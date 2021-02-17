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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.02.2021 14:41



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında 1.200.000.000,-TL karşılığı tutara kadar borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910370


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MERIT 234,30 834.108 % 10,00  
ARZUM 25,98 155.347.110 % 9,99  
SAYAS 14,97 22.698.487 % 9,99  
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