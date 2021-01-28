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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

28.01.2021 14:37



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızca toplam 2.250.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 500.000.000,-TL nominal değerli 179 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.01.2021  tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni ile bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905302


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