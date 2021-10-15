***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.10.2021 14:56
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 2.500.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971019
BIST
16:391.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,76
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:399,2063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:3910,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0117
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:39523,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,42
|Açılış
|: 523,81
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,72
|131.004.658
|% 9,28
|
|MERIT
|28,76
|55.257.448
|% 8,53
|
|SARKY
|13,32
|42.574.981
|% 6,39
|
|KONTR
|63,00
|221.695.772
|% 6,33
|
|BAYRK
|8,91
|3.202.290
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.051.962
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.100.848
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.120.928
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.637.664
|% -9,95
|
|GARAN
|8,94
|2.133.848.185
|% -3,46
|
|THYAO
|14,39
|874.201.410
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,92
|827.496.949
|% 2,52
|
|TUPRS
|128,30
|703.309.647
|% 2,64
|
|EREGL
|17,65
|674.562.224
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,88
|610.572.109
|% 2,17
|
|GARAN
|8,94
|2.133.848.185
|% -3,46
|
|YKBNK
|2,34
|463.556.821
|% -2,09
|
|ODAS
|1,49
|232.824.343
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,92
|827.496.949
|% 2,52
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2031
|9,2063
|% 0,31
|
|Euro
|10,6786
|10,6850
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,6361
|12,6995
|% 0,95
|
|Frank
|9,9308
|9,9906
|% 0,30
|
|Riyal
|2,4511
|2,4634
|% 0,43
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-28,22
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.448
|3.535
|-41,09
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-19,88
|
|Çeyrek
|836
|855
|-9,94
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,79
|