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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.09.2022 17:02
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamızca 6.000.000.000,-TL tutarına kadar, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere finansman bonosu/tahvil ve nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064974


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KRPLS 7,37 190.425.770 % 10,00  
ULKER 21,78 148.052.294 % 10,00  
DESA 28,74 17.393.790 % 9,95  
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Altın Gr. 975 976 -8,34  
Cumhuriyet 6.640 6.741 5,00  
Tam 6.665 6.772 10,00  
Yarım 3.240 3.301 0,00  
Çeyrek 1.625 1.651 1,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 -0,70  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 -0,31  
B. Petrol 86,39 86,39 -4,07  
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