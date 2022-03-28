***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih28/03/2022Saati10:00AdresiAktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No 8/1 Şişli 34394 İSTANBULGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013386BIST