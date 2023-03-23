***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.03.2023 14:25
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
10:00
Adresi
Aktif Bank Genel Müdürlük Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No 8/1 Şişli 34394 İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127325
BIST
17:165.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,38
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1619,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1620,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0875
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:161.211,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.212,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.724.112
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|17.293.074
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.470.678
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|222.064.066
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,72
|67.417.119
|% -8,15
|
|GEREL
|13,30
|185.640.980
|% -7,57
|
|ASTOR
|61,25
|5.551.470.669
|% 1,24
|
|EREGL
|37,08
|4.906.610.441
|% -0,05
|
|OYAKC
|41,00
|4.734.864.019
|% 7,05
|
|KRDMD
|19,82
|2.981.228.334
|% 1,48
|
|KOZAL
|20,74
|2.436.400.613
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,95
|1.429.538.265
|% 3,42
|
|KRDMD
|19,82
|2.981.228.334
|% 1,48
|
|EREGL
|37,08
|4.906.610.441
|% -0,05
|
|ISCTR
|13,64
|1.644.503.604
|% -0,44
|
|KOZAL
|20,74
|2.436.400.613
|% 2,98
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0393
|19,0433
|% 0,02
|
|Euro
|20,7552
|20,7681
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,3449
|23,4619
|% 0,24
|
|Frank
|20,7086
|20,8333
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0544
|5,0797
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|12,83
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|8,03
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.190
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.015
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,08
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|0,54
|