***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.04.2021 16:40
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 1.800.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni ve bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923434
BIST
16:491.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,88
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.442
En Düşük
1.429
16:498,1210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:499,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:49450,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,69
|Açılış
|: 450,43
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:49
|JANTS
|909,70
|310.868.938
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|48.811.794
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.692.576
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.543.058
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.625.979
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.610.492
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|KOZAL
|127,00
|800.127.949
|% 1,52
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|GUBRF
|76,60
|567.748.665
|% 4,93
|
|EKGYO
|2,03
|1.363.925.792
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|147.532.944
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,30
|1.009.188.264
|% -9,78
|
|ODAS
|3,69
|387.489.342
|% 5,13
|
|GARAN
|6,92
|699.980.099
|% 0,56
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1168
|8,1210
|% -0,39
|
|Euro
|9,5839
|9,5968
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,2387
|11,2951
|% -0,02
|
|Frank
|8,6063
|8,6582
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% -0,49
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.024
|-4,00
|
|Tam
|2.964
|3.039
|-8,57
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,15
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,33
|
Seans Raporu
16:49
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16:59BNTAS
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