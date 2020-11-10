***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.11.2020 12:02
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 2.250.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887728
BIST
13:321.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:328,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,2273
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:329,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,2511
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:32497,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 14,34
|Açılış
|: 497,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:30
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.739.243
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.548.629
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.388.417
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,24
|2.864.579.613
|% 5,24
|
|GARAN
|7,53
|1.608.557.743
|% 0,67
|
|TCELL
|15,43
|1.099.824.937
|% -5,68
|
|PGSUS
|51,85
|1.031.020.108
|% 6,73
|
|TUPRS
|83,95
|779.993.985
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,87
|495.123.867
|% 1,08
|
|THYAO
|11,24
|2.864.579.613
|% 5,24
|
|YKBNK
|2,47
|597.371.790
|% 0,00
|
|GARAN
|7,53
|1.608.557.743
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,58
|571.816.569
|% 2,87
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2751
|8,2838
|% 2,87
|
|Euro
|9,7550
|9,7685
|% 2,66
|
|Sterlin
|10,8789
|10,9335
|% 2,98
|
|Frank
|8,9541
|9,0080
|% 2,02
|
|Riyal
|2,1921
|2,2031
|% 2,39
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|8,59
|
|Altın Gr.
|496
|496
|12,86
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.278
|3.363
|17,56
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,49
|
|Çeyrek
|795
|813
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|0,66
|