Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

06.04.2023 16:03
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/04/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
06/04/2023
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın 06/04/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132556


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:004.908
Değişim :  -0,23% |  -11,44
Açılış :  4.920  
Önceki Kapanış :  4.920  
En Yüksek
4.970 En Düşük
4.895
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 13,64 16.197.855 % 10,00  
DIRIT 7,15 842.034 % 10,00  
ARMDA 355,60 14.825.473 % 9,99  
MARKA 17,83 13.345.951 % 9,99  
HKTM 49,82 37.535.531 % 9,98  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 19,2499 19,2540 % 0,09  
Euro 21,0045 21,0868 % 0,38  
Sterlin 23,8564 23,9760 % -0,21  
Frank 21,1644 21,2919 % 0,12  
Riyal 5,1176 5,1432 % 0,07  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.013 2.013 -7,51  
Altın Gr. 1.248 1.248 -2,30  
Cumhuriyet 8.463 8.591 -4,00  
Tam 8.507 8.553 -23,00  
Yarım 4.155 4.185 -11,00  
Çeyrek 2.077 2.093 -5,00  
Gümüş.Ons 24,85 24,88 -0,07  
Gümüş Gr. 15,40 15,43 -0,01  
B. Petrol 85,10 85,10 0,11  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru