***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.02.2021 11:08
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
25/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
23/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N8/1 Şişli İstanbul
Gündem
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 23.03.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:
1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü
2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi
4. 2020 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması
5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar
7. 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti
8. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
9. (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi
12. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından Bankamızın 2020 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4'üncü maddesi uyarınca, Bankamız bünyesinde, Bankamız Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermek üzere, Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi'nin oluşturulması ve söz konusu komitenin üyelerinin atanması hususlarına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması
14. Dilekler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912611
BIST