***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.08.2022 18:21
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.441 872 0 0 17.008 1.457 0 622.167 21.521 450.644 2.359.715 0 2.359.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 56 4.250 0 0 -44.881 -56 0 0 0 264.211 223.580 0 223.580
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 0 -450.644 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -1.385 5.122 0 0 -27.873 1.401 0 1.072.811 21.521 264.211 2.583.295 0 2.583.295
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -3.703 6.995 0 0 -181.375 2.308 0 1.072.811 21.521 696.063 2.862.107 0 2.862.107
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 492 0 0 -129.223 1.037 0 0 0 977.330 849.636 0 849.636
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 643.875 0 -696.063 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.063 -696.063 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 696.063 -696.063 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -3.703 7.487 0 0 -310.598 3.345 0 1.716.686 21.521 977.330 3.711.743 0 3.711.743
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
44.875.890 26.592.068 71.467.958 32.613.651 22.262.199 54.875.850
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 1.246.815 3.518.863 4.765.678 860.439 3.605.765 4.466.204
Teminat Mektupları
1.204.745 2.483.191 3.687.936 849.769 2.068.756 2.918.525
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
8.437 1.303.353 1.311.790 6.457 1.082.874 1.089.331
Diğer Teminat Mektupları
1.196.308 1.179.838 2.376.146 843.312 985.882 1.829.194
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043
Belgeli Akreditifler
1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
40.605 221.505 262.110 10.670 1.140.966 1.151.636
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 36.273.823 1.061.893 37.335.716 28.444.781 443.603 28.888.384
Cayılamaz Taahhütler
1.255.967 1.061.893 2.317.860 832.828 443.603 1.276.431
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
361.464 1.061.893 1.423.357 139.758 443.603 583.361
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.503 0 4.503 3.914 0 3.914
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
352.941 0 352.941 352.818 0 352.818
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
537.059 0 537.059 336.338 0 336.338
Cayılabilir Taahhütler
35.017.856 0 35.017.856 27.611.953 0 27.611.953
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
35.017.856 0 35.017.856 27.611.953 0 27.611.953
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.206.844 4.125.148 5.331.992 1.258.174 1.748.695 3.006.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
984.778 1.607.650 2.592.428 1.190.479 317.482 1.507.961
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
222.066 2.517.498 2.739.564 67.695 1.431.213 1.498.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.939.283 13.141.970 18.081.253 1.283.467 13.577.954 14.861.421
Swap Para Alım İşlemleri
250.193 8.385.395 8.635.588 60.406 5.184.773 5.245.179
Swap Para Satım İşlemleri
3.873.090 4.756.575 8.629.665 417.061 4.661.061 5.078.122
Swap Faiz Alım İşlemleri
408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060
Swap Faiz Satım İşlemleri
408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.000 3.377.959 3.378.959 67.990 2.171.788 2.239.778
Para Alım Opsiyonları
1.000 1.697.422 1.698.422 34.006 1.090.181 1.124.187
Para Satım Opsiyonları
0 1.680.537 1.680.537 33.984 1.081.607 1.115.591
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.208.125 1.366.235 2.574.360 698.800 714.394 1.413.194
Futures Para Alım İşlemleri
356.227 1.033.007 1.389.234 0 714.394 714.394
Futures Para Satım İşlemleri
851.898 333.228 1.185.126 698.800 0 698.800
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
39.776.907 80.114.554 119.891.461 36.435.268 58.330.562 94.765.830
EMANET KIYMETLER
15.875.020 9.338.108 25.213.128 12.374.420 6.483.300 18.857.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.504.547 0 2.504.547 2.595.755 0 2.595.755
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.301.057 8.496.223 21.797.280 9.730.683 6.026.117 15.756.800
Tahsile Alınan Çekler
63.214 37.201 100.415 41.780 911 42.691
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 3.857 9.727 5.870 3.086 8.956
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 566.488 566.820 332 453.186 453.518
Emanet Kıymet Alanlar
0 234.339 234.339 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
23.743.222 70.776.446 94.519.668 23.822.638 51.847.262 75.669.900
Menkul Kıymetler
183.600 2.746.946 2.930.546 235.716 2.430.422 2.666.138
Teminat Senetleri
2.166.933 45.357.182 47.524.115 2.089.405 34.821.371 36.910.776
Emtia
725.226 4.068.632 4.793.858 1.236.626 1.702.180 2.938.806
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.105.565 3.918.416 12.023.981 8.817.663 2.490.375 11.308.038
Diğer Rehinli Kıymetler
12.561.898 14.685.270 27.247.168 11.443.228 10.402.914 21.846.142
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
158.665 0 158.665 238.210 0 238.210
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.652.797 106.706.622 191.359.419 69.048.919 80.592.761 149.641.680
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.077.673 265.243
Alınan Faizler
2.324.033 1.254.241
Ödenen Faizler
-1.238.587 -789.591
Alınan Temettüler
278 336
Alınan Ücret ve Komisyonlar
453.910 91.072
Elde Edilen Diğer Kazançlar
240.493 64.072
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
64.545 39.650
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.913 -90.100
Ödenen Vergiler
-269.438 -5.317
Diğer
-351.648 -299.120
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.655.336 -583.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-980.261 64.796
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-609.149 -248.707
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.080.133 -943.248
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-652.615 171.369
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.077.379 849.016
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.744.201 -476.689
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-577.663 -318.220
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.795.633 -1.192.478
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(9) -10.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-14.675 -2.910
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.624 5
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.339.668 -8.216.952
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.902.462 6.898.107
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) -1.358.763 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
31.523 135.506
Diğer
-8.136 -6.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.426.933 1.500.073
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
78.232.310 61.483.446
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-75.792.088 -59.982.005
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-13.289 -1.368
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
852.204 201.930
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-94.159 191.305
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.892.200 1.470.741
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.798.041 1.662.046
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
977.330 264.211
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-127.694 -40.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
492 4.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
656 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164 -1.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-128.186 -44.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-172.298 -58.967
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.383 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.729 14.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
849.636 223.580
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.792.214 12.982.545 20.774.759 5.290.426 12.566.228 17.856.654
Nakit ve Nakit Benzerleri
323.631 9.091.960 9.415.591 378.477 8.532.585 8.911.062
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 288.155 7.197.423 7.485.578 376.127 7.809.949 8.186.076
Bankalar
(4) 3.691 1.894.537 1.898.228 3.518 722.636 726.154
Para Piyasalarından Alacaklar
32.987 0 32.987 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.202 0 -1.202 -1.168 0 -1.168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.614.437 24.730 1.639.167 545.521 8.252 553.773
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.825 3.825 0 3.113 3.113
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.614.437 20.905 1.635.342 545.521 5.139 550.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.384.699 3.780.335 9.165.034 4.056.124 3.940.065 7.996.189
Devlet Borçlanma Senetleri
2.881.182 2.482.592 5.363.774 2.166.173 1.663.397 3.829.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 17.181 18.699 1.518 15.124 16.642
Diğer Finansal Varlıklar
2.501.999 1.280.562 3.782.561 1.888.433 2.261.544 4.149.977
Türev Finansal Varlıklar
(3) 469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.227.911 7.156.457 18.384.368 9.120.176 6.116.431 15.236.607
Krediler
(6) 10.315.205 6.256.200 16.571.405 9.471.016 5.494.665 14.965.681
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 1.325.821 900.257 2.226.078 64.754 621.766 686.520
Devlet Borçlanma Senetleri
685.988 0 685.988 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
639.833 900.257 1.540.090 64.754 621.766 686.520
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-413.115 0 -413.115 -415.594 0 -415.594
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 100.499 0 100.499 105.004 0 105.004
Satış Amaçlı
100.499 0 100.499 105.004 0 105.004
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
385.870 11.488 397.358 375.870 11.488 387.358
İştirakler (Net)
(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
olide Edilmeyenler
6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 379.470 0 379.470 369.470 0 369.470
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
61.600 0 61.600 61.600 0 61.600
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
317.870 0 317.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 86.786 0 86.786 82.064 0 82.064
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 159.272 0 159.272 148.691 0 148.691
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
159.272 0 159.272 148.691 0 148.691
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 134.003 0 134.003 21.432 0 21.432
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 687.688 408.083 1.095.771 583.304 61.479 644.783
VARLIKLAR TOPLAMI
20.574.243 20.558.573 41.132.816 15.726.967 18.755.626 34.482.593
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 2.148.336 2.959.814 5.108.150 4.023.525 4.352.349 8.375.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.264.876 6.140.982 7.405.858 1.468.297 3.982.398 5.450.695
