***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.03.2021 16:36
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
23/03/2021
Saati
10.00
Adresi
Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi N 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919961
BIST
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,15
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.506.070
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.005.552
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.483.352
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.395.535
|% -9,79
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|FROTO
|215,50
|2.318.604.531
|% 4,82
|
|EREGL
|15,45
|1.911.317.297
|% 5,03
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,40
|1.197.070.328
|% 5,10
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|748.813.461
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|533.676.664
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|394.372.823
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,8998
|% 1,52
|
|Euro
|9,3983
|9,4356
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8664
|10,9209
|% 1,24
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 1,91
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-2,40
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:18IZFAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 085 adet işlem
-
17:17BLCYT
Yüzde 4.14 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 550 adet işlem
-
17:15TRGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 087, 843 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 09 kaybederek (% -1.47 ) 1, 412
-
17:14XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 37, 561.00 milyon TL de