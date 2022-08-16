***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 56 4.250 0 0 -44.881 -56 0 0 0 264.211 223.580 0 223.580Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -1.385 5.122 0 0 -27.873 1.401 0 1.072.811 21.521 264.211 2.583.295 0 2.583.295Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 492 0 0 -129.223 1.037 0 0 0 977.330 849.636 0 849.636Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 643.875 0 -696.063 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0 0Diğer0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 696.063 -696.063 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 106.090 0 -3.703 7.487 0 0 -310.598 3.345 0 1.716.686 21.521 977.330 3.711.743 0 3.711.743Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER44.875.890 26.592.068 71.467.958 32.613.651 22.262.199 54.875.850GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 1.246.815 3.518.863 4.765.678 860.439 3.605.765 4.466.204Teminat Mektupları1.204.745 2.483.191 3.687.936 849.769 2.068.756 2.918.525Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler8.437 1.303.353 1.311.790 6.457 1.082.874 1.089.331Diğer Teminat Mektupları1.196.308 1.179.838 2.376.146 843.312 985.882 1.829.194Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043Belgeli Akreditifler1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden40.605 221.505 262.110 10.670 1.140.966 1.151.636Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 36.273.823 1.061.893 37.335.716 28.444.781 443.603 28.888.384Cayılamaz Taahhütler1.255.967 1.061.893 2.317.860 832.828 443.603 1.276.431Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri361.464 1.061.893 1.423.357 139.758 443.603 583.361Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.503 0 4.503 3.914 0 3.914İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri352.941 0 352.941 352.818 0 352.818Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler537.059 0 537.059 336.338 0 336.338Cayılabilir Taahhütler35.017.856 0 35.017.856 27.611.953 0 27.611.953Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri35.017.856 0 35.017.856 27.611.953 0 27.611.953Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.206.844 4.125.148 5.331.992 1.258.174 1.748.695 3.006.869Vadeli Döviz Alım İşlemleri984.778 1.607.650 2.592.428 1.190.479 317.482 1.507.961Vadeli Döviz Satım İşlemleri222.066 2.517.498 2.739.564 67.695 1.431.213 1.498.908Para ve Faiz Swap İşlemleri4.939.283 13.141.970 18.081.253 1.283.467 13.577.954 14.861.421Swap Para Alım İşlemleri250.193 8.385.395 8.635.588 60.406 5.184.773 5.245.179Swap Para Satım İşlemleri3.873.090 4.756.575 8.629.665 417.061 4.661.061 5.078.122Swap Faiz Alım İşlemleri408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060Swap Faiz Satım İşlemleri408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.000 3.377.959 3.378.959 67.990 2.171.788 2.239.778Para Alım Opsiyonları1.000 1.697.422 1.698.422 34.006 1.090.181 1.124.187Para Satım Opsiyonları0 1.680.537 1.680.537 33.984 1.081.607 1.115.591Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.208.125 1.366.235 2.574.360 698.800 714.394 1.413.194Futures Para Alım İşlemleri356.227 1.033.007 1.389.234 0 714.394 714.394Futures Para Satım İşlemleri851.898 333.228 1.185.126 698.800 0 698.800Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER39.776.907 80.114.554 119.891.461 36.435.268 58.330.562 94.765.830EMANET KIYMETLER15.875.020 9.338.108 25.213.128 12.374.420 6.483.300 18.857.720Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.504.547 0 2.504.547 2.595.755 0 2.595.755Emanete Alınan Menkul Değerler13.301.057 8.496.223 21.797.280 9.730.683 6.026.117 15.756.800Tahsile Alınan Çekler63.214 37.201 100.415 41.780 911 42.691Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 3.857 9.727 5.870 3.086 8.956Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 566.488 566.820 332 453.186 453.518Emanet Kıymet Alanlar0 234.339 234.339 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER23.743.222 70.776.446 94.519.668 23.822.638 51.847.262 75.669.900Menkul Kıymetler183.600 2.746.946 2.930.546 235.716 2.430.422 2.666.138Teminat Senetleri2.166.933 45.357.182 47.524.115 2.089.405 34.821.371 36.910.776Emtia725.226 4.068.632 4.793.858 1.236.626 1.702.180 2.938.806Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.105.565 3.918.416 12.023.981 8.817.663 2.490.375 11.308.038Diğer Rehinli Kıymetler12.561.898 14.685.270 27.247.168 11.443.228 10.402.914 21.846.142Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER158.665 0 158.665 238.210 0 238.210BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI84.652.797 106.706.622 191.359.419 69.048.919 80.592.761 149.641.680Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.077.673 265.243Alınan Faizler2.324.033 1.254.241Ödenen Faizler-1.238.587 -789.591Alınan Temettüler278 336Alınan Ücret ve Komisyonlar453.910 91.072Elde Edilen Diğer Kazançlar240.493 64.072Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar64.545 39.650Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-145.913 -90.100Ödenen Vergiler-269.438 -5.317Diğer-351.648 -299.120Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.655.336 -583.