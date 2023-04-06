***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih06/04/2023Saati10:00AdresiEsentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBULGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın 06/04/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132556BIST