***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
11.05.2020 18:36
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) No'lu Varlık Finansman Fonu tarafından 628.000.000 TL'ye kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 27/5 sayılı kararı ile onaylanan ihraç ve terip ihraç belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844225
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -52,97
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:057,6555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6442
18:05386,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,92
|Açılış
|: 386,11
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
384,99
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7078
|8,7515
|% -0,64
|
|Frank
|7,2443
|7,2879
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8777
|1,8871
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-5,38
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.538
|-31,10
|
|Tam
|2.557
|2.604
|-31,90
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,60
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,94
|29,94
|-1,03
|