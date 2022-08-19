***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
19.08.2022 18:22
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 56 4.250 0 4.853 -44.881 -56 0 0 0 287.124 251.346 908 252.254
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -2.654 5.122 0 13.670 -27.873 1.401 0 1.078.915 54.364 287.124 2.657.556 4.697 2.662.253
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.193.585 0 0 53.902 0 -5.420 6.995 0 27.385 -181.375 2.308 0 1.078.915 54.364 759.582 2.990.241 5.703 2.995.944
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.193.585 0 0 53.902 0 -5.420 6.995 0 27.385 -181.375 2.308 0 1.078.915 54.364 759.582 2.990.241 5.703 2.995.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 492 0 17.197 -129.223 1.037 0 0 0 1.042.803 932.306 1.290 933.596
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 644.281 63.113 -759.582 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.469 -696.469 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 759.582 -759.582 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 0 0 106.090 0 -5.420 7.487 0 44.582 -310.598 3.345 0 1.723.196 117.477 1.042.803 3.922.547 6.993 3.929.540
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
44.720.246 26.600.048 71.320.294 32.560.488 22.278.545 54.839.033
GARANTİ VE KEFALETLER
(1),(3) 1.246.815 3.518.863 4.765.678 860.439 3.605.765 4.466.204
Teminat Mektupları
1.204.745 2.483.191 3.687.936 849.769 2.068.756 2.918.525
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
8.437 1.303.353 1.311.790 6.457 1.082.874 1.089.331
Diğer Teminat Mektupları
1.196.308 1.179.838 2.376.146 843.312 985.882 1.829.194
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043
Belgeli Akreditifler
1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
40.605 221.505 262.110 10.670 1.140.966 1.151.636
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
(1),(3) 36.118.179 1.069.873 37.188.052 28.391.618 459.949 28.851.567
Cayılamaz Taahhütler
1.176.967 1.069.873 2.246.840 793.828 459.949 1.253.777
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
361.464 1.061.893 1.423.357 139.758 443.603 583.361
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.503 0 4.503 3.914 0 3.914
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
352.941 0 352.941 352.818 0 352.818
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
458.059 7.980 466.039 297.338 16.346 313.684
Cayılabilir Taahhütler
34.941.212 0 34.941.212 27.597.790 0 27.597.790
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
34.941.212 0 34.941.212 27.597.790 0 27.597.790
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.206.844 4.125.148 5.331.992 1.258.174 1.748.695 3.006.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
984.778 1.607.650 2.592.428 1.190.479 317.482 1.507.961
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
222.066 2.517.498 2.739.564 67.695 1.431.213 1.498.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.939.283 13.141.970 18.081.253 1.283.467 13.577.954 14.861.421
Swap Para Alım İşlemleri
250.193 8.385.395 8.635.588 60.406 5.184.773 5.245.179
Swap Para Satım İşlemleri
3.873.090 4.756.575 8.629.665 417.061 4.661.061 5.078.122
Swap Faiz Alım İşlemleri
408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060
Swap Faiz Satım İşlemleri
408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.000 3.377.959 3.378.959 67.990 2.171.788 2.239.778
Para Alım Opsiyonları
1.000 1.697.422 1.698.422 34.006 1.090.181 1.124.187
Para Satım Opsiyonları
0 1.680.537 1.680.537 33.984 1.081.607 1.115.591
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.208.125 1.366.235 2.574.360 698.800 714.394 1.413.194
Futures Para Alım İşlemleri
356.227 1.033.007 1.389.234 0 714.394 714.394
Futures Para Satım İşlemleri
851.898 333.228 1.185.126 698.800 0 698.800
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
39.776.907 80.114.554 119.891.461 36.435.268 58.330.562 94.765.830
EMANET KIYMETLER
15.875.020 9.338.108 25.213.128 12.374.420 6.483.300 18.857.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.504.547 0 2.504.547 2.595.755 0 2.595.755
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.301.057 8.496.223 21.797.280 9.730.683 6.026.117 15.756.800
Tahsile Alınan Çekler
63.214 37.201 100.415 41.780 911 42.691
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.870 3.857 9.727 5.870 3.086 8.956
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332 566.488 566.820 332 453.186 453.518
Emanet Kıymet Alanlar
0 234.339 234.339 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
23.743.222 70.776.446 94.519.668 23.822.638 51.847.262 75.669.900
Menkul Kıymetler
183.600 2.746.946 2.930.546 235.716 2.430.422 2.666.138
Teminat Senetleri
2.166.933 45.357.182 47.524.115 2.089.405 34.821.371 36.910.776
Emtia
725.226 4.068.632 4.793.858 1.236.626 1.702.180 2.938.806
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.105.565 3.918.416 12.023.981 8.817.663 2.490.375 11.308.038
Diğer Rehinli Kıymetler
12.561.898 14.685.270 27.247.168 11.443.228 10.402.914 21.846.142
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
158.665 0 158.665 238.210 0 238.210
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.497.153 106.714.602 191.211.755 68.995.756 80.609.107 149.604.863
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.159.440 295.013
Alınan Faizler
2.330.570 1.260.857
Ödenen Faizler
-1.236.448 -788.842
Alınan Temettüler
278 336
Alınan Ücret ve Komisyonlar
