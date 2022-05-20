***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
20.05.2022 21:05
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -36 3.629 0 3.465 -131.833 37 0 0 0 150.669 25.931 328 26.259
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.098.828 2.717.847 10.816.675 8.817.663 2.490.375 11.308.038
Diğer Rehinli Kıymetler
11.572.127 12.213.567 23.785.694 11.443.228 10.402.914 21.846.142
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
158.405 0 158.405 238.210 0 238.210
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
76.047.588 103.106.583 179.154.171 68.995.756 80.609.107 149.604.863
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
283.419 188.251
Alınan Faizler
675.036 782.520
Ödenen Faizler
-562.762 -424.112
Alınan Temettüler
19 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
269.507 79.742
Elde Edilen Diğer Kazançlar
107.444 36.151
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
38.890 27.471
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-86.723 -48.811
Ödenen Vergiler
29.672 -9.272
Diğer
-187.664 -255.438
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.837.836 -446.800
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-200.934 -156.363
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.482 -230.210
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.864.030 -34.789
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-362.995 26.748
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.572.775 662.772
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
171.380 -714.958
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.554.417 -258.549
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-941.905 -107.888
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(9) -10.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.526 -1.447
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
559 79
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.373.592 -3.422.661
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(7) 3.952.166 3.189.139
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-527.185 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
28.250 128.985
Diğer
-5.577 -1.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.388.540 1.000.534
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
39.202.216 38.826.459
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-36.808.013 -37.825.172
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.663 -753
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
223.298 136.935
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.884.484 771.032
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.940.182 1.497.617
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.055.698 2.268.649
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
376.476 150.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
126.770 -124.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.083 3.593
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.292 4.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-209 -915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
125.687 -128.331
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.595 3.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
164.678 -165.333
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.383 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.969 33.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
503.246 26.259
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.214.444 9.078.203 15.292.647 5.401.975 12.592.848 17.994.823
Nakit ve Nakit Benzerleri
560.808 4.521.320 5.082.128 399.803 8.559.205 8.959.008
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 410.872 3.813.504 4.224.376 376.543 7.827.758 8.204.301
Bankalar
(4) 19.291 707.816 727.107 24.464 731.447 755.911
Para Piyasalarından Alacaklar
131.310 0 131.310 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-665 0 -665 -1.204 0 -1.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 853.116 14.013 867.129 594.996 8.252 603.248
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.181 3.181 0 3.113 3.113
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
853.116 10.832 863.948 594.996 5.139 600.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 4.563.673 4.391.809 8.955.482 4.096.872 3.940.065 8.036.937
Devlet Borçlanma Senetleri
2.940.725 2.316.421 5.257.146 2.166.173 1.663.397 3.829.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 16.975 18.493 1.518 15.124 16.642
Diğer Finansal Varlıklar
1.621.430 2.058.413 3.679.843 1.929.181 2.261.544 4.190.725
Türev Finansal Varlıklar
(3) 236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.597.225 6.649.058 17.246.283 9.118.693 6.116.431 15.235.124
Krediler
(6) 10.391.029 5.954.532 16.345.561 9.469.533 5.494.665 14.964.198
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 641.075 694.526 1.335.601 64.754 621.766 686.520
Devlet Borçlanma Senetleri
589.997 0 589.997 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
51.078 694.526 745.604 64.754 621.766 686.520
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-434.879 0 -434.879 -415.594 0 -415.594
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 101.684 0 101.684 105.004 0 105.004
Satış Amaçlı
101.684 0 101.684 105.004 0 105.004
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
327.240 51.872 379.112 316.758 48.425 365.183
İştirakler (Net)
(8) 9.270 51.872 61.142 8.788 48.425 57.213
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
