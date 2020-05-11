***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) No'lu Varlık Finansman Fonu tarafından 628.000.000 TL'ye kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 27/5 sayılı kararı ile onaylanan ihraç ve terip ihraç belgeleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844225BIST