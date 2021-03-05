***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.03.2021 14:47
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 1.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915410
BIST
15:061.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
15:067,4816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0297
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:068,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0749
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:06407,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,83
|Açılış
|: 407,55
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler15:06
|CLEBI
|226,60
|108.851.385
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.262.460
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.920.641
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.965.083
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,96
|1.443.061.468
|% 1,19
|
|GARAN
|9,36
|1.041.003.409
|% -0,43
|
|INDES
|32,68
|842.319.811
|% 7,22
|
|KRDMD
|7,31
|712.872.189
|% -0,68
|
|THYAO
|14,67
|705.298.900
|% -0,34
|
|PETKM
|5,96
|1.443.061.468
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|455.665.118
|% -0,82
|
|TSKB
|1,74
|260.407.107
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,42
|398.054.970
|% 2,09
|
|GARAN
|9,36
|1.041.003.409
|% -0,43
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4776
|7,4816
|% -0,40
|
|Euro
|8,9293
|8,9412
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,3011
|10,3527
|% -1,00
|
|Frank
|8,0262
|8,0746
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9881
|1,9981
|% -0,44
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,18
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-11,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-12,56
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-6,08
|
|Çeyrek
|654
|669
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,62
|68,62
|1,88
|