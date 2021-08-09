***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
09.08.2021 13:11
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 2.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955935
BIST
14:261.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:268,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:2610,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0514
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
14:26484,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,09
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:26
|GENIL
|14,30
|572.673.439
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|9.454.506
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.313.890
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.370.610
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|EDIP
|3,99
|1.877.211
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,78
|41.146.756
|% -8,85
|
|FADE
|11,29
|70.773.844
|% -7,46
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|DNISI
|12,24
|15.090.833
|% -6,92
|
|SISE
|8,28
|888.558.829
|% 3,50
|
|GARAN
|9,29
|586.301.235
|% 0,65
|
|GENIL
|14,30
|572.673.439
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,06
|497.053.785
|% 0,75
|
|ZRGYO
|1,60
|399.649.320
|% 0,63
|
|ZRGYO
|1,60
|399.649.320
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,49
|304.146.762
|% 0,81
|
|SISE
|8,28
|888.558.829
|% 3,50
|
|GARAN
|9,29
|586.301.235
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,06
|497.053.785
|% 0,75
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6495
|8,6533
|% 0,44
|
|Euro
|10,1539
|10,2061
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9575
|12,0175
|% 0,35
|
|Frank
|9,3889
|9,4454
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,25
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,13
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-26,37
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-12,76
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,38
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-2,95
|
Seans Raporu
14:26
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14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 93 artarak (% 0.38 ) 1, 550
-
14:38XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 7, 391.00 milyon TL de
-
14:38BRSAN
Yüzde 5.19 oranında artışla 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 360, 298 adet işlem
-
14:36PSDTC
Yüzde 7.46 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 769 adet işlem
-
14:36PSDTC
Yüzde 7.46 oranında artışla 24.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 036, 769 adet işlem