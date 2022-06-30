***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.06.2022 15:12
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt dışı ihraç tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında 1.000.000.000,-TL karşılığı tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040342
BIST
16:282.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,76
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:2816,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0552
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:2817,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:28974,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 974,88
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:26
|YGGYO
|22,90
|8.896.749
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.842.408
|% 9,87
|
|GESAN
|42,62
|240.644.138
|% 9,23
|
|MERIT
|32,10
|17.631.112
|% 8,89
|
|BMSCH
|10,74
|106.866.440
|% 8,48
|
|LIDFA
|11,34
|30.846.938
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.554.663
|% -9,98
|
|BERA
|14,56
|476.180.552
|% -8,49
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|18.418.354
|% -7,14
|
|THYAO
|47,02
|3.941.511.738
|% 1,82
|
|SISE
|21,50
|2.832.952.192
|% 3,97
|
|EREGL
|27,22
|1.403.462.800
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,41
|1.078.486.731
|% 2,24
|
|SAHOL
|19,15
|952.396.701
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,69
|922.600.370
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,36
|636.341.621
|% 1,63
|
|TSKB
|2,03
|289.831.558
|% 0,50
|
|ODAS
|2,88
|416.197.509
|% -0,69
|
|SISE
|21,50
|2.832.952.192
|% 3,97
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6731
|16,6962
|% 0,35
|
|Euro
|17,3863
|17,4102
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2048
|20,3061
|% 0,44
|
|Frank
|17,3722
|17,4769
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4300
|4,4523
|% 0,16
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,30
|
|Altın Gr.
|978
|978
|4,85
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.514
|6.612
|-29,00
|
|Yarım
|3.189
|3.233
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,43
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41BEYAZ
Yüzde 7.04 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 594 adet işlem
-
16:40BMSCH
Yüzde 7.98 oranında artışla 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 173, 339 adet işlem
-
16:39ECZYT
Yüzde 4.45 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 862, 356 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 27, 721.00 milyon TL de
-
16:37NUGYO
Yüzde 7.22 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 558, 426 adet işlem