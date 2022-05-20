***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -36 3.629 0 3.465 -131.833 37 0 0 0 150.669 25.931 328 26.259Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.098.828 2.717.847 10.816.675 8.817.663 2.490.375 11.308.038Diğer Rehinli Kıymetler11.572.127 12.213.567 23.785.694 11.443.228 10.402.914 21.846.142Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER158.405 0 158.405 238.210 0 238.210BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI76.047.588 103.106.583 179.154.171 68.995.756 80.609.107 149.604.863Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı283.419 188.251Alınan Faizler675.036 782.520Ödenen Faizler-562.762 -424.112Alınan Temettüler19 0Alınan Ücret ve Komisyonlar269.507 79.742Elde Edilen Diğer Kazançlar107.444 36.151Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar38.890 27.471Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-86.723 -48.811Ödenen Vergiler29.672 -9.272Diğer-187.664 -255.438Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-5.837.836 -446.800Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-200.934 -156.363Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-8.482 -230.210Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.864.030 -34.789Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-362.995 26.748Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.572.775 662.772Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)171.380 -714.958Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.554.417 -258.549YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-941.905 -107.888İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)(9) -10.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.526 -1.447Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller559 79Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.373.592 -3.422.661Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(7) 3.952.166 3.189.139Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-527.185 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar28.250 128.985Diğer-5.577 -1.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.388.540 1.000.534Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit39.202.216 38.826.459Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-36.808.013 -37.825.172İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.663 -753Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi223.298 136.935Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.884.484 771.032Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.940.182 1.497.617Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.055.698 2.268.649Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)376.476 150.997DİĞER KAPSAMLI GELİRLER126.770 -124.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.083 3.593Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.292 4.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-209 -915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar125.687 -128.331Yabancı Para Çevrim Farkları2.595 3.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri164.678 -165.333Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.383 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-42.969 33.537TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)503.246 26.259Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.214.444 9.078.203 15.292.647 5.401.975 12.592.848 17.994.823Nakit ve Nakit Benzerleri560.808 4.521.320 5.082.128 399.803 8.559.205 8.959.008Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 410.872 3.813.504 4.224.376 376.543 7.827.758 8.204.301Bankalar(4) 19.291 707.816 727.107 24.464 731.447 755.911Para Piyasalarından Alacaklar131.310 0 131.310 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-665 0 -665 -1.204 0 -1.204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 853.116 14.013 867.129 594.996 8.252 603.248Devlet Borçlanma Senetleri0 3.181 3.181 0 3.113 3.113Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar853.116 10.832 863.948 594.996 5.139 600.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 4.563.673 4.391.809 8.955.482 4.096.872 3.940.065 8.036.937Devlet Borçlanma Senetleri2.940.725 2.316.421 5.257.146 2.166.173 1.663.397 3.829.570Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 16.975 18.493 1.518 15.124 16.642Diğer Finansal Varlıklar1.621.430 2.058.413 3.679.843 1.929.181 2.261.544 4.190.725Türev Finansal Varlıklar(3) 236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı236.847 151.061 387.908 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.597.225 6.649.058 17.246.283 9.118.693 6.116.431 15.235.124Krediler(6) 10.391.029 5.954.532 16.345.561 9.469.533 5.494.665 14.964.198Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 641.075 694.526 1.335.601 64.754 621.766 686.520Devlet Borçlanma Senetleri589.997 0 589.997 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar51.078 694.526 745.604 64.754 621.766 686.520Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-434.879 0 -434.879 -415.594 0 -415.594SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 101.684 0 101.684 105.004 0 105.004Satış Amaçlı101.684 0 101.684 105.004 0 105.004Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI327.240 51.872 379.112 316.758 48.425 365.183İştirakler (Net)(8) 9.270 51.872 61.142 8.788 48.425 57.213Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler9.270 51.872 61.142 8.788 48.425 57.213Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 317.970 0 317.