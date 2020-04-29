***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.04.2020 14:01
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 100.000.000,-TL karşılığı altın tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere, altın cinsinden kıymetli maden bonosu ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841094
BIST
14:03101.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 400,02
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:036,9853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:037,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:03382,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,24
|Açılış
|: 382,68
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.032.860
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.222.220
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.573.935
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,48
|613.760.940
|% 5,10
|
|SOKM
|11,81
|449.257.010
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|300.911.255
|% -1,13
|
|MPARK
|15,64
|279.010.395
|% -4,05
|
|GARAN
|8,36
|258.541.199
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|231.181.019
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|128.364.240
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|112.088.250
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.405.945
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6307
|8,6739
|% -0,27
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,36
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,20
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,56
|23,56
|0,82
|