***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç talebimize ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İhraç Belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116580BIST