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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.04.2023 17:02
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İki ayrı ihraç tavanı alınması

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.03.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.04.2023

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından 7.500.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan izahnamenin onaylanması talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile olumlu karşılanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132105


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