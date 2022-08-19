***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -2.710 872 0 8.817 17.008 1.457 0 628.271 21.127 483.881 2.406.210 3.789 2.409.999Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 56 4.250 0 4.853 -44.881 -56 0 0 0 287.124 251.346 908 252.254Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 33.237 -483.881 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.644 -450.644 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483.881 -483.881 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -2.654 5.122 0 13.670 -27.873 1.401 0 1.078.915 54.364 287.124 2.657.556 4.697 2.662.253Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 -5.420 6.995 0 27.385 -181.375 2.308 0 1.078.915 54.364 759.582 2.990.241 5.703 2.995.944TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 53.902 0 -5.420 6.995 0 27.385 -181.375 2.308 0 1.078.915 54.364 759.582 2.990.241 5.703 2.995.944Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 492 0 17.197 -129.223 1.037 0 0 0 1.042.803 932.306 1.290 933.596Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 52.188 0 0 0 0 0 0 0 0 644.281 63.113 -759.582 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.469 -696.469 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.188 759.582 -759.582 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 106.090 0 -5.420 7.487 0 44.582 -310.598 3.345 0 1.723.196 117.477 1.042.803 3.922.547 6.993 3.929.540Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER44.720.246 26.600.048 71.320.294 32.560.488 22.278.545 54.839.033GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 1.246.815 3.518.863 4.765.678 860.439 3.605.765 4.466.204Teminat Mektupları1.204.745 2.483.191 3.687.936 849.769 2.068.756 2.918.525Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler8.437 1.303.353 1.311.790 6.457 1.082.874 1.089.331Diğer Teminat Mektupları1.196.308 1.179.838 2.376.146 843.312 985.882 1.829.194Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043Belgeli Akreditifler1.465 814.167 815.632 0 396.043 396.043Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden40.605 221.505 262.110 10.670 1.140.966 1.151.636Diğer Kefaletlerimizden0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 36.118.179 1.069.873 37.188.052 28.391.618 459.949 28.851.567Cayılamaz Taahhütler1.176.967 1.069.873 2.246.840 793.828 459.949 1.253.777Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri361.464 1.061.893 1.423.357 139.758 443.603 583.361Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.503 0 4.503 3.914 0 3.914İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri352.941 0 352.941 352.818 0 352.818Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler458.059 7.980 466.039 297.338 16.346 313.684Cayılabilir Taahhütler34.941.212 0 34.941.212 27.597.790 0 27.597.790Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri34.941.212 0 34.941.212 27.597.790 0 27.597.790Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.355.252 22.011.312 29.366.564 3.308.431 18.212.831 21.521.262Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.206.844 4.125.148 5.331.992 1.258.174 1.748.695 3.006.869Vadeli Döviz Alım İşlemleri984.778 1.607.650 2.592.428 1.190.479 317.482 1.507.961Vadeli Döviz Satım İşlemleri222.066 2.517.498 2.739.564 67.695 1.431.213 1.498.908Para ve Faiz Swap İşlemleri4.939.283 13.141.970 18.081.253 1.283.467 13.577.954 14.861.421Swap Para Alım İşlemleri250.193 8.385.395 8.635.588 60.406 5.184.773 5.245.179Swap Para Satım İşlemleri3.873.090 4.756.575 8.629.665 417.061 4.661.061 5.078.122Swap Faiz Alım İşlemleri408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060Swap Faiz Satım İşlemleri408.000 0 408.000 403.000 1.866.060 2.269.060Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.000 3.377.959 3.378.959 67.990 2.171.788 2.239.778Para Alım Opsiyonları1.000 1.697.422 1.698.422 34.006 1.090.181 1.124.187Para Satım Opsiyonları0 1.680.537 1.680.537 33.984 1.081.607 1.115.591Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.208.125 1.366.235 2.574.360 698.800 714.394 1.413.194Futures Para Alım İşlemleri356.227 1.033.007 1.389.234 0 714.394 714.394Futures Para Satım İşlemleri851.898 333.228 1.185.126 698.800 0 698.800Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER39.776.907 80.114.554 119.891.461 36.435.268 58.330.562 94.765.830EMANET KIYMETLER15.875.020 9.338.108 25.213.128 12.374.420 6.483.300 18.857.720Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.504.547 0 2.504.547 2.595.755 0 2.595.755Emanete Alınan Menkul Değerler13.301.057 8.496.223 21.797.280 9.730.683 6.026.117 15.756.800Tahsile Alınan Çekler63.214 37.201 100.415 41.780 911 42.691Tahsile Alınan Ticari Senetler5.870 3.857 9.727 5.870 3.086 8.956Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler332 566.488 566.820 332 453.186 453.518Emanet Kıymet Alanlar0 234.339 234.339 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER23.743.222 70.776.446 94.519.668 23.822.638 51.847.262 75.669.900Menkul Kıymetler183.600 2.746.946 2.930.546 235.716 2.430.422 2.666.138Teminat Senetleri2.166.933 45.357.182 47.524.115 2.089.405 34.821.371 36.910.776Emtia725.226 4.068.632 4.793.858 1.236.626 1.702.180 2.938.806Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.105.565 3.918.416 12.023.981 8.817.663 2.490.375 11.308.038Diğer Rehinli Kıymetler12.561.898 14.685.270 27.247.168 11.443.228 10.402.914 21.846.142Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER158.665 0 158.665 238.210 0 238.210BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI84.497.153 