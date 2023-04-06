***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
06.04.2023 16:03
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/04/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
06/04/2023
Saati
10:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük N 8/1 Şişli İSTANBUL
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 06/04/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132556
BIST
16:004.908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -11,44
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0019,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0021,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0793
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:001.246,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,30
|Açılış
|: 1.246,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ELITE
|13,64
|16.197.855
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.825.473
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,30
|121.039.827
|% -9,90
|
|DGGYO
|33,18
|33.967.832
|% -7,83
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|KUTPO
|45,60
|41.598.738
|% -5,67
|
|ESEN
|58,05
|43.997.405
|% -4,76
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|THYAO
|126,30
|2.367.931.535
|% 0,80
|
|ASTOR
|58,45
|2.151.764.002
|% 2,54
|
|EREGL
|35,08
|1.530.970.578
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,10
|1.393.529.507
|% -1,70
|
|AKFYE
|15,54
|3.110.774.972
|% -6,55
|
|YYAPI
|2,91
|227.626.073
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|480.930.597
|% -0,94
|
|YGYO
|2,16
|141.443.073
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,38
|1.316.706.811
|% 0,47
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2499
|19,2540
|% 0,09
|
|Euro
|21,0045
|21,0868
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,8564
|23,9760
|% -0,21
|
|Frank
|21,1644
|21,2919
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1176
|5,1432
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-7,51
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|8.463
|8.591
|-4,00
|
|Tam
|8.507
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.155
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,11
|