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.810.300 3.197.116 11.007.416 6.370.097 2.425.840 8.795.937
Bonolar
4.822.170 0 4.822.170 2.891.598 0 2.891.598
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.988.130 3.197.116 6.185.246 3.478.499 2.425.840 5.904.339
FONLAR
142.994 7.334.705 7.477.699 83.441 4.136.627 4.220.068
Müstakrizlerin Fonları
62.951 509.478 572.429 35.385 55.605 90.990
Diğer
80.043 6.825.227 6.905.270 48.056 4.081.022 4.129.078
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 11.815 0 11.815 8.947 0 8.947
KARŞILIKLAR
(7) 467.553 0 467.553 300.816 0 300.816
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
103.303 0 103.303 94.551 0 94.551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
364.250 0 364.250 206.265 0 206.265
CARİ VERGİ BORCU
(8) 230.835 0 230.835 70.777 0 70.777
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.374.579 3.909.201 5.283.780 683.999 3.537.678 4.221.677
ÖZKAYNAKLAR
(11) 4.037.840 -326.097 3.711.743 2.922.285 -60.178 2.862.107
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
106.090 0 106.090 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
106.090 0 106.090 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.703 7.487 3.784 -3.703 6.995 3.292
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.331 -333.584 -307.253 -111.894 -67.173 -179.067
Kar Yedekleri
1.716.686 0 1.716.686 1.072.811 0 1.072.811
Yasal Yedekler
125.820 0 125.820 91.017 0 91.017
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.590.866 0 1.590.866 981.794 0 981.794
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
998.851 0 998.851 717.584 0 717.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21.521 0 21.521 21.521 0 21.521
Dönem Net Kâr veya Zararı
977.330 0 977.330 696.063 0 696.063
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.758.122 23.374.694 41.132.816 16.080.763 18.401.830 34.482.593
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.598.466 1.373.732 1.378.511 706.343
Kredilerden Alınan Faizler
1.548.852 1.015.667 837.354 523.841
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.224 22.473 2.291 13.662
Bankalardan Alınan Faizler
4.094 3.484 3.617 2.109
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.551 9.784 2.049 1.785
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.025.449 322.264 533.086 164.937
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
95 4.235 66 1.653
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
840.736 299.147 427.763 154.483
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
184.618 18.882 105.257 8.801
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
296 60 114 9
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.175.188 -844.826 -573.219 -437.046
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-194.108 -84.115 -58.639 -45.849
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-130.509 -74.682 -86.386 -32.893
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-843.013 -675.627 -424.007 -353.739
Kiralama Faiz Giderleri
-1.136 -850 -583 -425
Diğer Faiz Giderleri
-6.422 -9.552 -3.604 -4.140
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.423.278 528.906 805.292 269.297
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
84.997 22.005 36.696 5.284
Alınan Ücret ve Komisyonlar
455.464 87.825 237.486 40.120
Gayri Nakdi Kredilerden
35.839 22.428 21.927 10.048
Diğer
(12) 419.625 65.397 215.559 30.072
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-370.467 -65.820 -200.790 -34.836
Gayri Nakdi Kredilere
-1.545 -1.253 -891 -526
Diğer
(12) -368.922 -64.567 -199.899 -34.310
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 278 336 259 336
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 444.637 27.326 208.901 13.722
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
218.074 55.500 123.551 23.082
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-119.564 31.180 -39.051 -119.459
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
346.127 -59.354 124.401 110.099
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 97.342 71.802 59.386 50.756
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.050.532 650.375 1.110.534 339.395
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -58.526 -78.288 -19.632 -50.678
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -250.786 -25.228 -31.682 -11.744
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-148.737 -90.607 -79.913 -49.295
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -269.141 -116.691 -174.183 -61.979
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.323.342 339.561 805.124 165.699
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
ARI (ZARARI)
(8) 1.323.342 339.561 805.124 165.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -346.012 -75.350 -187.987 -40.993
Cari Vergi Karşılığı
-416.018 -7.554 -208.688 -7.554
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-279.272 -90.153 -186.207 -36.841
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
349.278 22.357 206.908 3.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 977.330 264.211 617.137 124.706
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
URULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 977.330 264.211 617.137 124.706
Grubun Karı (Zararı)
977.330 264.211 617.137 124.706
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056014
BIST