.594SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 101.684 0 101.684 105.004 0 105.004Satış Amaçlı101.684 0 101.684 105.004 0 105.004Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI385.870 11.488 397.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 379.470 0 379.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar317.870 0 317.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 83.515 0 83.515 82.064 0 82.064MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 155.415 0 155.415 148.691 0 148.691Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer155.415 0 155.415 148.691 0 148.691YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 27.559 0 27.559 21.432 0 21.432DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 700.376 97.646 798.022 583.304 61.479 644.783VARLIKLAR TOPLAMI18.172.386 15.816.143 33.988.529 15.726.967 18.755.626 34.482.593YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 1.522.706 2.066.059 3.588.765 4.023.525 4.352.349 8.375.874PARA PİYASALARINA BORÇLAR913.129 4.886.691 5.799.820 1.468.297 3.982.398 5.450.695İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 8.597.450 2.572.681 11.170.131 6.370.097 2.425.840 8.795.937Bonolar4.866.818 0 4.866.818 2.891.598 0 2.891.598Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.730.632 2.572.681 6.303.313 3.478.499 2.425.840 5.904.339FONLAR164.300 4.665.652 4.829.952 83.441 4.136.627 4.220.068Müstakrizlerin Fonları57.574 153.550 211.124 35.385 55.605 90.990Diğer106.726 4.512.102 4.618.828 48.056 4.081.022 4.129.078GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 10.830 0 10.830 8.947 0 8.947KARŞILIKLAR(7) 437.966 0 437.966 300.816 0 300.816Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı74.167 0 74.167 94.551 0 94.551Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar363.799 0 363.799 206.265 0 206.265CARİ VERGİ BORCU(8) 275.903 0 275.903 70.777 0 70.777ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.061.390 3.224.762 4.286.152 683.999 3.537.678 4.221.677ÖZKAYNAKLAR(11) 3.400.558 -54.083 3.346.475 2.922.285 -60.178 2.862.107Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.801 8.176 4.375 -3.703 6.995 3.292Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.284 -62.259 -55.975 -111.894 -67.173 -179.067Kar Yedekleri1.768.874 0 1.768.874 1.072.811 0 1.072.811Yasal Yedekler125.820 0 125.820 91.017 0 91.017Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.643.054 0 1.643.054 981.794 0 981.794Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar381.714 0 381.714 717.584 0 717.584Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı360.193 0 360.193 696.063 0 696.063Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.541.526 17.447.003 33.988.529 16.080.763 18.401.830 34.482.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.219.955 667.389Kredilerden Alınan Faizler711.498 491.826Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler12.933 8.811Bankalardan Alınan Faizler477 1.375Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.502 7.999Menkul Değerlerden Alınan Faizler492.363 157.327Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar29 2.582Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar412.973 144.664İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler79.361 10.081Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri182 51FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -601.969 -407.780Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-135.469 -38.266Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-44.123 -41.789İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-419.006 -321.888Kiralama Faiz Giderleri-553 -425Diğer Faiz Giderleri-2.818 -5.412NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ617.986 259.609NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ48.301 16.721Alınan Ücret ve Komisyonlar217.978 47.705Gayri Nakdi Kredilerden13.912 12.380Diğer(12) 204.066 35.325Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-169.677 -30.984Gayri Nakdi Kredilere-654 -727Diğer(12) -169.023 -30.257TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 19 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 235.736 13.604Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)94.523 32.418Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-80.513 150.639Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)221.726 -169.453DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 37.956 21.046FAALİYET BRÜT KÂRI939.998 310.980BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -38.894 -27.610DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -219.104 -13.484PERSONEL GİDERLERİ (-)-68.824 -41.312DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -94.958 -54.712NET FAALİYET KARI (ZARARI)518.218 173.862BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 518.218 173.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -158.025 -34.357Cari Vergi Karşılığı-207.330 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-93.065 -53.312Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi142.370 18.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 360.193 139.505DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 360.193 139.505Grubun Karı (Zararı)360.193 139.505Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031600BIST