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar317.870 0 317.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 87.144 0 87.144 85.782 0 85.782MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 159.878 0 159.878 150.206 0 150.206Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer159.878 0 159.878 150.206 0 150.206YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 29.476 0 29.476 22.710 0 22.710DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 712.409 105.117 817.526 592.091 65.839 657.930VARLIKLAR TOPLAMI18.229.500 15.884.250 34.113.750 15.793.219 18.823.543 34.616.762YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 1.522.706 2.066.059 3.588.765 4.023.525 4.352.349 8.375.874PARA PİYASALARINA BORÇLAR906.953 4.886.691 5.793.644 1.457.018 3.982.398 5.439.416İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 8.586.876 2.572.681 11.159.557 6.357.786 2.425.840 8.783.626Bonolar4.866.818 0 4.866.818 2.891.598 0 2.891.598Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.720.058 2.572.681 6.292.739 3.466.188 2.425.840 5.892.028FONLAR134.703 4.554.973 4.689.676 73.966 3.974.976 4.048.942Müstakrizlerin Fonları57.574 153.550 211.124 35.385 55.605 90.990Diğer77.129 4.401.423 4.478.552 38.581 3.919.371 3.957.952GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı157.294 85.241 242.535 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 10.830 0 10.830 8.947 0 8.947KARŞILIKLAR(7) 451.128 0 451.128 313.716 0 313.716Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı84.574 0 84.574 104.884 0 104.884Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar366.554 0 366.554 208.832 0 208.832CARİ VERGİ BORCU(8) 285.228 0 285.228 82.450 0 82.450ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.097.308 3.295.889 4.393.197 717.868 3.674.284 4.392.152ÖZKAYNAKLAR(11) 3.512.889 -13.699 3.499.190 3.019.185 -23.241 2.995.944Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5.518 8.176 2.658 -5.420 6.995 1.575Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.284 -32.279 -25.995 -111.894 -39.788 -151.682Kar Yedekleri1.774.978 0 1.774.978 1.078.915 0 1.078.915Yasal Yedekler131.158 0 131.158 96.355 0 96.355Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.643.820 0 1.643.820 982.560 0 982.560Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar483.394 10.404 493.798 804.394 9.552 813.946Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı108.331 9.552 117.883 47.321 7.043 54.364Dönem Net Kâr veya Zararı375.063 852 375.915 757.073 2.509 759.582Azınlık Payları6.264 0 6.264 5.703 0 5.703YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.665.915 17.447.835 34.113.750 16.203.040 18.413.722 34.616.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.223.752 670.476Kredilerden Alınan Faizler711.498 491.826Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler12.933 8.811Bankalardan Alınan Faizler486 1.375Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.505 7.999Menkul Değerlerden Alınan Faizler496.148 160.414Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar995 3.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar415.792 147.046İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler79.361 10.081Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri182 51FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -600.949 -407.451Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-135.469 -38.266Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-43.770 -41.605İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-418.339 -321.743Kiralama Faiz Giderleri-553 -425Diğer Faiz Giderleri-2.818 -5.412NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ622.803 263.025NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ100.794 48.749Alınan Ücret ve Komisyonlar270.422 77.947Gayri Nakdi Kredilerden13.739 12.173Diğer(12) 256.683 65.774Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-169.628 -29.198Gayri Nakdi Kredilere-662 -736Diğer(12) -168.966 -28.462TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 19 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 241.272 15.586Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)94.521 32.418Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-80.513 150.639Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)227.264 -167.471DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 36.428 20.071FAALİYET BRÜT KÂRI1.001.316 347.431BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -38.895 -27.652DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -221.381 -16.166PERSONEL GİDERLERİ (-)-85.385 -48.618DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -118.380 -66.581NET FAALİYET KARI (ZARARI)537.275 188.414BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.334 640NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 538.609 189.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -162.133 -38.057Cari Vergi Karşılığı-212.077 -3.301Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-93.118 -53.996Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi143.062 19.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 376.476 150.997DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 376.476 150.997Grubun Karı (Zararı)375.915 150.669Azınlık Payları Karı (Zararı)561 328Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031602BIST