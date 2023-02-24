***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.02.2023 10:43
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.02.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç talebimize ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İhraç Belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116655
BIST
14:125.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,46
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1218,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1219,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0394
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:121.106,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.106,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|50.109.034
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.346.984
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.769.398
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,95
|985.389.911
|% -6,65
|
|MARKA
|4,21
|2.719.975
|% -6,65
|
|DERHL
|5,37
|19.497.197
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,64
|4.912.235.381
|% 4,14
|
|EREGL
|44,84
|3.971.288.929
|% 1,04
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.346.984
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,58
|2.377.627.283
|% 7,08
|
|TUPRS
|600,10
|2.374.654.553
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,95
|985.389.911
|% -6,65
|
|EKGYO
|8,28
|2.348.614.884
|% 2,35
|
|KRDMD
|22,64
|4.912.235.381
|% 4,14
|
|BUCIM
|7,98
|1.282.072.416
|% 3,77
|
|DOHOL
|9,22
|821.208.439
|% 5,61
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8782
|18,8822
|% 0,04
|
|Euro
|19,9784
|19,9847
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,6028
|22,7161
|% -0,09
|
|Frank
|20,1227
|20,2439
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0181
|5,0433
|% 0,06
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.524
|7.576
|-48,00
|
|Yarım
|3.676
|3.707
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|0,57
|