***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022AçıklamaBankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 5.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040603BIST