***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.08.2022 16:19
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızca, yurt dışında 1.000.000.000,-TL karşılığı tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055911
BIST
16:182.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -15,91
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:1817,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:1818,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:181.025,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.025,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:17
|CMBTN
|264,30
|55.087.247
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.131.469
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.814.223
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.005.436
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.935.437
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,52
|24.203.663
|% -7,60
|
|DERIM
|6,40
|33.041.766
|% -7,25
|
|THYAO
|63,90
|5.876.719.189
|% 0,47
|
|TUPRS
|296,40
|4.037.805.040
|% 3,10
|
|YKBNK
|5,38
|2.192.480.989
|% -1,82
|
|AKBNK
|10,21
|2.023.052.644
|% -0,10
|
|GARAN
|18,44
|1.736.866.535
|% 0,77
|
|YKBNK
|5,38
|2.192.480.989
|% -1,82
|
|EKGYO
|3,48
|1.192.568.934
|% -1,14
|
|TSKB
|3,76
|1.170.560.165
|% 7,12
|
|KARSN
|7,58
|1.647.113.159
|% 5,87
|
|ISCTR
|5,98
|1.213.155.328
|% -0,50
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9667
|% 0,05
|
|Euro
|18,2496
|18,2604
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,5953
|21,7036
|% 0,03
|
|Frank
|18,8421
|18,9556
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7700
|4,7939
|% 0,02
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.895
|6.947
|-9,00
|
|Yarım
|3.360
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-0,12
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:33AYDEM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 100, 592 adet işlem
-
16:32DERIM
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 036, 360 adet işlem
-
16:31KNFRT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 726 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 87 kaybederek (% -0.65 ) 3, 047
-
16:30XU100
Endeks 2, 835 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 47, 229.00 milyon TL de