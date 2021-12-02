***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
02.12.2021 14:43
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde toplam 2.500.000.000,-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980651
BIST
15:011.879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 21,67
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
15:0113,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0995
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
15:0115,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1665
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
15:01766,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,19
|Açılış
|: 766,52
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MIATK
|37,18
|3.088.096
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|192.208.534
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|2.829.398
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|UZERB
|37,00
|1.190.031
|% -7,50
|
|NUGYO
|8,80
|50.276.698
|% -6,38
|
|THYAO
|18,39
|1.389.312.551
|% -0,11
|
|KRDMD
|9,18
|1.385.672.189
|% 2,46
|
|GARAN
|11,67
|1.038.374.838
|% 0,26
|
|EREGL
|23,50
|866.021.917
|% 2,44
|
|SISE
|13,24
|841.390.424
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,36
|667.915.670
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,19
|232.155.465
|% 2,59
|
|YKBNK
|3,34
|633.019.269
|% 1,21
|
|KRDMD
|9,18
|1.385.672.189
|% 2,46
|
|TSKB
|1,52
|200.272.464
|% 2,01
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3998
|13,4064
|% 0,75
|
|Euro
|15,1951
|15,2305
|% 1,11
|
|Sterlin
|17,8201
|17,9095
|% 1,22
|
|Frank
|14,5318
|14,6193
|% 0,92
|
|Riyal
|3,5644
|3,5822
|% 0,78
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,45
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,80
|
|Cumhuriyet
|5.062
|5.138
|-6,00
|
|Tam
|5.038
|5.166
|-17,32
|
|Yarım
|2.435
|2.499
|-8,38
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,64
|0,12
|
|B. Petrol
|69,71
|69,71
|0,84
|
Seans Raporu
15:01
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15:11XU100
Endeks 1, 879 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 18, 526.00 milyon TL de
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15:11SILVR
Yüzde 4.90 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 204 adet işlem
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15:10TTRAK
Yüzde 4.56 oranında artışla 210.90 lira fiyatla işlem gören hissede 855, 947 adet işlem
-
15:09SILVR
Yüzde 4.36 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 496, 513 adet işlem
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15:07ESCOM
Yüzde 6.88 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 089, 153 adet işlem