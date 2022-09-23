***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 17:02
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamızca 6.000.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064974
BIST
16:533.292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,38
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
16:5318,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
16:5317,9349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1064
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9129
16:53974,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -8,92
|Açılış
|: 974,88
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler16:51
|GLBMD
|13,53
|14.164.444
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.425.770
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|148.052.294
|% 10,00
|
|DESA
|28,74
|17.393.790
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.454.382
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.121.307
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.374.223
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|19.464.156
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|9.053.928
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|22.469.671
|% -9,96
|
|THYAO
|71,25
|4.228.625.741
|% -0,07
|
|SASA
|60,90
|2.440.886.218
|% 4,91
|
|SAHOL
|27,28
|1.679.736.282
|% 0,07
|
|SISE
|27,20
|1.446.139.196
|% -1,16
|
|VAKBN
|7,71
|1.383.468.449
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,01
|1.336.968.581
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,54
|1.018.089.415
|% 7,08
|
|VAKBN
|7,71
|1.383.468.449
|% -0,52
|
|HALKB
|7,68
|1.178.814.970
|% -1,54
|
|DOHOL
|5,30
|798.970.775
|% 0,95
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4060
|18,4117
|% 0,51
|
|Euro
|17,9294
|17,9363
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,2145
|20,3159
|% -1,61
|
|Frank
|18,7512
|18,8642
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8796
|4,9041
|% 0,58
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-25,99
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|5,00
|
|Tam
|6.665
|6.772
|10,00
|
|Yarım
|3.240
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,31
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-4,07
|
Seans Raporu
16:51
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