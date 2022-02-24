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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.02.2022 15:53
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

i
24/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
28/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBUL
Gündem
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 28.03.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır: 
1.        Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü
2.        Olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3.        2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız dış denetim şirketi tarafından verilen raporun/raporların okunması ve müzakeresi
4.        2021 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kârın dağıtımı ve oluşan kâr üzerinde yapılacak tasarruflar hususunda karar alınması
5.        2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar
6.        2021 yılı faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibrası hususunda müzakere ve karar
7.        2022 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi ve görev süresinin tespiti
8.        Bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
9.        (a) Yönetim kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve onaylanması, (b) istifadan boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin görüşülmesi, ayrıca (c) yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketinin ücret ve huzur haklarının tespiti
10.     Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi
11.     Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ve 505. maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesinin görüşülmesi
12.     Yönetim kurulumuz ya da yönetim kurulu üyemiz/üyelerimiz tarafından Bankamızın 2021 yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetlerine ve Bankamızın çalışanlarının (yönetim kurulu üyeleri dahil) ücretlendirme prensiplerine ilişkin olarak Bankamız Genel Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve belirtilen hususlarda karar alınması
                          
13.     Dilekler ve kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004075


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