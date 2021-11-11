***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1570 sayılı kararı ile onaylanan, Bankamızca yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976967BIST