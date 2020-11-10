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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.11.2020 12:02
GÜNCEL HABERLER



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamızca 2.250.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887728


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Altın Gr. 496 496 12,86  
Cumhuriyet 3.296 3.345 26,00  
Tam 3.278 3.363 17,56  
Yarım 1.585 1.627 8,49  
Çeyrek 795 813 4,25  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 -0,16  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,08  
B. Petrol 43,06 43,06 0,66  
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