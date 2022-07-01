***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
01.07.2022 11:17
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 5.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040603
BIST
11:052.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 24,95
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.431
En Düşük
2.400
11:0516,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0271
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:0517,4844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0430
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:05964,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,31
|Açılış
|: 964,62
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:03
|KOZAL
|182,60
|578.593.438
|% 7,41
|
|MAKIM
|16,25
|179.466.031
|% 6,56
|
|ISSEN
|27,20
|15.145.420
|% 6,25
|
|BMSCH
|11,56
|48.422.371
|% 6,15
|
|IPEKE
|17,80
|49.418.252
|% 5,89
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,09
|61.299.168
|% -4,96
|
|GLRYH
|3,25
|13.196.442
|% -4,69
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,87
|20.504.220
|% -4,14
|
|THYAO
|47,94
|1.299.564.833
|% 2,44
|
|KOZAL
|182,60
|578.593.438
|% 7,41
|
|SISE
|21,36
|397.885.038
|% -0,65
|
|TUPRS
|269,10
|333.247.314
|% 1,74
|
|EREGL
|26,98
|280.075.307
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,64
|154.201.214
|% 0,00
|
|THYAO
|47,94
|1.299.564.833
|% 2,44
|
|ODAS
|2,92
|65.847.315
|% 1,04
|
|TSKB
|2,05
|44.084.147
|% 1,99
|
|KRDMD
|11,27
|225.806.511
|% -0,09
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7181
|16,7330
|% 0,21
|
|Euro
|17,4787
|17,4821
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,1828
|20,2840
|% -0,42
|
|Frank
|17,3741
|17,4787
|% -0,20
|
|Riyal
|4,4438
|4,4661
|% 0,20
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,49
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.434
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.149
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,00
|
Seans Raporu
11:03
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-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SISE, KRDMD
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, THYAO
-
11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 27 artarak (% 0.95 ) 2, 154
-
11:18
IPEKE, MAKIM, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:18
COSMO, UFUK, RTALB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında