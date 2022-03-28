***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
28.03.2022 14:38
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
28/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013386
BIST
15:002.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,72
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:0014,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0108
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:0016,2850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:00921,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -12,85
|Açılış
|: 921,12
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.415.595
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.123.850
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.439.709
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|62.224.850
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,02
|2.981.442.864
|% 3,05
|
|SASA
|61,60
|1.781.968.999
|% 2,67
|
|KRDMD
|15,29
|942.648.311
|% -0,07
|
|EREGL
|33,00
|865.062.531
|% -0,60
|
|KARSN
|5,07
|813.316.591
|% 2,42
|
|ODAS
|1,82
|605.529.104
|% 8,33
|
|KARSN
|5,07
|813.316.591
|% 2,42
|
|THYAO
|29,02
|2.981.442.864
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,33
|228.543.505
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,90
|297.241.269
|% 0,00
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8396
|14,8431
|% 0,08
|
|Euro
|16,2760
|16,2897
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,4166
|19,5140
|% -0,38
|
|Frank
|15,7979
|15,8931
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9453
|3,9651
|% 0,09
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-26,69
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-13,51
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-94,00
|
|Tam
|6.063
|6.214
|-96,63
|
|Yarım
|2.931
|3.006
|-46,74
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-23,37
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|-6,12
|