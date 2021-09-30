***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamızca yurt dışında 750.000.000,-TL karşılığı tutara kadar, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden, 10 yıla kadar (10 yıl dahil) vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde gerçekleştirilmek üzere borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965853BIST