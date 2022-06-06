***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
06.06.2022 11:55
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (5) No'lu Varlık Finansman Fonu tarafından, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ihraç belgesi ve eki ile onaylı tertip ihraç belgeleri ve bu belgelerin eki, ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034794
BIST
12:132.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 41,97
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
12:1316,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1718
|Açılış
|: 16,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5888
En Düşük
15,9954
12:1317,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2786
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8754
En Düşük
17,3505
12:13987,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,02
|Açılış
|: 987,22
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,79
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TETMT
|256,50
|5.264.358
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,11
|40.586.457
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,43
|31.635.978
|% 9,75
|
|ULUUN
|18,46
|152.899.758
|% 8,33
|
|EPLAS
|17,83
|38.959.535
|% -9,99
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|DOKTA
|25,80
|2.365.705
|% -3,59
|
|SASA
|44,24
|1.673.696.863
|% 0,77
|
|THYAO
|48,48
|1.650.828.349
|% 1,04
|
|SISE
|21,62
|1.314.208.152
|% 3,84
|
|EREGL
|35,20
|878.860.796
|% 1,97
|
|AKBNK
|8,82
|731.942.892
|% 0,68
|
|ODAS
|2,97
|373.822.141
|% 6,07
|
|EKGYO
|2,84
|357.267.993
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,90
|464.911.995
|% 1,24
|
|TSKB
|2,33
|203.982.283
|% 5,43
|
|AKBNK
|8,82
|731.942.892
|% 0,68
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5827
|16,5861
|% 1,05
|
|Euro
|17,8340
|17,8754
|% 1,58
|
|Sterlin
|20,7710
|20,8752
|% 1,63
|
|Frank
|17,1916
|17,2952
|% 1,19
|
|Riyal
|4,4076
|4,4297
|% 1,02
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|0,55
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,29
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|42,00
|
|Tam
|6.540
|6.703
|36,59
|
|Yarım
|3.161
|3.242
|17,70
|
|Çeyrek
|1.585
|1.621
|8,85
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,30
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28SEKFK
Yüzde 7.12 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 330 adet işlem
-
12:27HLGYO
Yüzde 4.91 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 264, 879 adet işlem
-
12:26DARDL
Yüzde 6.21 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 564, 620 adet işlem
-
12:25AVOD
Yüzde 6.74 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 927, 950 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 22 artarak (% 1.70 ) 2, 939