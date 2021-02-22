***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
22.02.2021 09:45
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 1.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911290
BIST
11:001.566
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|: 1.563
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:00
|LINK
|42,70
|25.095.136
|% 9,99
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|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.478.667
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.785.961
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.495.803
|% 9,97
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|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|IZMDC
|3,33
|55.817.957
|% -9,76
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|42,42
|1.146.692.945
|% -5,35
|
|VAKBN
|4,72
|398.458.106
|% -1,67
|
|THYAO
|12,55
|397.374.311
|% 2,03
|
|KOZAL
|146,20
|386.586.602
|% 0,90
|
|KARSN
|5,35
|366.507.223
|% 2,69
|
|VAKBN
|4,72
|398.458.106
|% -1,67
|
|CEMAS
|2,38
|195.488.515
|% 3,48
|
|KARSN
|5,35
|366.507.223
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,12
|61.660.200
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|124.701.162
|% 1,23
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9992
|7,0016
|% 0,29
|
|Euro
|8,4855
|8,4923
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,7757
|9,8247
|% 0,28
|
|Frank
|7,7545
|7,8012
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8626
|1,8719
|% 0,37
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.795
|12,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
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