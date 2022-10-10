***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
10.10.2022 17:57
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 6.000.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070208
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6144
En Düşük
18,5467
18:0518,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0848
En Düşük
18,0194
18:05997,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 997,49
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
998,45
En Düşük
994,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5712
|18,5814
|% 0,03
|
|Euro
|18,0220
|18,0285
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,4822
|20,5849
|% 0,00
|
|Frank
|18,5055
|18,6170
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-26,75
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-18,17
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.780
|-151,00
|
|Yarım
|3.266
|3.314
|-74,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|-0,34
|
|B. Petrol
|95,75
|95,75
|-2,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
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17:59
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