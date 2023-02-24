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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.02.2023 10:43
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.02.2023

Ek Açıklamalar
Bankamızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç talebimize ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İhraç Belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116655


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Altın Gr. 1.106 1.106 -0,80  
Cumhuriyet 7.489 7.602 -2,00  
Tam 7.524 7.576 -48,00  
Yarım 3.676 3.707 -24,00  
Çeyrek 1.838 1.854 -11,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,14 -0,22  
Gümüş Gr. 12,82 12,84 -0,12  
B. Petrol 82,78 82,78 0,57  
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