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-980.261 64.796Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-609.149 -248.707Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.080.133 -943.248Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-652.615 171.369Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.077.379 849.016Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.744.201 -476.689Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-577.663 -318.220YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.795.633 -1.192.478İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)(9) -10.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-14.675 -2.910Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.624 5Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.339.668 -8.216.952Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.902.462 6.898.107Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(7) -1.358.763 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar31.523 135.506Diğer-8.136 -6.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.426.933 1.500.073Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit78.232.310 61.483.446Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-75.792.088 -59.982.005İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-13.289 -1.368Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi852.204 201.930Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-94.159 191.305Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.892.200 1.470.741Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.798.041 1.662.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)977.330 264.211DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-127.694 -40.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar492 4.306Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları656 5.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-164 -1.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-128.186 -44.937Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-172.298 -58.967Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.383 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.729 14.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)849.636 223.580Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.792.214 12.982.545 20.774.759 5.290.426 12.566.228 17.856.654Nakit ve Nakit Benzerleri323.631 9.091.960 9.415.591 378.477 8.532.585 8.911.062Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 288.155 7.197.423 7.485.578 376.127 7.809.949 8.186.076Bankalar(4) 3.691 1.894.537 1.898.228 3.518 722.636 726.154Para Piyasalarından Alacaklar32.987 0 32.987 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.202 0 -1.202 -1.168 0 -1.168Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.614.437 24.730 1.639.167 545.521 8.252 553.773Devlet Borçlanma Senetleri0 3.825 3.825 0 3.113 3.113Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.614.437 20.905 1.635.342 545.521 5.139 550.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 5.384.699 3.780.335 9.165.034 4.056.124 3.940.065 7.996.189Devlet Borçlanma Senetleri2.881.182 2.482.592 5.363.774 2.166.173 1.663.397 3.829.570Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 17.181 18.699 1.518 15.124 16.642Diğer Finansal Varlıklar2.501.999 1.280.562 3.782.561 1.888.433 2.261.544 4.149.977Türev Finansal Varlıklar(3) 469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.227.911 7.156.457 18.384.368 9.120.176 6.116.431 15.236.607Krediler(6) 10.315.205 6.256.200 16.571.405 9.471.016 5.494.665 14.965.681Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 1.325.821 900.257 2.226.078 64.754 621.766 686.520Devlet Borçlanma Senetleri685.988 0 685.988 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar639.833 900.257 1.540.090 64.754 621.766 686.520Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-413.115 0 -413.115 -415.594 0 -415.594SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 100.499 0 100.499 105.004 0 105.004Satış Amaçlı100.499 0 100.499 105.004 0 105.004Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI385.870 11.488 397.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenlerolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 379.470 0 379.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar317.870 0 317.