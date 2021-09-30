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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.09.2021 12:01



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında 750.000.000,-TL karşılığı tutara kadar, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden, 10 yıla kadar (10 yıl dahil) vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde gerçekleştirilmek üzere borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965853


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