***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.02.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.02.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 23.02.2023Ek AçıklamalarBankamızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç talebimize ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan İhraç Belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116655BIST