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 86.786 0 86.786 82.064 0 82.064MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 159.272 0 159.272 148.691 0 148.691Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer159.272 0 159.272 148.691 0 148.691YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 134.003 0 134.003 21.432 0 21.432DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 687.688 408.083 1.095.771 583.304 61.479 644.783VARLIKLAR TOPLAMI20.574.243 20.558.573 41.132.816 15.726.967 18.755.626 34.482.593YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 2.148.336 2.959.814 5.108.150 4.023.525 4.352.349 8.375.874PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.264.876 6.140.982 7.405.858 1.468.297 3.982.398 5.450.695İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.810.300 3.197.116 11.007.416 6.370.097 2.425.840 8.795.937Bonolar4.822.170 0 4.822.170 2.891.598 0 2.891.598Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.988.130 3.197.116 6.185.246 3.478.499 2.425.840 5.904.339FONLAR142.994 7.334.705 7.477.699 83.441 4.136.627 4.220.068Müstakrizlerin Fonları62.951 509.478 572.429 35.385 55.605 90.990Diğer80.043 6.825.227 6.905.270 48.056 4.081.022 4.129.078GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 11.815 0 11.815 8.947 0 8.947KARŞILIKLAR(7) 467.553 0 467.553 300.816 0 300.816Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı103.303 0 103.303 94.551 0 94.551Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar364.250 0 364.250 206.265 0 206.265CARİ VERGİ BORCU(8) 230.835 0 230.835 70.777 0 70.777ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.374.579 3.909.201 5.283.780 683.999 3.537.678 4.221.677ÖZKAYNAKLAR(11) 4.037.840 -326.097 3.711.743 2.922.285 -60.178 2.862.107Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri106.090 0 106.090 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri106.090 0 106.090 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.703 7.487 3.784 -3.703 6.995 3.292Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.331 -333.584 -307.253 -111.894 -67.173 -179.067Kar Yedekleri1.716.686 0 1.716.686 1.072.811 0 1.072.811Yasal Yedekler125.820 0 125.820 91.017 0 91.017Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.590.866 0 1.590.866 981.794 0 981.794Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar998.851 0 998.851 717.584 0 717.584Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı21.521 0 21.521 21.521 0 21.521Dönem Net Kâr veya Zararı977.330 0 977.330 696.063 0 696.063Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.758.122 23.374.694 41.132.816 16.080.763 18.401.830 34.482.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.598.466 1.373.732 1.378.511 706.343Kredilerden Alınan Faizler1.548.852 1.015.667 837.354 523.841Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.224 22.473 2.291 13.662Bankalardan Alınan Faizler4.094 3.484 3.617 2.109Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.551 9.784 2.049 1.785Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.025.449 322.264 533.086 164.937Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar95 4.235 66 1.653Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar840.736 299.147 427.763 154.483İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler184.618 18.882 105.257 8.801Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri296 60 114 9FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.175.188 -844.826 -573.219 -437.046Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-194.108 -84.115 -58.639 -45.849Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-130.509 -74.682 -86.386 -32.893İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-843.013 -675.627 -424.007 -353.739Kiralama Faiz Giderleri-1.136 -850 -583 -425Diğer Faiz Giderleri-6.422 -9.552 -3.604 -4.140NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.423.278 528.906 805.292 269.297NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ84.997 22.005 36.696 5.284Alınan Ücret ve Komisyonlar455.464 87.825 237.486 40.120Gayri Nakdi Kredilerden35.839 22.428 21.927 10.048Diğer(12) 419.625 65.397 215.559 30.072Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-370.467 -65.820 -200.790 -34.836Gayri Nakdi Kredilere-1.545 -1.253 -891 -526Diğer(12) -368.922 -64.567 -199.899 -34.310TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 278 336 259 336TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 444.637 27.326 208.901 13.722Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)218.074 55.500 123.551 23.082Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-119.564 31.180 -39.051 -119.459Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)346.127 -59.354 124.401 110.099DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 97.342 71.802 59.386 50.756FAALİYET BRÜT KÂRI2.050.532 650.375 1.110.534 339.395BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -58.526 -78.288 -19.632 -50.678DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -250.786 -25.228 -31.682 -11.744PERSONEL GİDERLERİ (-)-148.737 -90.607 -79.913 -49.295DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -269.141 -116.691 -174.183 -61.979NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.323.342 339.561 805.124 165.699BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)ARI (ZARARI)(8) 1.323.342 339.561 805.124 165.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -346.012 -75.350 -187.987 -40.993Cari Vergi Karşılığı-416.018 -7.554 -208.688 -7.554Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-279.272 -90.153 -186.207 -36.841Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi349.278 22.357 206.908 3.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 977.330 264.211 617.137 124.706DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 977.330 264.211 617.137 124.706Grubun Karı (Zararı)977.330 264.211 617.137 124.706Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056014BIST