106.714.602 191.211.755 68.995.756 80.609.107 149.604.863Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.159.440 295.013Alınan Faizler2.330.570 1.260.857Ödenen Faizler-1.236.448 -788.842Alınan Temettüler278 336Alınan Ücret ve Komisyonlar644.873 154.634Elde Edilen Diğer Kazançlar236.751 63.318Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar64.545 39.650Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-185.708 -106.946Ödenen Vergiler-273.091 -8.638Diğer-422.330 -319.356Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.666.135 -606.740Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-959.023 43.831Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-609.152 -248.693Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.078.344 -943.248Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-677.121 159.304Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.077.379 849.016Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.734.884 -466.950Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-506.695 -311.727YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.764.941 -1.191.324İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)(9) -10.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-16.553 -3.307Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller3.145 80Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-11.307.484 -8.215.476Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.902.462 6.898.107Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(7) -1.358.763 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar31.523 135.506Diğer-9.271 -6.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.411.180 1.492.676Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit78.216.557 61.476.121Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-75.792.088 -59.982.005İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-13.289 -1.440Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi862.446 202.771Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.990 192.396Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.940.182 1.497.617Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.942.172 1.690.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.044.093 288.032DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-110.497 -35.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar492 4.306Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları656 5.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-164 -1.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-110.989 -40.084Yabancı Para Çevrim Farkları17.197 4.853Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-172.298 -58.967Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.383 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.729 14.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)933.596 252.254Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.843.479 13.112.179 20.955.658 5.401.975 12.592.848 17.994.823Nakit ve Nakit Benzerleri338.095 9.221.594 9.559.689 399.803 8.559.205 8.959.008Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 288.884 7.295.409 7.584.293 376.543 7.827.758 8.204.301Bankalar(4) 17.425 1.926.185 1.943.610 24.464 731.447 755.911Para Piyasalarından Alacaklar33.024 0 33.024 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.238 0 -1.238 -1.204 0 -1.204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.642.674 24.730 1.667.404 594.996 8.252 603.248Devlet Borçlanma Senetleri0 3.825 3.825 0 3.113 3.113Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.642.674 20.905 1.663.579 594.996 5.139 600.135Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 5.393.263 3.780.335 9.173.598 4.096.872 3.940.065 8.036.937Devlet Borçlanma Senetleri2.881.182 2.482.592 5.363.774 2.166.173 1.663.397 3.829.570Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 17.181 18.699 1.518 15.124 16.642Diğer Finansal Varlıklar2.510.563 1.280.562 3.791.125 1.929.181 2.261.544 4.190.725Türev Finansal Varlıklar(3) 469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı469.447 85.520 554.967 310.304 85.326 395.630Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.224.639 7.156.457 18.381.096 9.118.693 6.116.431 15.235.124Krediler(6) 10.311.933 6.256.200 16.568.133 9.469.533 5.494.665 14.964.198Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 1.325.821 900.257 2.226.078 64.754 621.766 686.520Devlet Borçlanma Senetleri685.988 0 685.988 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar639.833 900.257 1.540.090 64.754 621.766 686.520Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-413.115 0 -413.115 -415.594 0 -415.594SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 100.499 0 100.499 105.004 0 105.004Satış Amaçlı100.499 0 100.499 105.004 0 105.004Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI327.107 67.784 394.891 316.758 48.425 365.183İştirakler (Net)(8) 9.137 67.784 76.921 8.788 48.425 57.213Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler9.137 67.784 76.921 8.788 48.425 57.213Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 317.970 0 317.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar317.870 0 317.