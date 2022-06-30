***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.06.2022 15:13
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 5.000.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040343
BIST
16:272.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 18,77
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:2716,6942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0560
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:2717,4109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:27974,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 974,88
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YGGYO
|22,90
|8.934.717
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.846.728
|% 9,87
|
|GESAN
|42,64
|241.948.539
|% 9,28
|
|MERIT
|31,98
|18.038.432
|% 8,48
|
|NUGYO
|4,93
|50.642.577
|% 7,88
|
|LIDFA
|11,34
|30.860.285
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.564.073
|% -9,98
|
|BERA
|14,64
|480.664.151
|% -7,98
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|THYAO
|47,04
|3.983.993.545
|% 1,86
|
|SISE
|21,52
|2.838.921.685
|% 4,06
|
|EREGL
|27,28
|1.412.962.776
|% 2,79
|
|KRDMD
|11,42
|1.084.252.722
|% 2,33
|
|SAHOL
|19,19
|962.245.142
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,70
|923.401.804
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,37
|649.002.303
|% 1,86
|
|TSKB
|2,03
|293.512.419
|% 0,50
|
|ODAS
|2,88
|416.502.776
|% -0,69
|
|SISE
|21,52
|2.838.921.685
|% 4,06
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6837
|16,6942
|% 0,34
|
|Euro
|17,3864
|17,4109
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2061
|20,3075
|% 0,44
|
|Frank
|17,3590
|17,4635
|% -0,01
|
|Riyal
|4,4299
|4,4521
|% 0,16
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,22
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.505
|6.601
|-40,00
|
|Yarım
|3.184
|3.228
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,98
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 19 artarak (% 1.12 ) 2, 633
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16:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
16:42XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 28, 073.00 milyon TL de
-
16:41BEYAZ
Yüzde 7.04 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 503, 594 adet işlem
-
16:40BMSCH
Yüzde 7.98 oranında artışla 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 173, 339 adet işlem