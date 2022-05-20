***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
20.05.2022 21:05
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -36 3.629 0 0 -131.833 37 0 0 0 139.505 11.302 0 11.302
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.477 4.501 0 0 -114.825 1.494 0 1.072.811 21.521 139.505 2.371.017 0 2.371.017
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -98 1.181 0 0 121.965 1.127 0 0 0 360.193 484.368 0 484.368
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 0 -696.063 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.801 8.176 0 0 -59.410 3.435 0 1.768.874 21.521 360.193 3.346.475 0 3.346.475
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
38.256.734 36.315.591 74.572.325 32.613.651 22.262.199 54.875.850
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 1.022.413 3.177.874 4.200.287 860.439 3.605.765 4.466.204
Teminat Mektupları
1.011.743 2.199.012 3.210.755 849.769 2.068.756 2.918.525
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.657 1.165.758 1.172.415 6.457 1.082.874 1.089.331
Diğer Teminat Mektupları
1.005.086 1.033.254 2.038.340 843.312 985.882 1.829.194
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 448.350 448.350 0 396.043 396.043
Belgeli Akreditifler
0 448.350 448.350 0 396.043 396.043
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.670 530.512 541.182 10.670 1.140.966 1.151.636
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 31.204.969 3.720.831 34.925.800 28.444.781 443.603 28.888.384
Cayılamaz Taahhütler
1.039.224 3.720.831 4.760.055 832.828 443.603 1.276.431
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
376.818 3.720.831 4.097.649 139.758 443.603 583.361
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.415 0 4.415 3.914 0 3.914
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
352.167 0 352.167 352.818 0 352.818
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
305.824 0 305.824 336.338 0 336.338
Cayılabilir Taahhütler
30.165.745 0 30.165.745 27.611.953 0 27.611.953
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
30.165.745 0 30.165.745 27.611.953 0 27.611.953
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 6.029.352 29.416.886 35.446.238 3.308.431 18.212.831 21.521.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.029.352 29.416.886 35.446.238 3.308.431 18.212.831 21.521.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.299.183 2.873.838 4.173.021 1.258.174 1.748.695 3.006.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
951.898 1.102.910 2.054.808 1.190.479 317.482 1.507.961
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
347.285 1.770.928 2.118.213 67.695 1.431.213 1.498.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.822.650 21.116.012 24.938.662 1.283.467 13.577.954 14.861.421
Swap Para Alım İşlemleri
216.635 9.321.343 9.537.978 60.406 5.184.773 5.245.179
Swap Para Satım İşlemleri
2.520.015 7.044.861 9.564.876 417.061 4.661.061 5.078.122
Swap Faiz Alım İşlemleri
543.000 2.374.904 2.917.904 403.000 1.866.060 2.269.060
Swap Faiz Satım İşlemleri
543.000 2.374.904 2.917.904 403.000 1.866.060 2.269.060
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
76.295 4.516.418 4.592.713 67.990 2.171.788 2.239.778
Para Alım Opsiyonları
37.887 2.262.394 2.300.281 34.006 1.090.181 1.124.187
Para Satım Opsiyonları
38.408 2.254.024 2.292.432 33.984 1.081.607 1.115.591
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
831.224 910.618 1.741.842 698.800 714.394 1.413.194
Futures Para Alım İşlemleri
140.411 775.766 916.177 0 714.394 714.394
Futures Para Satım İşlemleri
690.813 134.852 825.665 698.800 0 698.800
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
37.865.019 66.783.798 104.648.817 36.435.268 58.330.562 94.765.830
EMANET KIYMETLER
15.102.303 7.273.598 22.375.901 12.374.420 6.483.300 18.857.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.454.493 0 2.454.493 2.595.755 0 2.595.755
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.596.886 6.772.548 19.369.434 9.730.683 6.026.117 15.756.800
Tahsile Alınan Çekler
44.722 0 44.722 41.780 911 42.691
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 3.389 9.259 5.870 3.086 8.956
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 497.661 497.993 332 453.186 453.518
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
22.604.311 59.510.200 82.114.511 23.822.638 51.847.262 75.669.900
Menkul Kıymetler
141.122 2.863.823 3.004.945 235.716 2.430.422 2.666.138
Teminat Senetleri
2.036.358 38.814.743 40.851.101 2.089.405 34.821.371 36.910.776
Emtia
755.876 2.900.220 3.656.096 1.236.626 1.702.180 2.938.806
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.098.828 2.717.847 10.816.675 8.817.663 2.490.375 11.308.038
Diğer Rehinli Kıymetler
11.572.127 12.213.567 23.785.694 11.443.228 10.402.914 21.846.142
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
158.405 0 158.405 238.210 0 238.210
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
76.121.753 103.099.389 179.221.142 69.048.919 80.592.761 149.641.680
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
262.280 172.156
Alınan Faizler
671.239 779.433
Ödenen Faizler
-564.352 -424.441
Alınan Temettüler
19 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
217.063 49.500
Elde Edilen Diğer Kazançlar
108.974 37.126
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
38.890 27.471
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-69.592 -41.505
Ödenen Vergiler
29.323 -9.783
Diğer
-169.284 -245.645
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.794.582 -432.113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-201.922 -138.943
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.480 -230.222
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.862.547 -34.789
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-352.042 40.305
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.572.775 662.772
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
203.184 -731.236
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.532.302 -259.957
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-949.198 -107.548
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(9) -10.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.719 -1.114
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
462 5
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.384.143 -3.422.580
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.952.166 3.189.139
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) -527.185 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
28.250 128.985
Diğer
-3.029 -1.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.386.803 1.002.551
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
39.200.479 38.828.476
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-36.808.013 -37.825.172
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.663 -753
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
222.891 136.051
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.871.806 771.097
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.892.200 1.470.741
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.020.394 2.241.838
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
360.193 139.505
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
124.175 -128.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.083 3.593
