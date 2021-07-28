***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2021 10:26
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 2.800.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952199
BIST
11:471.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:478,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:4710,1293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0071
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:47495,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 495,28
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KATMR
|3,19
|49.322.352
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.866.456
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.635.869
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|23.593.172
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.028.415
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|71.161.300
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,55
|9.116.682
|% -3,81
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|DOGUB
|6,25
|7.217.948
|% -3,25
|
|GARAN
|8,22
|270.532.261
|% 0,24
|
|THYAO
|12,53
|212.027.461
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,53
|209.399.671
|% 0,53
|
|PETKM
|5,54
|198.970.012
|% -0,72
|
|EREGL
|18,62
|196.169.226
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,28
|159.358.024
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,55
|99.158.176
|% 0,00
|
|PETKM
|5,54
|198.970.012
|% -0,72
|
|GARAN
|8,22
|270.532.261
|% 0,24
|
|KARSN
|4,00
|130.015.970
|% 1,27
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5561
|8,5591
|% 0,00
|
|Euro
|10,1225
|10,1293
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8376
|11,8970
|% -0,06
|
|Frank
|9,3212
|9,3774
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2751
|2,2866
|% -0,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|2,48
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|0,39
|
Seans Raporu
11:47
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11:57AVGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 172 adet işlem
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11:55XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 3, 296.00 milyon TL de
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11:55ETYAT
Yüzde 7.65 oranında artışla 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 314 adet işlem
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11:53AVGYO
Yüzde 8.70 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 360, 371 adet işlem
-
11:52EDIP
Yüzde 5.04 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 174, 035 adet işlem