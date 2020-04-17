***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
17.04.2020 10:19
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.049.623.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 400.000.000,-TL nominal değerli 364 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.04.2020 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni ile bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838817
BIST
10:4497.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.524,81
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:446,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:447,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:44378,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,12
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|547.872
|% 9,94
|
|RAYSG
|4,12
|2.880.045
|% 9,87
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|TSPOR
|4,41
|7.702.925
|% -10,00
|
|RTALB
|8,56
|4.681.260
|% -9,99
|
|PNSUT
|14,44
|11.241.440
|% -8,32
|
|PGSUS
|46,26
|175.550.213
|% -7,33
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|AKBNK
|5,80
|283.198.777
|% 2,65
|
|ASELS
|27,30
|247.346.320
|% 2,40
|
|THYAO
|10,45
|219.618.555
|% 2,85
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|PGSUS
|46,26
|175.550.213
|% -7,33
|
|IHLAS
|0,66
|54.131.909
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,07
|58.249.730
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,80
|283.198.777
|% 2,65
|
|ECILC
|4,64
|199.386.733
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,01
|77.985.141
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6091
|8,6523
|% -0,18
|
|Frank
|7,1155
|7,1584
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8413
|1,8505
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-21,93
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.479
|-44,10
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,40
|
|Yarım
|1.212
|1.241
|-22,10
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,71
|27,71
|-0,11
|
Seans Raporu
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10:56XU100
Endeks 97, 786 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 2, 968.00 milyon TL de
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Yüzde 4.81 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 229, 947 adet işlem
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10:52PRZMA
Yüzde 6.62 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 048, 207 adet işlem