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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.06.2022 15:12
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt dışı ihraç tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında 1.000.000.000,-TL karşılığı tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040342


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 8.896.749 % 9,99  
RTALB 7,46 100.842.408 % 9,87  
GESAN 42,62 240.644.138 % 9,23  
MERIT 32,10 17.631.112 % 8,89  
BMSCH 10,74 106.866.440 % 8,48  
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Altın Gr. 978 978 4,85  
Cumhuriyet 6.513 6.612 13,00  
Tam 6.514 6.612 -29,00  
Yarım 3.189 3.233 -14,00  
Çeyrek 1.597 1.616 -7,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,56 -0,20  
Gümüş Gr. 11,07 11,09 -0,03  
B. Petrol 112 112 -0,43  
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