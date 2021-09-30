***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2021 12:01
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında 750.000.000,-TL karşılığı tutara kadar, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden, 10 yıla kadar (10 yıl dahil) vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde gerçekleştirilmek üzere borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965853
BIST
12:211.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:218,9009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:2110,3387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:21495,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 495,11
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:21
|VBTYZ
|20,74
|53.110.628
|% 9,97
|
|LINK
|29,52
|10.379.493
|% 7,89
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,20
|14.229.698
|% 6,87
|
|TGSAS
|15,89
|4.780.012
|% 6,07
|
|RALYH
|5,87
|268.793
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|141.247.160
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|748.283
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,06
|80.838.994
|% -9,70
|
|FRIGO
|21,70
|12.526.302
|% -7,89
|
|GARAN
|9,11
|688.556.619
|% 0,55
|
|THYAO
|14,01
|478.317.009
|% 1,67
|
|SISE
|8,21
|417.547.214
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|387.945.037
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,39
|315.795.845
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,37
|305.681.795
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|688.556.619
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,78
|106.498.620
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|417.547.214
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,39
|315.795.845
|% 1,27
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8966
|8,9009
|% -0,18
|
|Euro
|10,3335
|10,3387
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9250
|11,9848
|% -0,04
|
|Frank
|9,4848
|9,5419
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3654
|2,3773
|% -0,15
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,71
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|5,13
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|2,48
|
|Çeyrek
|790
|809
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,29
|