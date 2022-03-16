***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.03.2022 14:46
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 3.500.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010820
BIST
14:562.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,71
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:5614,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0107
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:5616,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1220
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:56909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,31
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:56
|PKENT
|436,90
|3.764.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.976.699
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.857.989
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.348.521
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,41
|30.852.567
|% 7,94
|
|ORCAY
|23,10
|29.544.639
|% -9,98
|
|PENTA
|314,50
|46.536.087
|% -6,06
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|RAYSG
|12,50
|1.755.032
|% -3,25
|
|THYAO
|27,90
|2.735.979.588
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,55
|1.235.880.611
|% 0,83
|
|FROTO
|282,90
|850.329.403
|% 3,55
|
|EREGL
|34,52
|713.697.186
|% 0,88
|
|AKBNK
|7,27
|613.598.874
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,22
|349.070.979
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,83
|485.380.991
|% 0,26
|
|THYAO
|27,90
|2.735.979.588
|% 0,87
|
|ODAS
|1,60
|135.587.267
|% 2,56
|
|AKBNK
|7,27
|613.598.874
|% 1,39
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7046
|14,7099
|% 0,07
|
|Euro
|16,1816
|16,2110
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,1646
|19,2607
|% 0,30
|
|Frank
|15,5530
|15,6467
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9006
|3,9201
|% -0,12
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|5,50
|
|Altın Gr.
|909
|909
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.016
|6.107
|46,00
|
|Tam
|5.987
|6.138
|38,40
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|18,58
|
|Çeyrek
|1.451
|1.485
|9,29
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,07
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866