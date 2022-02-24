***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









24/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih28/03/2022Saati10:00AdresiEsentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBULGündemGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 28.03.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:1. Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü2. Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi4. 2021 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar7. 2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti8. Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi9. (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi12. Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından Bankamızın 2021 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması13. Dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004075BIST