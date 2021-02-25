***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi25/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih23/03/2021Saati10:00AdresiEsentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N8/1 Şişli İstanbulGündemGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 23.03.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi4. 2020 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar7. 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti8. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi9. (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi12. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından Bankamızın 2020 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesi uyarınca, Bankamız bünyesinde, Bankamız Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'nin oluşturulması ve söz konusu komitenin üyelerinin atanması hususlarına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması14. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912611BIST