Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.03.2021 16:36



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
23/03/2021
Saati
10.00
Adresi
Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi N 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı tutanağı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919961


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:081.382
Değişim :  0,17% |  2,31
Açılış :  1.336  
Önceki Kapanış :  1.379  
En Yüksek
1.403 En Düşük
1.256
BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 43,64 735.506.070 % 9,98  
KSTUR 278,70 621.040 % 9,98  
ORMA 18,51 795.204 % 9,98  
CLEBI 298,90 146.005.552 % 9,97  
TRILC 34,44 156.483.352 % 9,96  
daha fazla
17:08 Alış Satış %  
Dolar 7,8943 7,8998 % 1,52  
Euro 9,3983 9,4356 % 1,91  
Sterlin 10,8664 10,9209 % 1,24  
Frank 8,4476 8,4984 % 0,85  
Riyal 2,1038 2,1144 % 1,91  
daha fazla
17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 -7,88  
Altın Gr. 439 439 5,27  
Cumhuriyet 2.910 2.954 19,00  
Tam 2.892 2.965 11,99  
Yarım 1.398 1.434 5,81  
Çeyrek 701 717 2,90  
Gümüş.Ons 25,27 25,30 -0,48  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,02  
B. Petrol 62,22 62,22 -2,40  
Seans Raporu 17:08
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru