***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 2.250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamızca 2.250.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887728BIST