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.292 4.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-209 -915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
123.092 -131.796
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
164.678 -165.333
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.383 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.969 33.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
484.368 11.302
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.120.742 9.057.951 15.178.693 5.290.426 12.566.228 17.856.654
Nakit ve Nakit Benzerleri
545.790 4.501.068 5.046.858 378.477 8.532.585 8.911.062
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 410.342 3.804.428 4.214.770 376.127 7.809.949 8.186.076
Bankalar
(4) 4.769 696.640 701.409 3.518 722.636 726.154
Para Piyasalarından Alacaklar
131.308 0 131.308 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-629 0 -629 -1.168 0 -1.168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 804.629 14.013 818.642 545.521 8.252 553.773
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.181 3.181 0 3.113 3.113
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
804.629 10.832 815.461 545.521 5.139 550.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 4.533.476 4.391.809 8.925.285 4.056.124 3.940.065 7.996.189
Devlet Borçlanma Senetleri
2.940.725 2.316.421 5.257.146 2.166.173 1.663.397 3.829.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 16.975 18.493 1.518 15.124 16.642
Diğer Finansal Varlıklar
1.591.233 2.058.413 3.649.646 1.888.433 2.261.544 4.149.977
Türev Finansal Varlıklar
(3) 236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.597.225 6.649.058 17.246.283 9.120.176 6.116.431 15.236.607
Krediler
(6) 10.391.029 5.954.532 16.345.561 9.471.016 5.494.665 14.965.681
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 641.075 694.526 1.335.601 64.754 621.766 686.520
Devlet Borçlanma Senetleri
589.997 0 589.997 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
51.078 694.526 745.604 64.754 621.766 686.520
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-434.879 0 -434.879 -415.594 0 -415.594
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 101.684 0 101.684 105.004 0 105.004
Satış Amaçlı
101.684 0 101.684 105.004 0 105.004
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
385.870 11.488 397.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 379.470 0 379.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
317.870 0 317.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 83.515 0 83.515 82.064 0 82.064
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 155.415 0 155.415 148.691 0 148.691
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
155.415 0 155.415 148.691 0 148.691
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 27.559 0 27.559 21.432 0 21.432
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 700.376 97.646 798.022 583.304 61.479 644.783
VARLIKLAR TOPLAMI
18.172.386 15.816.143 33.988.529 15.726.967 18.755.626 34.482.593
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 1.522.706 2.066.059 3.588.765 4.023.525 4.352.349 8.375.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
913.129 4.886.691 5.799.820 1.468.297 3.982.398 5.450.695
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 8.597.450 2.572.681 11.170.131 6.370.097 2.425.840 8.795.937
Bonolar
4.866.818 0 4.866.818 2.891.598 0 2.891.598
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.730.632 2.572.681 6.303.313 3.478.499 2.425.840 5.904.339
FONLAR
164.300 4.665.652 4.829.952 83.441 4.136.627 4.220.068
Müstakrizlerin Fonları
57.574 153.550 211.124 35.385 55.605 90.990
Diğer
106.726 4.512.102 4.618.828 48.056 4.081.022 4.129.078
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 10.830 0 10.830 8.947 0 8.947
KARŞILIKLAR
(7) 437.966 0 437.966 300.816 0 300.816
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
74.167 0 74.167 94.551 0 94.551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
363.799 0 363.799 206.265 0 206.265
CARİ VERGİ BORCU
(8) 275.903 0 275.903 70.777 0 70.777
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.061.390 3.224.762 4.286.152 683.999 3.537.678 4.221.677
ÖZKAYNAKLAR
(11) 3.400.558 -54.083 3.346.475 2.922.285 -60.178 2.862.107
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.801 8.176 4.375 -3.703 6.995 3.292
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.284 -62.259 -55.975 -111.894 -67.173 -179.067
Kar Yedekleri
1.768.874 0 1.768.874 1.072.811 0 1.072.811
Yasal Yedekler
125.820 0 125.820 91.017 0 91.017
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.643.054 0 1.643.054 981.794 0 981.794
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
381.714 0 381.714 717.584 0 717.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
360.193 0 360.193 696.063 0 696.063
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.541.526 17.447.003 33.988.529 16.080.763 18.401.830 34.482.593
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.219.955 667.389
Kredilerden Alınan Faizler
711.498 491.826
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.933 8.811
Bankalardan Alınan Faizler
477 1.375
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.502 7.999
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
492.363 157.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
29 2.582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
412.973 144.664
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
79.361 10.081
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
182 51
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -601.969 -407.780
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-135.469 -38.266
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-44.123 -41.789
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-419.006 -321.888
Kiralama Faiz Giderleri
-553 -425
Diğer Faiz Giderleri
-2.818 -5.412
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
617.986 259.609
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
48.301 16.721
Alınan Ücret ve Komisyonlar
217.978 47.705
Gayri Nakdi Kredilerden
13.912 12.380
Diğer
(12) 204.066 35.325
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-169.677 -30.984
Gayri Nakdi Kredilere
-654 -727
Diğer
(12) -169.023 -30.257
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 19 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 235.736 13.604
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
94.523 32.418
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-80.513 150.639
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
221.726 -169.453
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 37.956 21.046
FAALİYET BRÜT KÂRI
939.998 310.980
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -38.894 -27.610
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -219.104 -13.484
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-68.824 -41.312
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -94.958 -54.712
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
518.218 173.862
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 518.218 173.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -158.025 -34.357
Cari Vergi Karşılığı
-207.330 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-93.065 -53.312
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
142.370 18.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 360.193 139.505
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 360.193 139.505
Grubun Karı (Zararı)
360.193 139.505
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031600
BIST