9.270 51.872 61.142 8.788 48.425 57.213
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 317.970 0 317.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
317.870 0 317.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 87.144 0 87.144 85.782 0 85.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 159.878 0 159.878 150.206 0 150.206
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
159.878 0 159.878 150.206 0 150.206
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 29.476 0 29.476 22.710 0 22.710
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 712.409 105.117 817.526 592.091 65.839 657.930
VARLIKLAR TOPLAMI
18.229.500 15.884.250 34.113.750 15.793.219 18.823.543 34.616.762
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 1.522.706 2.066.059 3.588.765 4.023.525 4.352.349 8.375.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
906.953 4.886.691 5.793.644 1.457.018 3.982.398 5.439.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 8.586.876 2.572.681 11.159.557 6.357.786 2.425.840 8.783.626
Bonolar
4.866.818 0 4.866.818 2.891.598 0 2.891.598
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
3.720.058 2.572.681 6.292.739 3.466.188 2.425.840 5.892.028
FONLAR
134.703 4.554.973 4.689.676 73.966 3.974.976 4.048.942
Müstakrizlerin Fonları
57.574 153.550 211.124 35.385 55.605 90.990
Diğer
77.129 4.401.423 4.478.552 38.581 3.919.371 3.957.952
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 10.830 0 10.830 8.947 0 8.947
KARŞILIKLAR
(7) 451.128 0 451.128 313.716 0 313.716
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
84.574 0 84.574 104.884 0 104.884
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
366.554 0 366.554 208.832 0 208.832
CARİ VERGİ BORCU
(8) 285.228 0 285.228 82.450 0 82.450
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.097.308 3.295.889 4.393.197 717.868 3.674.284 4.392.152
ÖZKAYNAKLAR
(11) 3.512.889 -13.699 3.499.190 3.019.185 -23.241 2.995.944
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
53.902 0 53.902 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.518 8.176 2.658 -5.420 6.995 1.575
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.284 -32.279 -25.995 -111.894 -39.788 -151.682
Kar Yedekleri
1.774.978 0 1.774.978 1.078.915 0 1.078.915
Yasal Yedekler
131.158 0 131.158 96.355 0 96.355
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.643.820 0 1.643.820 982.560 0 982.560
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
483.394 10.404 493.798 804.394 9.552 813.946
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
108.331 9.552 117.883 47.321 7.043 54.364
Dönem Net Kâr veya Zararı
375.063 852 375.915 757.073 2.509 759.582
Azınlık Payları
6.264 0 6.264 5.703 0 5.703
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.665.915 17.447.835 34.113.750 16.203.040 18.413.722 34.616.762
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.223.752 670.476
Kredilerden Alınan Faizler
711.498 491.826
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.933 8.811
Bankalardan Alınan Faizler
486 1.375
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.505 7.999
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
496.148 160.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
995 3.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
415.792 147.046
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
79.361 10.081
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
182 51
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -600.949 -407.451
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-135.469 -38.266
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-43.770 -41.605
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-418.339 -321.743
Kiralama Faiz Giderleri
-553 -425
Diğer Faiz Giderleri
-2.818 -5.412
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
622.803 263.025
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
100.794 48.749
Alınan Ücret ve Komisyonlar
270.422 77.947
Gayri Nakdi Kredilerden
13.739 12.173
Diğer
(12) 256.683 65.774
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-169.628 -29.198
Gayri Nakdi Kredilere
-662 -736
Diğer
(12) -168.966 -28.462
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 19 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 241.272 15.586
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
94.521 32.418
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-80.513 150.639
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
227.264 -167.471
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 36.428 20.071
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.001.316 347.431
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -38.895 -27.652
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -221.381 -16.166
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-85.385 -48.618
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -118.380 -66.581
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
537.275 188.414
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.334 640
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 538.609 189.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -162.133 -38.057
Cari Vergi Karşılığı
-212.077 -3.301
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-93.118 -53.996
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
143.062 19.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 376.476 150.997
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 376.476 150.997
Grubun Karı (Zararı)
375.915 150.669
Azınlık Payları Karı (Zararı)
561 328
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031602
BIST