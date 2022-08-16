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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.08.2022 16:19
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2023

Ek Açıklamalar
Bankamızca, yurt dışında 1.000.000.000,-TL karşılığı tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055911


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INTEM 88,15 11.434.955 % 9,98  
EKIZ 9,05 1.949.198 % 9,96  
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Cumhuriyet 6.855 6.959 -5,00  
Tam 6.895 6.947 -9,00  
Yarım 3.360 3.396 -5,00  
Çeyrek 1.685 1.698 -2,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,09 -0,20  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
B. Petrol 94,98 94,98 -0,12  
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