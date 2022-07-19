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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

19.07.2022 10:05
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022, 22.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni ve bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046238


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DESPC 11,81 6.415.759 % 9,96  
UFUK 84,25 369.352 % 9,13  
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Riyal 4,6603 4,6837 % 0,50  
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Altın Ons 1.711 1.712 2,32  
Altın Gr. 965 965 5,25  
Cumhuriyet 6.514 6.613 8,00  
Tam 6.530 6.613 -11,00  
Yarım 3.182 3.232 -1,00  
Çeyrek 1.596 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 0,09  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 0,10  
B. Petrol 107 107 0,39  
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