644.873 154.634
Elde Edilen Diğer Kazançlar
236.751 63.318
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
64.545 39.650
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-185.708 -106.946
Ödenen Vergiler
-273.091 -8.638
Diğer
-422.330 -319.356
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.666.135 -606.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-959.023 43.831
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-609.152 -248.693
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.078.344 -943.248
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-677.121 159.304
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.077.379 849.016
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.734.884 -466.950
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-506.695 -311.727
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.764.941 -1.191.324
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
(9) -10.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.553 -3.307
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.145 80
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-11.307.484 -8.215.476
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.902.462 6.898.107
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) -1.358.763 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
31.523 135.506
Diğer
-9.271 -6.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.411.180 1.492.676
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
78.216.557 61.476.121
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-75.792.088 -59.982.005
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-13.289 -1.440
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
862.446 202.771
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.990 192.396
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.940.182 1.497.617
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.942.172 1.690.013
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.044.093 288.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-110.497 -35.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
492 4.306
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
656 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164 -1.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-110.989 -40.084
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.197 4.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-172.298 -58.967
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.383 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.729 14.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
933.596 252.254
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.843.479 13.112.179 20.955.658 5.401.975 12.592.848 17.994.823
Nakit ve Nakit Benzerleri
338.095 9.221.594 9.559.689 399.803 8.559.205 8.959.008
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 288.884 7.295.409 7.584.293 376.543 7.827.758 8.204.301
Bankalar
(4) 17.425 1.926.185 1.943.610 24.464 731.447 755.911
Para Piyasalarından Alacaklar
33.024 0 33.024 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.238 0 -1.238 -1.204 0 -1.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.642.674 24.730 1.667.404 594.996 8.252 603.248
Devlet Borçlanma Senetleri
0 3.825 3.825 0 3.113 3.113
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.642.674 20.905 1.663.579 594.996 5.139 600.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.393.263 3.780.335 9.173.598 4.096.872 3.940.065 8.036.937
Devlet Borçlanma Senetleri
2.881.182 2.482.592 5.363.774 2.166.173 1.663.397 3.829.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 17.181 18.699 1.518 15.124 16.642
Diğer Finansal Varlıklar
2.510.563 1.280.562 3.791.125 1.929.181 2.261.544 4.190.725
Türev Finansal Varlıklar
(3) 469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.224.639 7.156.457 18.381.096 9.118.693 6.116.431 15.235.124
Krediler
(6) 10.311.933 6.256.200 16.568.133 9.469.533 5.494.665 14.964.198
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 1.325.821 900.257 2.226.078 64.754 621.766 686.520
Devlet Borçlanma Senetleri
685.988 0 685.988 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
639.833 900.257 1.540.090 64.754 621.766 686.520
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-413.115 0 -413.115 -415.594 0 -415.594
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 100.499 0 100.499 105.004 0 105.004
Satış Amaçlı
100.499 0 100.499 105.004 0 105.004
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
327.107 67.784 394.891 316.758 48.425 365.183
İştirakler (Net)
(8) 9.137 67.784 76.921 8.788 48.425 57.213
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
9.137 67.784 76.921 8.788 48.425 57.213
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 317.970 0 317.970 307.970 0 307.970
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
317.870 0 317.870 307.870 0 307.870
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 91.114 0 91.114 85.782 0 85.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 163.787 0 163.787 150.206 0 150.206
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
163.787 0 163.787 150.206 0 150.206
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 137.260 0 137.260 22.710 0 22.710
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 700.930 414.263 1.115.193 592.091 65.839 657.930
VARLIKLAR TOPLAMI
20.588.815 20.750.683 41.339.498 15.793.219 18.823.543 34.616.762