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 91.114 0 91.114 85.782 0 85.782MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 163.787 0 163.787 150.206 0 150.206Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer163.787 0 163.787 150.206 0 150.206YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 137.260 0 137.260 22.710 0 22.710DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 700.930 414.263 1.115.193 592.091 65.839 657.930VARLIKLAR TOPLAMI20.588.815 20.750.683 41.339.498 15.793.219 18.823.543 34.616.762YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 2.148.336 2.959.814 5.108.150 4.023.525 4.352.349 8.375.874PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.258.853 6.140.982 7.399.835 1.457.018 3.982.398 5.439.416İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 7.782.236 3.197.116 10.979.352 6.357.786 2.425.840 8.783.626Bonolar4.822.170 0 4.822.170 2.891.598 0 2.891.598Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.960.066 3.197.116 6.157.182 3.466.188 2.425.840 5.892.028FONLAR133.239 6.962.266 7.095.505 73.966 3.974.976 4.048.942Müstakrizlerin Fonları62.951 509.478 572.429 35.385 55.605 90.990Diğer70.288 6.452.788 6.523.076 38.581 3.919.371 3.957.952GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı268.994 158.973 427.967 148.579 27.116 175.695Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 11.815 0 11.815 8.947 0 8.947KARŞILIKLAR(7) 491.241 0 491.241 313.716 0 313.716Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı122.125 0 122.125 104.884 0 104.884Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar369.116 0 369.116 208.832 0 208.832CARİ VERGİ BORCU(8) 255.328 0 255.328 82.450 0 82.450ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.406.284 4.234.481 5.640.765 717.868 3.674.284 4.392.152ÖZKAYNAKLAR(11) 4.199.341 -269.801 3.929.540 3.019.185 -23.241 2.995.944Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri106.090 0 106.090 53.902 0 53.902Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri106.090 0 106.090 53.902 0 53.902Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5.420 7.487 2.067 -5.420 6.995 1.575Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.331 -289.002 -262.671 -111.894 -39.788 -151.682Kar Yedekleri1.723.196 0 1.723.196 1.078.915 0 1.078.915Yasal Yedekler131.564 0 131.564 96.355 0 96.355Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.591.632 0 1.591.632 982.560 0 982.560Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.148.566 11.714 1.160.280 804.394 9.552 813.946Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı107.925 9.552 117.477 47.321 7.043 54.364Dönem Net Kâr veya Zararı1.040.641 2.162 1.042.803 757.073 2.509 759.582Azınlık Payları6.993 0 6.993 5.703 0 5.703YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.955.667 23.383.831 41.339.498 16.203.040 18.413.722 34.616.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 2.605.003 1.380.348 1.381.251 709.872Kredilerden Alınan Faizler1.548.852 1.015.667 837.354 523.841Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.224 22.473 2.291 13.662Bankalardan Alınan Faizler4.144 3.484 3.658 2.109Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.582 9.784 2.077 1.785Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.031.905 328.880 535.757 168.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.249 5.692 1.254 2.405Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar845.038 304.306 429.246 157.260İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler184.618 18.882 105.257 8.801Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri296 60 114 9FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -1.173.049 -844.077 -572.100 -436.626Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-194.108 -84.115 -58.639 -45.849Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-129.863 -74.350 -86.093 -32.745İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler270.561 89.782 169.767 41.033Alınan Ücret ve Komisyonlar646.427 151.387 376.005 73.440Gayri Nakdi Kredilerden35.490 22.088 21.751 9.915Diğer(12) 610.937 129.299 354.254 63.525Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-375.866 -61.605 -206.238 -32.407Gayri Nakdi Kredilere-1.563 -1.269 -901 -533Diğer(12) -374.303 -60.336 -205.337 -31.874TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 278 336 259 336TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 459.911 30.837 218.639 15.251Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)217.910 55.500 123.389 23.082Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-119.564 31.180 -39.051 -119.459Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)361.565 -55.843 134.301 111.628DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 93.764 71.048 57.336 50.977FAALİYET BRÜT KÂRI2.256.468 728.274 1.255.152 380.843BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -58.529 -78.340 -19.634 -50.688DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -258.223 -28.121 -36.842 -11.955PERSONEL GİDERLERİ (-)-185.505 -107.453 -100.120 -58.835DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -346.712 -143.919 -228.332 -77.338NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.407.499 370.441 870.224 182.027BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)2.511 1.351 1.177 711NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 1.410.010 371.792 871.401 182.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -365.917 -83.760 -203.784 -45.703Cari Vergi Karşılığı-437.902 -15.426 -225.825 -12.125Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-279.289 -90.851 -186.171 -36.855Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi351.274 22.517 208.212 3.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 1.044.093 288.032 667.617 137.035DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 1.044.093 288.032 667.617 137.035Grubun Karı (Zararı)1.042.803 287.124 666.888 136.455Azınlık Payları Karı (Zararı)1.290 908 729 580Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057232BIST