***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021-31/12/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi18/02/2022AçıklamalarBankamızın 2021 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait gelir tablosu ektedir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003043BIST