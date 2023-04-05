***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İki ayrı ihraç tavanı alınmasıYetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.03.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.04.2023Ek AçıklamalarBankamız tarafından 7.500.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan izahnamenin onaylanması talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132105BIST