***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt dışında borçlanma aracı ihracı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamızca 50.000.000 ABD Doları tutarına kadar, yurt dışında satılmak üzere özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064969BIST