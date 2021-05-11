***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.05.2021 11:44
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 3.000.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936137
BIST
13:041.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,52
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:048,2833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:0410,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0800
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:04490,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,07
|Açılış
|: 490,56
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:04
|CEMAS
|1,32
|158.107.268
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|131.854.225
|% 9,82
|
|INVEO
|143,00
|110.467.721
|% 8,33
|
|SONME
|30,74
|2.134.188
|% 7,48
|
|ISGSY
|17,35
|17.867.879
|% 7,36
|
|VAKFN
|12,60
|101.438.761
|% -9,94
|
|AYCES
|73,00
|235.143
|% -8,64
|
|JANTS
|71,25
|146.206.300
|% -7,35
|
|DIRIT
|5,41
|60.980
|% -6,72
|
|KSTUR
|305,00
|242.224
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,81
|769.168.617
|% 1,15
|
|KOZAL
|129,80
|638.254.661
|% 1,01
|
|THYAO
|13,39
|617.766.406
|% 0,15
|
|PETKM
|6,69
|585.592.020
|% 1,21
|
|GARAN
|7,72
|463.551.268
|% -1,40
|
|CEMAS
|1,32
|158.107.268
|% 10,00
|
|PETKM
|6,69
|585.592.020
|% 1,21
|
|KRDMD
|8,81
|769.168.617
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,13
|147.048.491
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,90
|121.727.323
|% -1,04
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2821
|8,2833
|% 0,13
|
|Euro
|10,1118
|10,1184
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6897
|11,7483
|% 0,36
|
|Frank
|9,1579
|9,2131
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% 0,30
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|2,40
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,17
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-0,38
|