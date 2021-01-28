***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.01.2021 14:37
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca toplam 2.250.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.01.2021 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni ile bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905302
BIST
16:001.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.453
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|Önceki Kapanış
|: 1.467
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1.481
En Düşük
1.431
16:007,3890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
|: 7,3840
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|Önceki Kapanış
|: 7,3870
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7,4312
En Düşük
7,3569
16:008,9441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 8,9300
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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8,9962
En Düşük
8,9183
16:00437,17
En Yüksek
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|Açılış
|: 437,21
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|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|265.063.805
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|144.466.874
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.774.616
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,18
|1.787.281.884
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,32
|1.526.488.923
|% -1,28
|
|KOZAL
|113,00
|1.174.672.250
|% -0,44
|
|ODAS
|3,77
|1.113.546.710
|% -3,83
|
|KRDMD
|6,61
|1.110.921.416
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,32
|1.526.488.923
|% -1,28
|
|TSKB
|1,77
|645.829.299
|% -1,12
|
|ODAS
|3,77
|1.113.546.710
|% -3,83
|
|YKBNK
|2,88
|742.573.568
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|301.748.252
|% -0,72
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3887
|% -0,34
|
|Euro
|8,9418
|8,9489
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,0508
|10,1012
|% -0,60
|
|Frank
|8,2536
|8,3033
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9621
|1,9720
|% -0,41
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,80
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.887
|2.960
|-3,81
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|-1,84
|
|Çeyrek
|700
|716
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
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Seans Raporu
15:58
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16:10GEDIK
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 355, 076 adet işlem
-
16:09MEGAP
Yüzde 4.46 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 396, 463 adet işlem
-
16:09MEGAP
Yüzde 4.46 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 396, 463 adet işlem
-
16:08KARSN
Yüzde 7.05 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 679, 450 adet işlem
-
16:07XU100
Endeks 1, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 25, 218.00 milyon TL de