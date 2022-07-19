***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
19.07.2022 10:05
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022, 22.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni ve bu kapsamda güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046238
BIST
10:482.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:4817,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1312
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:4818,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2880
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0020
En Düşük
17,6727
10:48964,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,17
|Açılış
|: 964,72
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,65
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KLRHO
|12,55
|12.725.319
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.670.252
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.415.759
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,02
|67.197.437
|% 8,44
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|407,00
|12.591.987
|% -4,46
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,35
|2.019.902
|% -2,94
|
|LIDFA
|9,59
|6.499.762
|% -2,74
|
|THYAO
|49,72
|1.006.040.987
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,08
|604.302.167
|% 3,70
|
|SISE
|20,84
|461.250.739
|% 0,87
|
|KCHOL
|34,50
|251.578.392
|% 0,58
|
|ODAS
|3,47
|213.559.704
|% -0,57
|
|EKGYO
|3,08
|604.302.167
|% 3,70
|
|ODAS
|3,47
|213.559.704
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,34
|146.982.921
|% -1,14
|
|SISE
|20,84
|461.250.739
|% 0,87
|
|THYAO
|49,72
|1.006.040.987
|% -0,52
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5517
|17,5636
|% 0,75
|
|Euro
|17,9937
|18,0020
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,9843
|21,0895
|% 0,85
|
|Frank
|17,9930
|18,1014
|% 1,12
|
|Riyal
|4,6603
|4,6837
|% 0,50
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,32
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.182
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
|
Seans Raporu
10:48
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-
11:03ZRGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 651, 905 adet işlem
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11:01NIBAS
Yüzde 6.39 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 586 adet işlem
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11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HALKB, YKBNK
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, TCELL
-
11:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 28 artarak (% 0.20 ) 2, 163