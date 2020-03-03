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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.03.2020 13:32
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
03/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
24/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N8/1 Şişli İstanbul
Gündem
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 24.03.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır: 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü  
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi  
3. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi
4. 2019 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar
7. 2020 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti
8. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
9. Gereği halinde (a) yönetim kurulu üyelerinin seçimi, (b) onaylanması, (c)istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi
12. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından Bankamızın 2019 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması
13. Dilekler ve kapanış.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823889


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Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 16,86 16,89 0,21  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,03  
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