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 2.148.336 2.959.814 5.108.150 4.023.525 4.352.349 8.375.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.258.853 6.140.982 7.399.835 1.457.018 3.982.398 5.439.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 7.782.236 3.197.116 10.979.352 6.357.786 2.425.840 8.783.626
Bonolar
4.822.170 0 4.822.170 2.891.598 0 2.891.598
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.960.066 3.197.116 6.157.182 3.466.188 2.425.840 5.892.028
FONLAR
133.239 6.962.266 7.095.505 73.966 3.974.976 4.048.942
Müstakrizlerin Fonları
62.951 509.478 572.429 35.385 55.605 90.990
Diğer
70.288 6.452.788 6.523.076 38.581 3.919.371 3.957.952
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 11.815 0 11.815 8.947 0 8.947
KARŞILIKLAR
(7) 491.241 0 491.241 313.716 0 313.716
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
122.125 0 122.125 104.884 0 104.884
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
369.116 0 369.116 208.832 0 208.832
CARİ VERGİ BORCU
(8) 255.328 0 255.328 82.450 0 82.450
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.406.284 4.234.481 5.640.765 717.868 3.674.284 4.392.152
ÖZKAYNAKLAR
(11) 4.199.341 -269.801 3.929.540 3.019.185 -23.241 2.995.944
Ödenmiş Sermaye
1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585
Sermaye Yedekleri
106.090 0 106.090 53.902 0 53.902
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
106.090 0 106.090 53.902 0 53.902
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.420 7.487 2.067 -5.420 6.995 1.575
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.331 -289.002 -262.671 -111.894 -39.788 -151.682
Kar Yedekleri
1.723.196 0 1.723.196 1.078.915 0 1.078.915
Yasal Yedekler
131.564 0 131.564 96.355 0 96.355
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.591.632 0 1.591.632 982.560 0 982.560
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.148.566 11.714 1.160.280 804.394 9.552 813.946
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
107.925 9.552 117.477 47.321 7.043 54.364
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.040.641 2.162 1.042.803 757.073 2.509 759.582
Azınlık Payları
6.993 0 6.993 5.703 0 5.703
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.955.667 23.383.831 41.339.498 16.203.040 18.413.722 34.616.762
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.605.003 1.380.348 1.381.251 709.872
Kredilerden Alınan Faizler
1.548.852 1.015.667 837.354 523.841
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.224 22.473 2.291 13.662
Bankalardan Alınan Faizler
4.144 3.484 3.658 2.109
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.582 9.784 2.077 1.785
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.031.905 328.880 535.757 168.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.249 5.692 1.254 2.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
845.038 304.306 429.246 157.260
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
184.618 18.882 105.257 8.801
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
296 60 114 9
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.173.049 -844.077 -572.100 -436.626
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-194.108 -84.115 -58.639 -45.849
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-129.863 -74.350 -86.093 -32.745
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
270.561 89.782 169.767 41.033
Alınan Ücret ve Komisyonlar
646.427 151.387 376.005 73.440
Gayri Nakdi Kredilerden
35.490 22.088 21.751 9.915
Diğer
(12) 610.937 129.299 354.254 63.525
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-375.866 -61.605 -206.238 -32.407
Gayri Nakdi Kredilere
-1.563 -1.269 -901 -533
Diğer
(12) -374.303 -60.336 -205.337 -31.874
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 278 336 259 336
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 459.911 30.837 218.639 15.251
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
217.910 55.500 123.389 23.082
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-119.564 31.180 -39.051 -119.459
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
361.565 -55.843 134.301 111.628
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 93.764 71.048 57.336 50.977
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.256.468 728.274 1.255.152 380.843
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -58.529 -78.340 -19.634 -50.688
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -258.223 -28.121 -36.842 -11.955
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-185.505 -107.453 -100.120 -58.835
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -346.712 -143.919 -228.332 -77.338
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.407.499 370.441 870.224 182.027
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.511 1.351 1.177 711
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.410.010 371.792 871.401 182.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -365.917 -83.760 -203.784 -45.703
Cari Vergi Karşılığı
-437.902 -15.426 -225.825 -12.125
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-279.289 -90.851 -186.171 -36.855
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
351.274 22.517 208.212 3.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.044.093 288.032 667.617 137.035
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.044.093 288.032 667.617 137.035
Grubun Karı (Zararı)
1.042.803 287.124 666.888 136.455
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.290 908 729 580
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057232
BIST