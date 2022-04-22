***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
22.04.2022 10:44
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni ve bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022860
BIST
10:482.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,68
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:4814,7368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0342
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7368
En Düşük
14,6956
10:4815,9388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:48925,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,68
|Açılış
|: 925,23
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,50
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:48
|DAGHL
|25,64
|5.008.198
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,00
|5.796.804
|% 9,09
|
|TIRE
|13,50
|40.059.988
|% 6,80
|
|SMART
|6,65
|50.897.680
|% 6,06
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|OLMK
|8,27
|18.583.165
|% -8,52
|
|MANAS
|25,08
|9.801.408
|% -5,50
|
|IDEAS
|22,52
|2.963.614
|% -4,17
|
|TDGYO
|8,18
|9.485.243
|% -3,65
|
|MSGYO
|4,22
|7.836.084
|% -3,43
|
|THYAO
|39,88
|1.219.992.730
|% -0,75
|
|SISE
|18,58
|935.486.807
|% 1,64
|
|ASELS
|28,36
|839.475.235
|% -0,56
|
|EKGYO
|3,08
|586.244.267
|% -0,65
|
|TUPRS
|260,40
|413.383.189
|% 1,13
|
|EKGYO
|3,08
|586.244.267
|% -0,65
|
|ODAS
|2,60
|271.332.260
|% 2,77
|
|TSKB
|2,05
|197.917.458
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,32
|342.421.641
|% -0,56
|
|VAKBN
|4,78
|283.934.681
|% 0,63
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7263
|14,7368
|% 0,23
|
|Euro
|15,9266
|15,9388
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,9786
|19,0738
|% -0,63
|
|Frank
|15,3763
|15,4690
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9164
|3,9360
|% 0,20
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,74
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,95
|
Seans Raporu
10:48
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-
11:03XU100
Endeks 2, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 11, 001.00 milyon TL de
-
11:01MSGYO
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 376 adet işlem
-
11:00TDGYO
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 867 adet işlem
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PGSUS, KCHOL
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 57 kaybederek (% -0.24 ) 2, 301