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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

06.06.2022 11:55
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Varlık Finansman Fonu tarafından, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile onaylı tertip ihraç belgeleri ve bu belgelerin eki, ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034794


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TETMT 256,50 5.264.358 % 9,99  
KAPLM 62,65 442.058 % 9,91  
FLAP 4,11 40.586.457 % 9,89  
KRSTL 7,43 31.635.978 % 9,75  
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Dolar 16,5827 16,5861 % 1,05  
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Sterlin 20,7710 20,8752 % 1,63  
Frank 17,1916 17,2952 % 1,19  
Riyal 4,4076 4,4297 % 1,02  
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Altın Ons 1.852 1.852 0,55  
Altın Gr. 987 987 10,29  
Cumhuriyet 6.571 6.670 42,00  
Tam 6.540 6.703 36,59  
Yarım 3.161 3.242 17,70  
Çeyrek 1.585 1.621 8,85  
Gümüş.Ons 22,26 22,30 0,35  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 0,29  
B. Petrol 120 120 0,30  
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